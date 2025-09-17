VIDEO. Un barrio con miedo en La Plata: el día después del tiroteo tras el robo a la farmacia que terminó con un muerto

El barrio de Tolosa en La Plata todavía sigue conmocionado por el tiroteo ocurrido ayer en una farmacia, donde un delincuente terminó muerto en medio de un enfrentamiento. La violencia desató temor entre los vecinos, que advierten que la zona está marcada por los robos y la falta de seguridad.

“Ya no hay lugar seguro en La Plata”, expresó una de las vecinas que fue entrevistada y que aseguró que en los días previos ya habían sufrido distintos episodios delictivos. “Nos toman de punto, saben que entran y salen como quieren”, agregó.

Otro de los testimonios señaló que la persecución y el tiroteo los sorprendió “acá nomás”, a pocos metros de sus casas. “Estamos todos conmocionados, algunos ni pueden hablar de lo que pasó”, dijo un frentista.

Los relatos coinciden en el miedo cotidiano que se vive en el barrio. “Tenemos cámaras, tomamos recaudos, pero igual andan dando vuelta personas con pinta rara. Uno no sabe qué puede pasar en la esquina de su casa”, explicó una comerciante.

La situación de inseguridad en Tolosa se suma a una larga lista de hechos que golpean a los barrios de La Plata. Los vecinos reclaman mayor presencia policial y controles, convencidos de que sin un cambio profundo seguirán viviendo con miedo: “Hoy fue en la farmacia, mañana puede ser en cualquier lado”.

