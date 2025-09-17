Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $3.000.000: mañana sale la tarjeta y se agiganta la ilusión por el Renault Kwid

Policiales

VIDEO. Un barrio con miedo en La Plata: el día después del tiroteo tras el robo a la farmacia que terminó con un muerto

VIDEO. Un barrio con miedo en La Plata: el día después del tiroteo tras el robo a la farmacia que terminó con un muerto
17 de Septiembre de 2025 | 15:08

Escuchar esta nota

El barrio de Tolosa en La Plata todavía sigue conmocionado por el tiroteo ocurrido ayer en una farmacia, donde un delincuente terminó muerto en medio de un enfrentamiento. La violencia desató temor entre los vecinos, que advierten que la zona está marcada por los robos y la falta de seguridad.

“Ya no hay lugar seguro en La Plata”, expresó una de las vecinas que fue entrevistada y que aseguró que en los días previos ya habían sufrido distintos episodios delictivos. “Nos toman de punto, saben que entran y salen como quieren”, agregó.

LEA TAMBIÉN

VIDEO.- Tiroteo y un ladrón abatido en La Plata: la trama de una tarde de terror

Otro de los testimonios señaló que la persecución y el tiroteo los sorprendió “acá nomás”, a pocos metros de sus casas. “Estamos todos conmocionados, algunos ni pueden hablar de lo que pasó”, dijo un frentista.

Los relatos coinciden en el miedo cotidiano que se vive en el barrio. “Tenemos cámaras, tomamos recaudos, pero igual andan dando vuelta personas con pinta rara. Uno no sabe qué puede pasar en la esquina de su casa”, explicó una comerciante.

La situación de inseguridad en Tolosa se suma a una larga lista de hechos que golpean a los barrios de La Plata. Los vecinos reclaman mayor presencia policial y controles, convencidos de que sin un cambio profundo seguirán viviendo con miedo: “Hoy fue en la farmacia, mañana puede ser en cualquier lado”.
 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

VIDEO.- Tiroteo y un ladrón abatido en La Plata: la trama de una tarde de terror
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Universidades y Garrahan, los vetos de Milei que buscan frenar en un Congreso "blindado": la oposición consiguió quórum y hay sesión

VIDEO.- Tiroteo y un ladrón abatido en La Plata: la trama de una tarde de terror

El Pincha está en Río y se aferra a su ilusión

Orfila define el equipo para enfrentar a Riestra

VIDEO. Catherine Fulop y la tremenda caída del escenario en el show de Erreway

La dura pelea de un club de La Plata: le cedieron tierras, lo denunciaron por usurpación y buscan desalojarlo

Cambian las tasas de plazos fijos: cuánto gano si deposito $11.500.000 a 30 días

"Hoy queremos compartirles su carita": ¡Verón y Valentina Martín mostraron a Mila por primera vez!
+ Leidas

"Hoy queremos compartirles su carita": ¡Verón y Valentina Martín mostraron a Mila por primera vez!

El Pincha está en Río y se aferra a su ilusión

Una banda ejecutó un millonario golpe en un comercio mayorista de La Plata

Verón explicó el cambio de escudo Pincha: "Cuando presentamos la marca de ropa pasó lo mismo"

VIDEO.- Tiroteo y un ladrón abatido en La Plata: la trama de una tarde de terror

La dura pelea de un club de La Plata: le cedieron tierras, lo denunciaron por usurpación y buscan desalojarlo

Cambian las tasas de plazos fijos: cuánto gano si deposito $11.500.000 a 30 días

La UNLP se paraliza hoy por la marcha federal universitaria: la movilización desde La Plata
Últimas noticias de Policiales

Unos 1.100 efectivos federales custodiarán el Congreso durante la Marcha Federal y la sesión en Diputados

VIDEO.- Tiroteo y un ladrón abatido en La Plata: la trama de una tarde de terror

Una banda ejecutó un millonario golpe en un comercio mayorista de La Plata

Caso Báez Sosa: la Corte rechazó un nuevo planteo
La Ciudad
Afirman que en hora pico, la “onda verde” en Camino Centenario redujo un 40 % los tiempos de viaje
La dura pelea de un club de La Plata: le cedieron tierras, lo denunciaron por usurpación y buscan desalojarlo
La Plata, sin agua este miércoles: obras en el Acueducto Norte dejan sin servicio a vecinos de dos barrios
VIDEO.- Marcha federal: en micros, tren y autos, La Plata se moviliza al Congreso contra el veto de Milei
Presos elaboraron juegos didácticos para dos Jardines de Infantes y una Casa del Niño de la zona oeste de La Plata
Deportes
Guardia alta: hay árbitro para Deportivo Riestra vs Gimnasia y Estudiantes vs Defensa y Justicia
"Hoy queremos compartirles su carita": ¡Verón y Valentina Martín mostraron a Mila por primera vez!
El Pincha está en Río y se aferra a su ilusión
Verón explicó el cambio de escudo Pincha: "Cuando presentamos la marca de ropa pasó lo mismo"
Orfila define el equipo para enfrentar a Riestra
Espectáculos
Marcelo Tinelli habló sobre las denuncias en su contra que involucran a la familia de Juan Alberto Badía
Chicanas, secretos y tragedias: la amistad de Robert Redford y Paul Newman, más allá de las películas
Santiago del Moro mostró el menú del los Martín Fierro: cinco platos para los famosos
Romina Uhrig reveló el mensaje que le mandó Thiago Medina antes del accidente: "Me quedó una amarga sensación"
Fito Páez: tenso cruce con el público  y los técnicos durante un show en Perú
Información General
Crisis y preocupación: una importante fábrica de cerámicos de la Provincia echó a 65 empleados
Reinhold Messner, el “mesías de la montaña”: la historia del hombre que llevó el alpinismo a lo imposible
Se celebra este miércoles 17 de septiembre el Día del Profesor y el Día del Psicopedagogo
Bullying y grooming: los previenen con videojuegos
Científicos defienden un dictamen sobre el clima

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla