Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $3.000.000: mañana sale la tarjeta y se agiganta la ilusión por el Renault Kwid

Espectáculos

“Cruzó una línea”: Flor Jazmín Peña recurrirá a la Justicia tras los polémicos dichos de Agustín Franzoni

“Cruzó una línea”: Flor Jazmín Peña recurrirá a la Justicia tras los polémicos dichos de Agustín Franzoni
17 de Septiembre de 2025 | 16:00

Escuchar esta nota

Flor Jazmín Peña habló sobre las polémicas declaraciones de su ex pareja, Agustín Franzoni, y adelantó que recurriría a la Justicia por seguridad. El influencer, sin nombrarla, contó en un streaming que aún tiene fotos y videos íntimos de “su ex”, los que no eliminaría porque en algún momento "capaz que salen fortuna”.

En medio del escándalo, Ángel de Brito se comunicó con la bailarina para preguntarle su opinión al respecto de los comentarios de su ex y leyó su contundente respuesta: “Lo de Franzoni lo vi ayer. Me da una vergüenza total, no puedo creer lo que dice, tampoco puedo creer cómo nadie ahí le frena el carro, y encima ponen la cortina del programa en el que trabajo, como para que quede aún más claro de quién habla”.

Flor Jazmín no dudó en cuestionar a las personas que lo acompañaron en “el chiste”: “Quienes lo acompañan encima se cag... de la risa, inclusive las mujeres de la mesa". 

"Me da una vergüenza bárbara tener que hablar de algo que es tan íntimo, que le llegue a mis viejos, algo que sucedió en completa intimidad, y tener que hablar de esto porque a él se le ocurrió hacer un chiste al aire. Que no sé qué tan chiste es, porque hasta lo siento como una amenaza”, lamentó. Y aseguró: “No me va a quedar otra que recurrir a la Justicia, no me va a quedar otra opción“. 

Por último, la bailarina dedujo que “el odio” que su ex pareja le tiene es porque supone que está enojado porque ella comenzó una relación con Nico Occhiato poco después de terminar su noviazgo con él. Sin embargo, manifestó: "Pero no puedo creer tener que recurrir a un abogado por un ex, por eso también estoy tan shockeada. Tampoco me puedo quedar de brazos cruzados, confiando en que no va a hacer nada. Esta vez siento que cruzó una línea. Estoy que no lo puedo creer”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

“Fue un chiste”: bronca por el pedido de disculpas de Agustín Franzoni a Flor Jazmín Peña

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Sesión de Diputados en un Congreso "blindado": rechazaron los de Milei al financiamiento del Garrahan y las Universidades

VIDEO.- Tiroteo y un ladrón abatido en La Plata: la trama de una tarde de terror

El Pincha está en Río y se aferra a su ilusión

Orfila define el equipo para enfrentar a Riestra

VIDEO. Catherine Fulop y la tremenda caída del escenario en el show de Erreway

La dura pelea de un club de La Plata: le cedieron tierras, lo denunciaron por usurpación y buscan desalojarlo

Cambian las tasas de plazos fijos: cuánto gano si deposito $11.500.000 a 30 días

"Hoy queremos compartirles su carita": ¡Verón y Valentina Martín mostraron a Mila por primera vez!
+ Leidas

"Hoy queremos compartirles su carita": ¡Verón y Valentina Martín mostraron a Mila por primera vez!

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

La dura pelea de un club de La Plata: le cedieron tierras, lo denunciaron por usurpación y buscan desalojarlo

El Pincha está en Río y se aferra a su ilusión

Una banda ejecutó un millonario golpe en un comercio mayorista de La Plata

Verón explicó el cambio de escudo Pincha: "Cuando presentamos la marca de ropa pasó lo mismo"

VIDEO.- Tiroteo y un ladrón abatido en La Plata: la trama de una tarde de terror

Cambian las tasas de plazos fijos: cuánto gano si deposito $11.500.000 a 30 días

Últimas noticias de Espectáculos

¡Bombazo! Evangelina Anderson sorprendió en su viaje a Europa: “Tengo novio”

En vivo, Andy Kusnetzoff quebró en llanto por el ajuste de Javier Milei

“Fue un chiste”: bronca por el pedido de disculpas de Agustín Franzoni a Flor Jazmín Peña

Angustia ante el nuevo parte médico de Thiago Medina: deben bajarle la fiebre para operarlo de urgencia
La Ciudad
Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA
Afirman que en hora pico, la “onda verde” en Camino Centenario redujo un 40 % los tiempos de viaje
La dura pelea de un club de La Plata: le cedieron tierras, lo denunciaron por usurpación y buscan desalojarlo
La Plata, sin agua este miércoles: obras en el Acueducto Norte dejan sin servicio a vecinos de dos barrios
VIDEO.- Marcha federal: en micros, tren y autos, La Plata se moviliza al Congreso contra el veto de Milei
Deportes
De Riquelme a Toviggino, los dirigentes que estuvieron en La Plata junto a Tapia en el estadio Único
Río de Janeiro se va tiñendo con los colores del Pincha en la previa de Estudiantes vs Flamengo por Copa Libertadores
Guardia alta: hay árbitro para Deportivo Riestra vs Gimnasia y Estudiantes vs Defensa y Justicia
"Hoy queremos compartirles su carita": ¡Verón y Valentina Martín mostraron a Mila por primera vez!
El Pincha está en Río y se aferra a su ilusión
Policiales
Fuerte choque en Arturo Seguí entre un camión y una moto: la motociclista fue rescatada herida de la zanja
VIDEO. Robo, tiros y muerte en La Plata: "un barrio con miedo", el día después en Tolosa
Unos 1.100 efectivos federales custodiarán el Congreso durante la Marcha Federal y la sesión en Diputados
VIDEO.- Tiroteo y un ladrón abatido en La Plata: la trama de una tarde de terror
Una banda ejecutó un millonario golpe en un comercio mayorista de La Plata
Información General
Crisis y preocupación: una importante fábrica de cerámicos de la Provincia echó a 65 empleados
Reinhold Messner, el “mesías de la montaña”: la historia del hombre que llevó el alpinismo a lo imposible
Se celebra este miércoles 17 de septiembre el Día del Profesor y el Día del Psicopedagogo
Bullying y grooming: los previenen con videojuegos
Científicos defienden un dictamen sobre el clima

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla