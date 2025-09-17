“Cruzó una línea”: Flor Jazmín Peña recurrirá a la Justicia tras los polémicos dichos de Agustín Franzoni

Sesión de Diputados en un Congreso "blindado": rechazaron los de Milei al financiamiento del Garrahan y las Universidades
Sesión de Diputados en un Congreso "blindado": rechazaron los de Milei al financiamiento del Garrahan y las Universidades
Flor Jazmín Peña habló sobre las polémicas declaraciones de su ex pareja, Agustín Franzoni, y adelantó que recurriría a la Justicia por seguridad. El influencer, sin nombrarla, contó en un streaming que aún tiene fotos y videos íntimos de “su ex”, los que no eliminaría porque en algún momento "capaz que salen fortuna”.
En medio del escándalo, Ángel de Brito se comunicó con la bailarina para preguntarle su opinión al respecto de los comentarios de su ex y leyó su contundente respuesta: “Lo de Franzoni lo vi ayer. Me da una vergüenza total, no puedo creer lo que dice, tampoco puedo creer cómo nadie ahí le frena el carro, y encima ponen la cortina del programa en el que trabajo, como para que quede aún más claro de quién habla”.
Flor Jazmín no dudó en cuestionar a las personas que lo acompañaron en “el chiste”: “Quienes lo acompañan encima se cag... de la risa, inclusive las mujeres de la mesa".
"Me da una vergüenza bárbara tener que hablar de algo que es tan íntimo, que le llegue a mis viejos, algo que sucedió en completa intimidad, y tener que hablar de esto porque a él se le ocurrió hacer un chiste al aire. Que no sé qué tan chiste es, porque hasta lo siento como una amenaza”, lamentó. Y aseguró: “No me va a quedar otra que recurrir a la Justicia, no me va a quedar otra opción“.
Por último, la bailarina dedujo que “el odio” que su ex pareja le tiene es porque supone que está enojado porque ella comenzó una relación con Nico Occhiato poco después de terminar su noviazgo con él. Sin embargo, manifestó: "Pero no puedo creer tener que recurrir a un abogado por un ex, por eso también estoy tan shockeada. Tampoco me puedo quedar de brazos cruzados, confiando en que no va a hacer nada. Esta vez siento que cruzó una línea. Estoy que no lo puedo creer”.
