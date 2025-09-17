Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $3.000.000: mañana sale la tarjeta y se agiganta la ilusión por el Renault Kwid

La Ciudad

VIDEO.- Marcha federal: en micros, tren y autos, La Plata ya se moviliza al Congreso contra el veto de Milei

17 de Septiembre de 2025 | 11:41

Escuchar esta nota

La comunidad universitaria de La Plata ya se moviliza hacia el Congreso de la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires, para participar de la Tercera Marcha Federal que tendrá lugar esta tarde y en la que se buscará que los legisladores desaprueben el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. 

La movilización se hacía sentir con fuerza en la Estación de Trenes de 1 y 44, en donde desde esta mañana confluían agrupaciones estudiantiles, gremios docentes y nodocentes, organizaciones sindicales e incluso grupos de jóvenes y familias que sin filiación partidaria o sindical pero con fuerte identificación con la UNLP también se subían a los vagones del Tren Roca para participar de la histórica jornada. 

Estaba previsto además salidas de micros, camionetas y autos desde distintas unidades académicas de la UNLP y centros de estudiantes del interior provincial. 

La masiva protesta confluirá con la marcha de los trabajadores de la salud del emblemático Hospital Garrahan que rechazan el otro veto del presidente, en este caso en materia de salud pediátrica.  

Se sabe que partidos opositores, la CGT, las dos CTA y movimientos sociales nutrirán las columnas de manifestantes que se concentrarán desde el mediodía frente al parlamento para exigir a los legisladores que rechacen los recientes vetos en momentos en que adentro del recinto de Diputados se estará sesionando para tratar ese tema. 

"Esta CGT estará en el Congreso acompañando a las organizaciones de la salud, a la comunidad universitaria, sindicatos, movimientos sociales, y fuerzas políticas en el reclamo colectivo a favor de la salud y la educación pública. Ambas leyes vetadas son producto del consenso alcanzado entre amplios sectores de nuestra sociedad, por eso instamos a las diputadas y diputados a que insistan en la validez de las mismas", sostuvo la CGT en la previa. 

Por su parte, el titular de la CTA de los Trabajadores y diputado kirchnerista, Hugo Yasky, sostuvo: "Coincidimos y estamos juntos en la lucha, apoyando reclamos como el del Hospital Garrahan, que necesita recursos para seguir funcionando, y acompañando a los jubilados en defensa de sus derechos". 

La sesión especial del Congreso está convocada a las 13, en una jornada en la que el Garrahan estará de paro desde las 7 hasta el jueves a la misma hora. Paralelamente, el sindicato del sector APyT convocó a una concentración, ese mismo día, a las 12:30hs., desde la puerta del hospital (Combate de los Pozos 1881) para marchar hacia el Congreso. 

La marcha se definió después de que el presidente Javier Milei vetara, el jueves pasado, la ley que fijaba la actualización mensual por inflación de los sueldos y los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, además de la recomposición salarial de docentes y no docentes retroactiva a diciembre de 2023. 

Diputados buscará ahora insistir con el proyecto, como ya hizo en el caso de la ley de emergencia en discapacidad. 

En tanto, la mayoría de los sectores que se manifestarán consideraron insuficiente el anuncio del mandatario quien, en su discurso en cadena nacional para presentar el Presupuesto 2026, dijo que se le asignará 4.8 billones de pesos a las universidades nacionales, con un aumento del gasto en educación de un 8% por encima de la inflación y un incremento de fondos para salud de un 17%, también por arriba del costo de vida. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

La UNLP se paraliza hoy por la marcha federal universitaria: la movilización desde La Plata
Multimedia

Fotos: Adrián Sosa - EL DIA

Fotos: Adrián Sosa - EL DIA

Fotos: Adrián Sosa - EL DIA

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La UNLP se paraliza hoy por la marcha federal universitaria: la movilización desde La Plata

VIDEO.- Tiroteo y un ladrón abatido en La Plata: la trama de una tarde de terror

El Pincha está en Río y se aferra a su ilusión

Orfila define el equipo para enfrentar a Riestra

VIDEO. Catherine Fulop y la tremenda caída del escenario en el show de Erreway

Los Hornos convierte su centro comercial en una “galería de arte”

Cambian las tasas de plazos fijos: cuánto gano si deposito $11.500.000 a 30 días

"Hoy queremos compartirles su carita": ¡Verón y Valentina Martín mostraron a Mila por primera vez!
+ Leidas

"Hoy queremos compartirles su carita": ¡Verón y Valentina Martín mostraron a Mila por primera vez!

El Pincha está en Río y se aferra a su ilusión

VIDEO.- Tiroteo y un ladrón abatido en La Plata: la trama de una tarde de terror

Una banda ejecutó un millonario golpe en un comercio mayorista de La Plata

Verón explicó el cambio de escudo Pincha: "Cuando presentamos la marca de ropa pasó lo mismo"

La UNLP se paraliza hoy por la marcha federal universitaria: la movilización desde La Plata

Los Hornos convierte su centro comercial en una “galería de arte”

Cambian las tasas de plazos fijos: cuánto gano si deposito $11.500.000 a 30 días

Últimas noticias de La Ciudad

La Plata, sin agua este miércoles: obras en el Acueducto Norte dejan sin servicio a vecinos de dos barrios

Presos elaboraron juegos didácticos para dos Jardines de Infantes y una Casa del Niño de la zona oeste de La Plata

VIDEO. Cotorras pintadas y teñidas, conejos y hasta patos: así cayó en La Plata la "banda de los insensibles"

Curso de Formación Política: es el turno de feminismos y nuevas agendas de género con la ministra Estela Díaz
Deportes
"Hoy queremos compartirles su carita": ¡Verón y Valentina Martín mostraron a Mila por primera vez!
El Pincha está en Río y se aferra a su ilusión
Verón explicó el cambio de escudo Pincha: "Cuando presentamos la marca de ropa pasó lo mismo"
Orfila define el equipo para enfrentar a Riestra
La Reserva igualó 2 a 2 frente al líder Rosario Central
Policiales
Unos 1.100 efectivos federales custodiarán el Congreso durante la Marcha Federal y la sesión en Diputados
VIDEO.- Tiroteo y un ladrón abatido en La Plata: la trama de una tarde de terror
Una banda ejecutó un millonario golpe en un comercio mayorista de La Plata
Caso Báez Sosa: la Corte rechazó un nuevo planteo
VIDEO. Los “roba ruedas” no les dan respiro a los vecinos de La Loma
Espectáculos
Marcelo Tinelli habló sobre las denuncias en su contra que involucran a la familia de Juan Alberto Badía
Chicanas, secretos y tragedias: la amistad de Robert Redford y Paul Newman, más allá de las películas
Santiago del Moro mostró el menú del los Martín Fierro: cinco platos para los famosos
Romina Uhrig reveló el mensaje que le mandó Thiago Medina antes del accidente: "Me quedó una amarga sensación"
Fito Páez: tenso cruce con el público  y los técnicos durante un show en Perú
Información General
Crisis y preocupación: una importante fábrica de cerámicos de la Provincia echó a 65 empleados
Reinhold Messner, el “mesías de la montaña”: la historia del hombre que llevó el alpinismo a lo imposible
Se celebra este miércoles 17 de septiembre el Día del Profesor y el Día del Psicopedagogo
Bullying y grooming: los previenen con videojuegos
Científicos defienden un dictamen sobre el clima

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla