VIDEO.- Marcha federal: en micros, tren y autos, La Plata ya se moviliza al Congreso contra el veto de Milei

Universidades y Garrahan, los vetos de Milei que buscan frenar en un Congreso "blindado": la previa de una sesión clave
La comunidad universitaria de La Plata ya se moviliza hacia el Congreso de la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires, para participar de la Tercera Marcha Federal que tendrá lugar esta tarde y en la que se buscará que los legisladores desaprueben el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.
La movilización se hacía sentir con fuerza en la Estación de Trenes de 1 y 44, en donde desde esta mañana confluían agrupaciones estudiantiles, gremios docentes y nodocentes, organizaciones sindicales e incluso grupos de jóvenes y familias que sin filiación partidaria o sindical pero con fuerte identificación con la UNLP también se subían a los vagones del Tren Roca para participar de la histórica jornada.
Estaba previsto además salidas de micros, camionetas y autos desde distintas unidades académicas de la UNLP y centros de estudiantes del interior provincial.
La masiva protesta confluirá con la marcha de los trabajadores de la salud del emblemático Hospital Garrahan que rechazan el otro veto del presidente, en este caso en materia de salud pediátrica.
Se sabe que partidos opositores, la CGT, las dos CTA y movimientos sociales nutrirán las columnas de manifestantes que se concentrarán desde el mediodía frente al parlamento para exigir a los legisladores que rechacen los recientes vetos en momentos en que adentro del recinto de Diputados se estará sesionando para tratar ese tema.
"Esta CGT estará en el Congreso acompañando a las organizaciones de la salud, a la comunidad universitaria, sindicatos, movimientos sociales, y fuerzas políticas en el reclamo colectivo a favor de la salud y la educación pública. Ambas leyes vetadas son producto del consenso alcanzado entre amplios sectores de nuestra sociedad, por eso instamos a las diputadas y diputados a que insistan en la validez de las mismas", sostuvo la CGT en la previa.
Por su parte, el titular de la CTA de los Trabajadores y diputado kirchnerista, Hugo Yasky, sostuvo: "Coincidimos y estamos juntos en la lucha, apoyando reclamos como el del Hospital Garrahan, que necesita recursos para seguir funcionando, y acompañando a los jubilados en defensa de sus derechos".
La sesión especial del Congreso está convocada a las 13, en una jornada en la que el Garrahan estará de paro desde las 7 hasta el jueves a la misma hora. Paralelamente, el sindicato del sector APyT convocó a una concentración, ese mismo día, a las 12:30hs., desde la puerta del hospital (Combate de los Pozos 1881) para marchar hacia el Congreso.
La marcha se definió después de que el presidente Javier Milei vetara, el jueves pasado, la ley que fijaba la actualización mensual por inflación de los sueldos y los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, además de la recomposición salarial de docentes y no docentes retroactiva a diciembre de 2023.
Diputados buscará ahora insistir con el proyecto, como ya hizo en el caso de la ley de emergencia en discapacidad.
En tanto, la mayoría de los sectores que se manifestarán consideraron insuficiente el anuncio del mandatario quien, en su discurso en cadena nacional para presentar el Presupuesto 2026, dijo que se le asignará 4.8 billones de pesos a las universidades nacionales, con un aumento del gasto en educación de un 8% por encima de la inflación y un incremento de fondos para salud de un 17%, también por arriba del costo de vida.
Fotos: Adrián Sosa - EL DIA
Fotos: Adrián Sosa - EL DIA
Fotos: Adrián Sosa - EL DIA
