Universidades y Garrahan, los vetos de Milei que buscan frenar en un Congreso "blindado": la oposición consiguió quórum y hay sesión
El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro fue diagnosticado con cáncer de piel tras someterse a una serie de exámenes médicos el domingo 14 de septiembre en el hospital DF Star de Brasilia.
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado la semana pasada por intento de golpe de Estado, fue diagnosticado de cáncer de piel, anunció este miércoles su médico.
Bolsonaro tiene un "carcinoma de células escamosas, que no es ni el más benigno ni el más agresivo, es intermedio, pero aun así es un tipo de cáncer de piel que puede tener consecuencias más serias", dijo a periodistas el doctor Claudio Birolini.
Poco antes, el expresidente había salido del hospital donde se encontraba ingresado desde el martes en Brasilia, constató un fotógrafo de la AFP.
EN DESARROLLO
