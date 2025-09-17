Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Jair Bolsonaro fue diagnosticado con cáncer de piel

Jair Bolsonaro fue diagnosticado con cáncer de piel
17 de Septiembre de 2025 | 14:25

Escuchar esta nota

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro fue diagnosticado con cáncer de piel tras someterse a una serie de exámenes médicos el domingo 14 de septiembre en el hospital DF Star de Brasilia.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado la semana pasada por intento de golpe de Estado, fue diagnosticado de cáncer de piel, anunció este miércoles su médico.

Bolsonaro tiene un "carcinoma de células escamosas, que no es ni el más benigno ni el más agresivo, es intermedio, pero aun así es un tipo de cáncer de piel que puede tener consecuencias más serias", dijo a periodistas el doctor Claudio Birolini.

Poco antes, el expresidente había salido del hospital donde se encontraba ingresado desde el martes en Brasilia, constató un fotógrafo de la AFP.

EN DESARROLLO

