Policiales

VIDEO. Trágica caída de un caballo en La Plata: murió el jinete de 18 años

17 de Septiembre de 2025 | 18:35

Tras una semana en grave estado, murió el joven jinete de 18 años que cayó de un caballo el pasado 10 de septiembre en Barrio Hipódromo. El hecho ocurrió en 38 entre diagonal 80 y 120.

El equino murió al instante tras chocar contra un poste. El joven, identificado como Lucas Ezequiel Aguilar, fue despedido metros antes del impacto y quedó gravemente herido.

La víctima fatal fue trasladada de inmediato al Hospital Rossi y luego derivada al Hospital San Martín, donde se le realizaron estudios. Con la intervención de la UFI J nº 10, la causa fue caratulada por “Muerte por accidente”.

El accidente fatal

Lucas Aguilar iba en su caballo por Barrio Hipódromo cuando perdió el control y el animal, a gran velocidad, lo despidió. A las pocas cuadras, el equino fue hallado sin vida. Una cámara de seguridad de la zona captó el momento en que el caballo pasa a gran velocidad. El desenlace, fatal para el animal, dejó al joven jinete gravemente herido. 

Según fuentes exclusivas que accedió EL DÍA, contaron: "Por lo que se un vareador estaba arriba de su caballo, este se descontroló o algo, no sé qué le habrá pasado y salió corriendo, el hombre dio la cabeza contra un cartel y salió volando 20 metros y el caballo siguió corriendo y se chocó contra un árbol y se mató. El hombre fue llevado en ambulancia, estaba muy grave".

La víctima, vecino de 35 y 120, según testigos, cabalgaba por la zona cuando el animal se descontroló, provocando su caída. Familiares y allegados señalaron que el joven estuvo en terapia intensiva "y no le funcionaba la mitad del cuerpo”. Días atrás “fue operado de urgencia en la cabeza”.

