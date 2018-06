Los millennials, los más comprometidos con las mascotas

Distintos estudios aseguran que la generación nacida entre 1980 y el 2000 es la que más adopta y cuida animales. Detalles de un fenómeno que crece a nivel global

Daiana junto a su perro Lenny.- “De alguna manera creo que soy la persona feliz que soy gracias a Lenny, el golden más viejito que tengo y el que de alguna manera me cambió la vida. Actualmente tengo cinco perros y dos gatos, todos rescatados de la calle.Es muy importante que seamos responsables y, además de castrar en todos los casos que sea necesario, adoptar a los perritos que no tienen un hogar. Hay cada vez más que son abandonados y tenemos que ayudarlos”

A sus 35 años y sin sueños de maternidad en el horizonte, Micaela no tiene empacho en decir que se siente madre al cuidar de sus dos gatitos rescatados de la calle y de su perra labradora Laika. “No creo que exista un instinto materno sino más bien que se trata de una construcción cultural -dice-, pero a mis mascotas las siento como mis hijos. Son parte de mi familia y pienso todo el tiempo en ellos y en su cuidado”.

Exagerado para algunos y natural para otros tantos, lo que cuenta Micaela no es una postura aislada sino una tendencia de la que dan cuenta cada vez más estudios internacionales y que, entre otras cosas, asegura que la generación nacida entre 1980 y el 2000, más conocida como la de los millennials, es la que más se informa, invierte, proyecta y -en definitiva- se compromete con sus mascotas.

“A veces mis propios amigos o algún familiar me dice que exagero un poco o se lo toma en broma -cuenta Micaela-, pero la verdad es que el sentimiento que tengo por mis mascotas es de un amor enorme, sincero. Amo a esos bichos y si les pasa algo te juro que me muero. Qué se yo. ¿Cómo se llama eso si no es amor de madre...?

Uno de los últimos informes en la materia es la investigación “Pet Owner Paths”, encargada por compañías estadounidenses de alcance global y que vino a confirmar, precisamente, que los millennials son los mayores propietarios de perros y gatos y los que gastan más dinero en el cuidado de sus mascotas y en productos veterinarios de prevención.

No hace falta ser un experto en mascotas para ver la variada oferta que hoy día tienen los animales caseros: desde peluquerías caninas hasta veterinarias que, de un tiempo a esta parte, se convirtieron en verdaderas boutiques para perros y gatos, con prendas especiales para ellos, alimentos que se ofrecen como “platos gourmet” y hasta juguetes para que puedan “desestresarse”.

Al tanto de este fenómeno, la veterinaria Julia Fenley, asesora técnica de una marca nacional líder de alimentos balanceados, explica que “los dueños de mascotas están cada vez más interesados en saber cómo funciona el organismo de sus perros y gatos y son conscientes a la hora de buscar las mejores opciones para ofrecerles una vida sana”.

Para la veterinaria, “es muy valioso que cada vez más personas se preocupen por las necesidades nutricionales de sus mascotas y se informen proactivamente sobre los productos que consumen”

A su vez, las nuevas generaciones desarrollaron una mayor conciencia sobre diferentes aspectos sociales y ambientales, por lo que la adopción se convirtió en una de las formas preferidas de obtener un animal de compañía.

En capital federal, por dar un ejemplo argentino, se adopta en promedio una mascota por día, y según la Agencia de Protección Ambiental (APrA) en 2017 creció en un 150% el número de perros y gatos adoptados, en comparación con 2016.

Los números son más gratos si se tienen en cuenta las adopciones que se concretan fuera de evento organizados con ese fin y los miles de héroes y heroínas que día a día trabajan para encontrarle un hogar a decenas de perros y gatos. Una de esas heroínas es Daiana Siri, quien a la hora de hablar de sus cinco perros y dos gatos (todos rescatados por ella) asegura: “Ellos son todo. Todos mis amigos, el lugar donde vivo, mi pareja, mi trabajo, cada cosa que hago es pensando en ellos. Gracias a ellos conocí a las personas más valiosas en mi vida y es por ellos que creo que soy quien soy. Lenny, el Golden más viejito, me cambió la vida. Es muy difícil explicar lo que siento por él, es como una extensión de mi propio ser. Con cada uno fui generando un vínculo tan fuerte que quizás para alguien que lo observa desde afuera es incomprensible, no sé. Solo sé que cada vez que conozco a alguien que me dice ‘Ah! perros... mmm”, inmediatamente pienso lo maravilloso que se está perdiendo...”

Si bien no hay datos etarios sobre los adoptantes en el país, en general son los más jóvenes los que, como Daiana, deciden darles una segunda oportunidad a perros y gatos abandonados o maltratados.

La tendencia de adoptar animales en refugios es mundial y son las figuras del espectáculo y los influencers los que ayudan a difundir esta forma de encontrar hogar a las mascotas.

Hace un tiempo, el actor y cantante estadounidense Zac Efron difundió en las redes sociales su decisión de adoptar a una perra que iba a ser sacrificada. La publicación cosechó más de 2 millones de “me gusta” y abrió la puerta entre los más jóvenes para debatir, nuevamente, sobre la importancia de la adopción y el cuidado responsable de animales.

Los más jóvenes también llevan la delantera a la hora de informarse sobre razas, características genéticas y comportamientos de los animales antes de llevar una mascota a casa. En esa línea, se aseguran que de ir a un criadero que, además de ofrecer las razas que buscan, garanticen un proceso responsable.

A diferencia de lo que ocurría hace unos años, para los millennials incorporar una mascota se convirtió en un momento clave que “los prepara para otras decisiones futuras”, según un informe de la consultora de mercado Packaged Facts.

Ese mismo informe reveló que las personas sub 30 consideran que tener un perro o un gato a su cargo les dará tal experiencia que los ayudará a ser buenos padres en el futuro. A tal punto es así que SunTrust Mortgage, una importante entidad prestamista hipotecaria, señaló que la generación nacida entre 1980 y el 2000 considera que “tener un mejor espacio o jardín para sus mascotas” es una de las principales razones para comprar una casa o mudarse a un nuevo lugar.

En ese sentido, Fenley recordó que tener un espacio amplio no implica quedar eximidos de los paseos diarios. “Los paseos diarios son esenciales para el bienestar del animal y los dueños más jóvenes parecen incorporarlo más fácilmente, ya que son los que buscan evitar el sedentarismo y suelen incorporan a las mascotas a sus actividades”, subrayó la veterinaria.

Como pasa con los seres humanos, la especialista recomendó que antes de hacer actividades físicas de alta intensidad con una mascota es muy importante realizar una visita al veterinario de confianza y tener en cuenta que el perro debe recibir una dieta sana y equilibrada, acorde a sus necesidades.