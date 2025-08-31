Comenzaron las elecciones en Corrientes

El PJ ve una oportunidad, el impacto del escándalo y la revancha que espera Milei
Siete candidatos compiten hoy en las elecciones de Corrientes
La provincia elige al sucesor de Gustavo Valdés, compiten 7 fórmulas para la gobernación con 58 boletas en el cuarto oscuro.
Escuchar esta nota
Con algunas demoras en la constitución de mesas en diversos puntos de la provincia, Corrientes comenzó este domingo una elección clave para definir al sucesor del gobernador Gustavo Valdés.
La jornada se destaca por su complejidad: siete fórmulas competirán por la gobernación y los votantes se encontrarán con 58 boletas diferentes en los cuartos oscuros. El proceso electoral se desarrollará desde las 8 hasta las 18 en los 373 centros de votación habilitados.
Según se supo, en base a un informe del diario El Litoral, las siete alianzas que buscan el máximo cargo provincial son:
La jornada electoral presenta desafíos logísticos, con un padrón donde la Capital concentra el 33% de los votantes. La logística estará a cargo de la empresa Andreani y la transmisión de datos de la estatal provincial Telco, una decisión que generó "suspicacias en la oposición" y derivó en una queja formal que resultó en una ampliación de las potestades de fiscalización por parte de la Junta Electoral.
La Junta Electoral de la Provincia informó que el escrutinio provisorio podrá consultarse a través de su sitio oficial a partir de las 21:00 horas del domingo. Por su parte, el conteo definitivo comenzará el martes 2 de septiembre a las 18:00 en la Legislatura Provincial.
Para facilitar el ejercicio del voto, el Registro Provincial de las Personas mantendrá sus puertas abiertas de 8 a 17:30 exclusivamente para la entrega de DNI ya tramitados. Se recuerda que el voto no es obligatorio para los jóvenes de entre 16 y 18 años, ni para los mayores de 70.
