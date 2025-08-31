Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Comenzaron las elecciones en Corrientes

La provincia elige al sucesor de Gustavo Valdés, compiten 7 fórmulas para la gobernación con 58 boletas en el cuarto oscuro.

Comenzaron las elecciones en Corrientes
31 de Agosto de 2025 | 10:33

Escuchar esta nota

Con algunas demoras en la constitución de mesas en diversos puntos de la provincia, Corrientes comenzó este domingo una elección clave para definir al sucesor del gobernador Gustavo Valdés.

La jornada se destaca por su complejidad: siete fórmulas competirán por la gobernación y los votantes se encontrarán con 58 boletas diferentes en los cuartos oscuros. El proceso electoral se desarrollará desde las 8 hasta las 18 en los 373 centros de votación habilitados.

Según se supo, en base a un informe del diario El Litoral, las siete alianzas que buscan el máximo cargo provincial son:

  • Vamos Corrientes: Juan Pablo Valdés – Néstor Braillard Poccard.
  • La Libertad Avanza: Claudio Almirón – Evelyn Karsten.
  • Encuentro por Corrientes– ECO: Ricardo Horacio Colombi – Martín Barrionuevo.
  • Limpiar Corrientes: Martín Ascúa – César Lezcano.
  • Cambiá Corrientes: Sonia López – Raúl Dal Lago.
  • Partido De la Esperanza: Adriana Vega – Andrés Barboza.
  • Partido Ahora: Carlos Romero – Ana Casaro Quiñones.

La jornada electoral presenta desafíos logísticos, con un padrón donde la Capital concentra el 33% de los votantes. La logística estará a cargo de la empresa Andreani y la transmisión de datos de la estatal provincial Telco, una decisión que generó "suspicacias en la oposición" y derivó en una queja formal que resultó en una ampliación de las potestades de fiscalización por parte de la Junta Electoral.

La Junta Electoral de la Provincia informó que el escrutinio provisorio podrá consultarse a través de su sitio oficial a partir de las 21:00 horas del domingo. Por su parte, el conteo definitivo comenzará el martes 2 de septiembre a las 18:00 en la Legislatura Provincial.

Para facilitar el ejercicio del voto, el Registro Provincial de las Personas mantendrá sus puertas abiertas de 8 a 17:30 exclusivamente para la entrega de DNI ya tramitados. Se recuerda que el voto no es obligatorio para los jóvenes de entre 16 y 18 años, ni para los mayores de 70.

LE PUEDE INTERESAR

El Gobierno a oscuras: ¿Alguien sabe quién es el topo?

LE PUEDE INTERESAR

Los audios son “filtraciones internas”
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Lluvia de empleos ofrecidos en La Plata: si estás buscando, no te pierdas estos trabajos

Convivencia compartida: el Papa se va a vivir con compañía

La Plata, en alerta amarillo por la Tormenta de Santa Rosa: cuándo llegan las lluvia intensas

Estudiantes hizo en Santiago todo lo que no deberá repetir en Río de Janeiro: defendió mal y perdió 2 a 0

VIDEO.- "Ruidos terribles que no dejan pegar un ojo": otra noche descontrolada por la caravana de motos en La Plata

Viajó a la Costa a buscar un Falcon de colección y se estrelló en la Ruta 11

VIDEO. "Palo y a la bolsa": el método de una mechera que se llevó "todo los talles" de una prenda en La Plata
+ Leidas

Romance de barrio: las noches mágicas y populares de una orquesta consagrada al bolero

Uno por uno

El PJ ve una oportunidad, el impacto del escándalo y la revancha que espera Milei

El mercado ya vio La Hermosura, donde se redefine la vida de barrio

Se viene Santa Rosa: domingo con niebla, lloviznas y mucha humedad en La Plata

Nunca es tarde para aprender a tocar un instrumento: un desafío para adultos

El Gobierno a oscuras: ¿Alguien sabe quién es el topo?

Platenses por el mundo: jóvenes que eligieron armar la valija
Últimas noticias de Política y Economía

El Gobierno a oscuras: ¿Alguien sabe quién es el topo?

Los audios son “filtraciones internas”

Las ofertas de centro, a la pesca de votantes libertarios desencantados

La inflación en alimentos se aceleró al 3% en agosto
Policiales
Incendio de campo asustó a los vecinos de Arturo Seguí
“Quieto, porque te mato”: encañonan a un camionero para robarle
Una pizzería, escenario de una noche de terror
VIDEO. Una pareja de “mecheros” atacó en un local de ropa deportiva céntrico
Préstamos “gota a gota”: cae una banda que extorsionaba a clientes
Espectáculos
Vanina Escudero habló sobre su reconciliación con Silvina: “Más allá de las diferencias, pudimos superarlo”
La agenda cultural para no perderse de nada en La Plata
Estrenos de septiembre: el drama y el misterio se apoderan de la pantalla
Una historia de amor: George Clooney, el caballero de Venecia
Hubo un tiempo que fue hermoso: hace 50 años, Sui Generis decía adiós
Deportes
Se corre el GP de Países Bajos de la Fórmula 1: Franco Colapinto se ubica 16°
VIDEO. El Pincha durmió una siesta y lo pagó caro
Sólo le sirvió para saber todo lo que no debería repetir en Río de Janeiro
Domínguez: “No fue uno de mis mejores días”
El Madre de Ciudades, esta vez, le jugó en contra a Estudiantes
Información General
A 28 años de la muerte de Lady Di La cápsula del tiempo revive la nostalgia de los años 90
Se incrementa la morosidad en tarjetas y préstamos personales
Bailar tango contra el avance del Parkinson
Revelan huellas de impactos colosales en todo el manto de Marte
El Día del Empleado de Comercio cae viernes y analizan trasladarlo: los motivos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla