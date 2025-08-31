Se viene Santa Rosa: domingo con niebla, lloviznas y mucha humedad en La Plata

Tras el Día de Santa Rosa de Lima, La Plata y alrededores espera una jornada con clima inestable. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un domingo con lluvias durante toda la jornada, pasando por tormentas aisladas en la mañana.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 12 grados de mínima y 17 de máxima.

Desde la cuenta Clima La Plata informaron: "¡Buen día! La Plata amaneció con neblinas y nieblas, y desde las 08:30 h se esperan las primeras lluvias que están llegando desde el norte y noroeste".

Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores

Para iniciar la nueva semana, el lunes tendría lluvias en la madrugada y tormentas fuertes en la mañana, mejorando en la tarde y noche con cielo mayormente nublado. Las temperaturas rondarán entre 13 y 18 grados.

El martes se presentaría con cielo mayormente nublado durante la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche, mientras que el termómetro oscilará entre 10 y 15 grados.