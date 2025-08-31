Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Cambios en Línea 129 Misión Buenos Aires: ¿qué pasará con el recorrido que conecta La Plata con CABA?

Cambios en Línea 129 Misión Buenos Aires: ¿qué pasará con el recorrido que conecta La Plata con CABA?
31 de Agosto de 2025 | 15:49

Escuchar esta nota

A partir del próximo lunes 1° de septiembre, la Línea 129 Misión Buenos Aires que conecta La Plata con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y varios puntos del Conurbano, experimentará una reestructuración significativa. La medida, establecida por la Resolución 42/2025 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación, introduce modificaciones en los recorridos y servicios que hasta ahora cubría esta línea operada por La Central de Vicente López.

Uno de los cambios más relevantes es que la Línea 129 se centrará exclusivamente en la conexión entre La Plata y CABA, siguiendo el Grupo Tarifario Suburbano II de Jurisdicción Nacional. Los pasajeros podrán continuar utilizando la autopista La Plata-Buenos Aires y el Camino Centenario, con variantes de recorridos que incluyen paradas en Plaza Miserere, Retiro y el metrobús de Avenida 9 de Julio, para llegar a la Terminal de Ómnibus de La Plata.

La resolución también ha autorizado la creación de una nueva línea, la Línea 197, que absorberá los servicios urbanos y suburbanos que antes formaban parte de la Línea 129. La nueva línea conectará diversos puntos del Conurbano, incluyendo destinos como Ingeniero Allan (Florencio Varela), Estación Florencio Varela, Barrio Marítimo (Berazategui) y la Rotonda Gutiérrez (Alpargatas), ampliando su cobertura y ofreciendo recorridos tanto comunes como expresos.

La división de los servicios en dos líneas responde a un plan de optimización del sistema de transporte, con el fin de brindar un servicio más eficiente a los pasajeros, garantizando una conexión directa entre La Plata y la Ciudad de Buenos Aires, a la vez que se mejoran las opciones para quienes viajan a distintos puntos del Conurbano.

Los usuarios de las zonas afectadas por los cambios deben tener en cuenta que, a partir del 1° de septiembre, los recorridos de la Línea 129 se verán reducidos a su trayecto original entre La Plata y CABA, mientras que aquellos que viajan hacia o desde localidades como Florencio Varela o Berazategui deberán abordar la nueva Línea 197.

Para consultar los recorridos completos y otros detalles, los pasajeros podrán acceder a los anexos de la Resolución 42/2025, que ya han sido publicados en el Boletín Oficial de la República Argentina.

 

