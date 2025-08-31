El abogado de los Kovalivker puso en duda los audios y afirmó que la familia está a disposición de la Justicia
El abogado de los Kovalivker puso en duda los audios y afirmó que la familia está a disposición de la Justicia
Cambios en Línea 129 Misión Buenos Aires: ¿qué pasará con el recorrido que conecta La Plata con CABA?
La Libertad Avanza prepara visitas de Milei en la Provincia para garantizar el voto de octubre
Llegó Santa Rosa a La Plata: alerta amarilla y lluvias intensas en la Región
Elecciones en Corrientes: cerraron los comicios y los primeros resultados se esperan a las 21
"Una pena irnos sin un punto": el posteo de Colapinto tras el GP de Países Bajos
Francisco Adorni sobre los discapacitados: “Lo tenes que demostrar”
“Quieto, porque te mato”: qué se sabe del violento robo a un camionero en La Plata
Brutal ataque a la influencer "La Coqueta" en Bariloche: golpiza y robo
Vanina Escudero habló por primera vez de la reconciliación con Silvina: “Pudimos superarlo”
Boca sigue de racha: le ganó 2 a 0 a Aldosivi en Mar del Plata
Fue a su cabaña de fin de semana y la encontró desvalijada en La Plata: "Ya es la tercera vez que nos pasa"
El PJ ve una oportunidad, el impacto del escándalo y la revancha que espera Milei
Las ofertas de centro, a la pesca de votantes libertarios desencantados
"Sigamos con obras": Fuerza Patria presentó la boleta de Alak en La Plata
Tormenta de Santa Rosa: un micro quedó varado en la Ruta 5 y rescataron a 40 pasajeros en lancha
Fin de mes tumultuoso, con tensiones al límite entre el Gobierno y los bancos
Romance de barrio: las noches mágicas y populares de una orquesta consagrada al bolero
Platenses por el mundo: jóvenes que eligieron armar la valija
Nunca es tarde para aprender a tocar un instrumento: un desafío para adultos
La infidelidad en tiempos de redes, parejas abiertas y “no mandatos”
El mercado ya vio La Hermosura, donde se redefine la vida de barrio
Franco Colapinto terminó en el puesto 11 del GP de Países Bajos y logró su mejor actuación con Alpine en la Fórmula 1
De Menem a Milei: la percepción de la corrupción según cómo marcha la economía
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La diva de los almuerzos evitó los rodeos y fue directo al hueso al preguntarle a Vanina Escudero sobre el conflicto que mantuvo con su hermana, Silvina Escudero. “¿Vos estuviste peleada con tu hermana?”, arremetió la Chiqui.
“Sabés que yo sabía que me ibas a preguntar eso”, respondió la bailarina. “Lamentablemente fue de conocimiento público. Las dos lo hemos admitido. Por más que estuvimos distanciadas, el amor de familia siempre estuvo”, explicó Escudero.
Además, agregó: “Nunca quisimos contar lo que había sucedido. Eso quedó entre nosotras”, aseguró la protagonista de Hermanos en llamas. Sin embargo, contó que, gracias al cariño que se tienen, pudieron sanar el vínculo entre ellas. “Debe ser horrible estar peleada con una hermana, debe ser espantoso”, comentó Mirtha, con empatía.
Finalmente, Vanina cerró el tema con una reflexión sincera: “Hoy estamos bien, y eso es lo que vale. Más allá de tener diferencias, pudimos subsanarlas y superar la situación”, aseguró.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí