Fue a su cabaña de fin de semana y la encontró desvalijada en La Plata: "Ya es la tercera vez que nos pasa"

En las últimas horas, una mujer se comunicó con EL DIA para denunciar que durante la jornada de ayer sábado fue como cada fin de semana a su vivienda particular y la encontró totalmente desvalijada en la zona de la calle 30 y 705, en la localidad de Ignacio Correas.

En declaraciones que hizo en exclusiva a este medio, la víctima llamada Sandra, relató: "Luego de asistir a una reunión con vecinos de Villa Garibaldi volví a Ignacio Correas y vi que nos destrozaron la casa. Todo el esfuerzo, por tercera vez. Nadie ve nada, nadie sabe nada. Ausencia del estado, ni en obras ni en cámaras ni en seguridad. Una heladera exhibidora enorme, una cocina industrial , garrafa, puerta ventana destrozada y postigo rotos. El microondas listo para ser robado también".

En tanto, también explicó: "Me encontré con el microondas en la puerta para llevarlo, no llegaron a tiempo o algo sucedió, ahora estoy con la policía científica. Hay muchos robos en la zona, lo que pasa que la gente no denuncia porque está cansada. Acá violentaron el puerto de ingreso, pasaron con un vehículo y se robaron todo".

En cuanto a su indignación por el hecho, ya que no es la primera vez que le paso en su vivienda particular, también comentó: "Los funcionarios brillan por su ausencia. Será un vuelto por vender lotes en el pueblo, por la cautelar de cuatro ambientalistas militantes. Será por trabajar legalmente y que algunos quieran esa venta o simplemente porque no hay voluntad de solucionar nada? Mientras camino las 10 cuadras masticando tierra donde debería existir asfalto, pienso lo que deberíamos hacer todos en la urna".

"No hay cámaras de seguridad, la verdad tenemos mucho miedo. La verdad no se si es al azar o una cuestión personal, pero realmente hay una inseguridad terrible", finalizó la mujer a EL DIA.