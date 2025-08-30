Siete candidatos compiten hoy en las elecciones de Corrientes

El PJ ve una oportunidad, el impacto del escándalo y la revancha que espera Milei
Con siete listas en competencia, los comicios provinciales de este domingo ponen en juego la gobernación, 73 intendencias y la renovación parcial de la Legislatura
Más de 900 mil correntinos eligen hoy a su próximo gobernador y a 73 intendentes municipales. y la renovación parcial de la Legislatura provincial.
Impedido constitucionalmente de buscar un tercer mandato, el actual gobernador Gustavo Valdés (UCR) promovió la candidatura de su hermano, el intendente de Ituzaingó Juan Pablo Valdés, quien lleva como compañero de fórmula al vicegobernador Pedro Braillard Poccard.
El oficialismo compite bajo el sello Vamos Corrientes, una coalición de amplio alcance que incluye a la UCR, el PRO, el Partido Popular, el Partido Liberal, el Partido Autonomista, el Partido Nuevo, Forja, la UCeDé y hasta el Encuentro Republicano Federal.
Aunque buscó cerrar un acuerdo con La Libertad Avanza, la negociación fracasó. En cambio, consiguió sumar al senador peronista Carlos “Camau” Espínola, y en el tramo final de campaña se mostró junto a gobernadores de Provincias Unidas, como Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) e Ignacio Torres (Chubut). El objetivo de los Valdés es ganar en primera vuelta. Pero los sondeos marcan que no será sencillo.
El principal desafío al oficialismo proviene de las propias filas radicales. Ricardo Colombi, tres veces gobernador y actual senador provincial, se postula por Encuentro por Corrientes (ECO), el espacio que él mismo fundó en 2009. Lo secunda el peronista Martín Barrionuevo, en una fórmula que busca capitalizar la fractura del radicalismo correntino y quebrar la hegemonía de los Valdés.
El Partido Justicialista lleva como candidato al intendente de Paso de los Libres, Martín “Tincho” Ascúa, acompañado por el diputado del Frente Renovador César Lezcano. Su lanzamiento contó en junio con la presencia de Cristina Kirchner, lo que le dio al PJ un respaldo simbólico en un distrito donde históricamente le ha costado consolidarse como alternativa de poder.
La Pantera Rosa hizo campaña en La Plata
"Hay cada vez más bronca y malestar"
La opción libertaria aparece partida en dos. Por un lado, el diputado nacional Lisandro Almirón es el candidato oficial de La Libertad Avanza, con apoyo directo de Karina Milei y Martín Menem, quienes viajaron a Corrientes para su cierre de campaña, que terminó en incidentes. Por el otro, el abogado Carlos “Teke” Romero compite por el partido Ahora, también con un discurso liberal pero sin vínculo directo con la conducción nacional.
La grilla de candidatos se completa con Sonia López (Cambiá Corrientes), acompañada por Raúl Dal Lago, y la fórmula de Adriana Vega y Andrés Barboza (Partido de la Esperanza), que también encabezan listas legislativas y reconocen que su postulación a la gobernación tiene carácter testimonial.
Además de la gobernación, se renuevan 15 bancas en Diputados y 5 en el Senado provincial. El gobernante Vamos Corrientes pone en juego la mayor cantidad de escaños, mientras que ECO, el PJ y los libertarios buscan ampliar su representación.
El resultado legislativo será clave para el futuro: un oficialismo debilitado en las cámaras podría verse obligado a negociar cada ley, incluso si logra retener la gobernación.
El resultado de Corrientes impactará en la política nacional. La provincia es uno de los 10 distritos que desdoblaron sus elecciones locales y volverá a votar en octubre para elegir diputados nacionales. El alineamiento de Gustavo Valdés con el grupo de gobernadores de Provincias Unidas puede darle volumen a un polo federal que se posiciona como contrapeso tanto de la Casa Rosada como de La Libertad Avanza.
