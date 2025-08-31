Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Información General

Tormenta de Santa Rosa: un micro quedó varado en la Ruta 5 y rescataron a 40 pasajeros en lancha

El incidente se registró entre Carlos Casares y Pehuajó, en una zanja totalmente anegada. No hay heridos ni víctimas fatales.

Tormenta de Santa Rosa: un micro quedó varado en la Ruta 5 y rescataron a 40 pasajeros en lancha
31 de Agosto de 2025 | 12:53

Escuchar esta nota

La tormenta de Santa Rosa golpea con fuerza en varias provincias y ya dejó incidentes en rutas. Durante la madrugada, un micro de larga distancia de la empresa Plusmar se despistó en la Ruta 5, entre Carlos Casares y Pehuajó, y quedó varado en una zanja totalmente anegada.

Una ráfaga nos sacó de la ruta”, relató el chofer, que junto a unos 40 pasajeros debió ser rescatado en lancha por personal de emergencia. Todos fueron trasladados a otro colectivo para continuar viaje hacia la localidad de América, en el oeste bonaerense, sin registrarse heridos ni víctimas fatales.

Según el conductor, la fuerte lluvia y el viento redujeron la visibilidad y complicaron la conducción. “Veníamos despacio porque el clima estaba imposible. Decidí frenar, pero la ráfaga nos empujó hacia la banquina”, explicó.

El micro avanzó unos 100 metros hasta empantanarse, con el agua cubriendo las ruedas. El episodio ocurrió en medio de un panorama climático crítico: rigen alertas naranjas y amarillas por tormentas, lluvias y vientos fuertes en al menos 12 provincias.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Lluvia de empleos ofrecidos en La Plata: si estás buscando, no te pierdas estos trabajos

Convivencia compartida: el Papa se va a vivir con compañía

La Plata, en alerta amarillo por la Tormenta de Santa Rosa: cuándo llegan las lluvia intensas

Estudiantes hizo en Santiago todo lo que no deberá repetir en Río de Janeiro: defendió mal y perdió 2 a 0

VIDEO.- "Ruidos terribles que no dejan pegar un ojo": otra noche descontrolada por la caravana de motos en La Plata

Viajó a la Costa a buscar un Falcon de colección y se estrelló en la Ruta 11

VIDEO. "Palo y a la bolsa": el método de una mechera que se llevó "todo los talles" de una prenda en La Plata
+ Leidas

Romance de barrio: las noches mágicas y populares de una orquesta consagrada al bolero

Uno por uno

El PJ ve una oportunidad, el impacto del escándalo y la revancha que espera Milei

El mercado ya vio La Hermosura, donde se redefine la vida de barrio

Se viene Santa Rosa: domingo con niebla, lloviznas y alerta amarilla en La Plata

Nunca es tarde para aprender a tocar un instrumento: un desafío para adultos

El Gobierno a oscuras: ¿Alguien sabe quién es el topo?

Platenses por el mundo: jóvenes que eligieron armar la valija
Últimas noticias de Información General

A 28 años de la muerte de Lady Di La cápsula del tiempo revive la nostalgia de los años 90

Se incrementa la morosidad en tarjetas y préstamos personales

Bailar tango contra el avance del Parkinson

Revelan huellas de impactos colosales en todo el manto de Marte
Policiales
Fue a su cabaña de fin de semana y la encontró desvalijada en La Plata: "Ya es la tercera vez que nos pasa"
Incendio de campo asustó a los vecinos de Arturo Seguí
“Quieto, porque te mato”: encañonan a un camionero para robarle
Una pizzería, escenario de una noche de terror
VIDEO. Una pareja de “mecheros” atacó en un local de ropa deportiva céntrico
La Ciudad
Se viene Santa Rosa: domingo con niebla, lloviznas y alerta amarilla en La Plata
Súper Cartonazo con “mega” pozo de $10.000.000: los números que salieron hoy domingo en EL DIA
El asado del domingo no se pierde pero sale con cortes más baratos
Romance de barrio: las noches mágicas y populares de una orquesta consagrada al bolero
La infidelidad en tiempos de redes, parejas abiertas y “no mandatos”
Deportes
Franco Colapinto terminó en el puesto 11 del GP de Países Bajos y logró su mejor actuación con Alpine en la Fórmula 1
VIDEO. El Pincha durmió una siesta y lo pagó caro
Sólo le sirvió para saber todo lo que no debería repetir en Río de Janeiro
Domínguez: “No fue uno de mis mejores días”
El Madre de Ciudades, esta vez, le jugó en contra a Estudiantes
Espectáculos
Vanina Escudero habló sobre su reconciliación con Silvina: “Más allá de las diferencias, pudimos superarlo”
La agenda cultural para no perderse de nada en La Plata
Estrenos de septiembre: el drama y el misterio se apoderan de la pantalla
Una historia de amor: George Clooney, el caballero de Venecia
Hubo un tiempo que fue hermoso: hace 50 años, Sui Generis decía adiós

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla