La Ciudad |De las batallas de rap al Rincón Ambiental

Los pibes de Berisso que mezclan freestyle y la ecología

Un grupo de chicos que se unieron por la música ahora dedican su tiempo a limpiar el río y plantar árboles

Parte del grupo de jóvenes de Berisso, durante una de las actividades que realizaron

31 de Agosto de 2025 | 03:28
Lo que empezó como una juntada de pibes para rapear en plazas y escenarios improvisados, terminó convirtiéndose en un movimiento ambiental que suma vecinos, árboles y sueños colectivos. En Berisso, un grupo de jóvenes que organizaba competencias de freestyle decidió que la energía que le ponían a sus encuentros podía servir para algo más: mejorar el entorno en el que viven.

Todo arrancó por el lado de la música. “Yo tengo un sello discográfico que se llama 7V7 Records, en el que tenemos clientes pero también le ofrecemos a algunos chicos grabar gratis para que tengan la oportunidad de sacar su música. Les comenté que quería hacer un evento de freestyle y los chicos se coparon enseguida”, comentó Maximiliano Gredel sobre el nacimiento del Rincón de Freestyle en Berisso.

”A dónde nos juntamos es como una parte turística, viene mucha gente a pasar el día y dejan mucha mugre. Cuando vienen los pibes a la noche y hay un quilombo terrible de pibes, y al otro día está todo lleno de mugre, entonces se nos ocurrió limpiarlo”, añadió el joven.

Con una lancha y mucho ímpetu, los chicos iniciaron la ardua tarea de limpiar el río y la costa. Así, el grupo, que se había ganado un lugar con el Rincón del Freestyle, sumó un nuevo espacio bautizado Rincón Ambiental.

La idea fue simple: salir a limpiar la costa, invitar vecinos y, de paso, plantar árboles en los lugares más castigados por la contaminación. “Avisamos en un grupo vecinal lo que estábamos haciendo y los vecinos se coparon. Con el tiempo empezaron a mandar algunos mensajes y algunos nos regalaron árboles así fue que empezamos a plantarlos a donde veíamos que necesitaban”, relató Maximiliano.

Así, la jornada de limpieza rápidamente se convirtió en algo más grande, con presencia en el barrio y también en redes. “Somos chicos que nos organizamos para una mejora ambiental en Berisso”, se presentaron en su cuenta de Instagram y agregaron: “Estaremos subiendo las actividades que realizaremos para llevar a cabo el bienestar de nuestro amado Berisso”.

“Cada árbol que ponemos es un mensaje claro: cuidar nuestro barrio es cuidar a nuestra gente. Porque el medio ambiente no es moda, es futuro, es vida, es Berisso”, sentenciaron.

El camino no fue fácil. Luego de la primera plantación de árboles se encontraron con el primer sabotaje: “Algunos árboles que pusimos los arrancaron y los encontramos al otro lado del arroyo”, se lamentó Maximiliano. Esto no los detuvo, los volvieron a plantar.

Hoy el Rincón Ambiental recibe mensajes de chicos que ofrecen árboles de palta, frutales o simplemente ganas de sumarse. Otros acercan ideas para nuevos eventos que combinen música y concientización. “Me gusta que todo sea equitativo, sin mentiras. Al que se equivoca, no lo echamos, sabemos que los errores sirven para aprender”, concluyó.

 

Uno de los árboles que plantaron

