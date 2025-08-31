La Libertad Avanza prepara visitas de Milei en la Provincia para garantizar el voto de octubre
La Libertad Avanza prepara visitas de Milei en la Provincia para garantizar el voto de octubre
Cambios en Línea 129 Misión Buenos Aires: ¿qué pasará con el recorrido que conecta La Plata con CABA?
Llegó Santa Rosa a La Plata: alerta amarilla y lluvias intensas en la Región
“Quieto, porque te mato”: qué se sabe del violento robo a un camionero en La Plata
Boca sigue de racha: le ganó 2 a 0 a Aldosivi en Mar del Plata
Colapinto, autocrítico tras Zandvoort: “Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo”
Fue a su cabaña de fin de semana y la encontró desvalijada en La Plata: "Ya es la tercera vez que nos pasa"
El PJ ve una oportunidad, el impacto del escándalo y la revancha que espera Milei
Las ofertas de centro, a la pesca de votantes libertarios desencantados
"Sigamos con obras": Fuerza Patria presentó la boleta de Alak en La Plata
Tormenta de Santa Rosa: un micro quedó varado en la Ruta 5 y rescataron a 40 pasajeros en lancha
Fin de mes tumultuoso, con tensiones al límite entre el Gobierno y los bancos
Romance de barrio: las noches mágicas y populares de una orquesta consagrada al bolero
Platenses por el mundo: jóvenes que eligieron armar la valija
Nunca es tarde para aprender a tocar un instrumento: un desafío para adultos
La infidelidad en tiempos de redes, parejas abiertas y “no mandatos”
El mercado ya vio La Hermosura, donde se redefine la vida de barrio
Franco Colapinto terminó en el puesto 11 del GP de Países Bajos y logró su mejor actuación con Alpine en la Fórmula 1
De Menem a Milei: la percepción de la corrupción según cómo marcha la economía
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Siete candidatos compiten hoy en las elecciones de Corrientes
Voto migrante en la Provincia: requisitos, padrón y cómo participar el 7 de septiembre
Detección y controles gratuitos de enfermedad psoriásica en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Es la que estará en los cuartos oscuros de las elecciones locales del 7 de septiembre. Representa a la gestión que desarrolla el intendente junto al gobernador Kicillof
Escuchar esta nota
Fuerza Patria presentó este domingo en La Plata la boleta que representará a la gestión del intendente Julio Alak en las elecciones locales del 7 de septiembre bajo la consigna de campaña "Sigamos con obras".
Acompañada por una imagen que muestra al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y al intendente municipal de La Plata, Julio Alak, Fuerza Patria exhibió la boleta blanca y celeste para los comicios que renovarán autoridades en la Legislatura, el Concejo Deliberante y el Consejo Escolar. “Las iniciativas que transforman la ciudad se respaldan con un voto”, se expresó.
La misma, que es encabezada por los candidatos a Diputados, Ariel Archanco y Lucía Iañez; y los candidatos a Concejales, Sergio Resa y Romina Santana, propone dos mensajes clave para la sección capital: acompañar “al equipo de Axel y Alak” y “En La Plata, sigamos con obras”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí