Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

"Sigamos con obras": Fuerza Patria presentó la boleta de Alak en La Plata

Es la que estará en los cuartos oscuros de las elecciones locales del 7 de septiembre. Representa a la gestión que desarrolla el intendente junto al gobernador Kicillof

"Sigamos con obras": Fuerza Patria presentó la boleta de Alak en La Plata
31 de Agosto de 2025 | 15:21

Escuchar esta nota

Fuerza Patria presentó este domingo en La Plata la boleta que representará a la gestión del intendente Julio Alak en las elecciones locales del 7 de septiembre bajo la consigna de campaña "Sigamos con obras".

Acompañada por una imagen que muestra al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y al intendente municipal de La Plata, Julio Alak, Fuerza Patria exhibió la boleta blanca y celeste para los comicios que renovarán autoridades en la Legislatura, el Concejo Deliberante y el Consejo Escolar. “Las iniciativas que transforman la ciudad se respaldan con un voto”, se expresó. 

La misma, que es encabezada por los candidatos a Diputados, Ariel Archanco y Lucía Iañez; y los candidatos a Concejales, Sergio Resa y Romina Santana, propone dos mensajes clave para la sección capital: acompañar “al equipo de Axel y Alak” y “En La Plata, sigamos con obras”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Lluvia de empleos ofrecidos en La Plata: si estás buscando, no te pierdas estos trabajos

Convivencia compartida: el Papa se va a vivir con compañía

La Plata, en alerta amarillo por la Tormenta de Santa Rosa: cuándo llegan las lluvia intensas

Estudiantes hizo en Santiago todo lo que no deberá repetir en Río de Janeiro: defendió mal y perdió 2 a 0

VIDEO.- "Ruidos terribles que no dejan pegar un ojo": otra noche descontrolada por la caravana de motos en La Plata

Viajó a la Costa a buscar un Falcon de colección y se estrelló en la Ruta 11

VIDEO. "Palo y a la bolsa": el método de una mechera que se llevó "todo los talles" de una prenda en La Plata
+ Leidas

Romance de barrio: las noches mágicas y populares de una orquesta consagrada al bolero

Uno por uno

El PJ ve una oportunidad, el impacto del escándalo y la revancha que espera Milei

El mercado ya vio La Hermosura, donde se redefine la vida de barrio

Llegó Santa Rosa a La Plata: alerta amarilla y lluvias intensas en la Región

Nunca es tarde para aprender a tocar un instrumento: un desafío para adultos

El Gobierno a oscuras: ¿Alguien sabe quién es el topo?

Platenses por el mundo: jóvenes que eligieron armar la valija
Últimas noticias de Política y Economía

El abogado de los Kovalivker puso en duda los audios y afirmó que la familia está a disposición de la Justicia

Milei viaja el jueves a Estados Unidos y regresa antes de las elecciones en Buenos Aires

Fentanilo mortal: el laboratorio había sido clausurado en 2019, pero nunca se hizo efectivo

La Libertad Avanza prepara visitas de Milei en la Provincia para garantizar el voto de octubre
Deportes
Boca sigue de racha: le ganó 2 a 0 a Aldosivi en Mar del Plata
Colapinto, autocrítico tras Zandvoort: “Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo”
Franco Colapinto terminó en el puesto 11 del GP de Países Bajos y logró su mejor actuación con Alpine en la Fórmula 1
VIDEO. El Pincha durmió una siesta y lo pagó caro
Sólo le sirvió para saber todo lo que no debería repetir en Río de Janeiro
Policiales
Fentanilo mortal: el laboratorio había sido clausurado en 2019, pero nunca se hizo efectivo
“Quieto, porque te mato”: qué se sabe del violento robo a un camionero en La Plata
Fue a su cabaña de fin de semana y la encontró desvalijada en La Plata: "Ya es la tercera vez que nos pasa"
Incendio de campo asustó a los vecinos de Arturo Seguí
Una pizzería, escenario de una noche de terror
Espectáculos
Vanina Escudero habló sobre su reconciliación con Silvina: “Más allá de las diferencias, pudimos superarlo”
La agenda cultural para no perderse de nada en La Plata
Estrenos de septiembre: el drama y el misterio se apoderan de la pantalla
Una historia de amor: George Clooney, el caballero de Venecia
Hubo un tiempo que fue hermoso: hace 50 años, Sui Generis decía adiós
Información General
La Plata será sede del XX Congreso de Historia: memoria, identidad y patrimonio
Tormenta de Santa Rosa: un micro quedó varado en la Ruta 5 y rescataron a 40 pasajeros en lancha
A 28 años de la muerte de Lady Di La cápsula del tiempo revive la nostalgia de los años 90
Se incrementa la morosidad en tarjetas y préstamos personales
Bailar tango contra el avance del Parkinson

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla