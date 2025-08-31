"Sigamos con obras": Fuerza Patria presentó la boleta de Alak en La Plata

Fuerza Patria presentó este domingo en La Plata la boleta que representará a la gestión del intendente Julio Alak en las elecciones locales del 7 de septiembre bajo la consigna de campaña "Sigamos con obras".

Acompañada por una imagen que muestra al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y al intendente municipal de La Plata, Julio Alak, Fuerza Patria exhibió la boleta blanca y celeste para los comicios que renovarán autoridades en la Legislatura, el Concejo Deliberante y el Consejo Escolar. “Las iniciativas que transforman la ciudad se respaldan con un voto”, se expresó.

La misma, que es encabezada por los candidatos a Diputados, Ariel Archanco y Lucía Iañez; y los candidatos a Concejales, Sergio Resa y Romina Santana, propone dos mensajes clave para la sección capital: acompañar “al equipo de Axel y Alak” y “En La Plata, sigamos con obras”.