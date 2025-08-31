Las balas están empezando a entrarle al Gobierno

El PJ ve una oportunidad, el impacto del escándalo y la revancha que espera Milei
El PJ ve una oportunidad, el impacto del escándalo y la revancha que espera Milei
Germán López
La semana cerró con el gobierno de Javier Milei tratando de rearmarse tras el garrotazo que significó la revelación de los audios de las supuestas coimas en la ANDIS. Superado el desconcierto inicial, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se presentó en Diputados para dar su informe y decir que todo fue “una operación política”. Un día después, el Presidente buscó retomar la iniciativa con un discurso moderado en el que reiteró que el programa fiscal no se toca. En el medio, recibió la inesperada ayuda del kirchnerismo, que organizó una escena de violencia en Lomas de Zamora: un recordatorio de por qué, junto al control de la inflación, el mejor argumento político a disposición de Milei siguen siendo los errores de sus rivales. Entre la batahola, el Presidente terminó diciendo lo que tanto se había demorado en decir sobre los audios que involucran a su hermana: que “todo es mentira”.
A una semana de las elecciones en la Provincia, las investigaciones sobre las coimas en la ANDIS avanzan con velocidad, y en algún momento –siempre impreciso para la Justicia argentina- tal vez revelarán la verdad sobre las responsabilidades y los propósitos que encierra el caso. Mientras tanto, la sociedad empezó a mirar con otros ojos a un gobierno que hasta ahora parecía excéntrico, pero que no despertaba dudas respecto de su honestidad.
Las pruebas categóricas no aparecen, pero las sospechas están. Y las preguntas también: ¿y si fuera cierto que la hermana del Presidente y su principal operador recaudaban sobreprecios del 3%? ¿Lo hacían para nutrir el proyecto político o para engrosar cuentas personales? Las encuestas más recientes registran ese cambio de humor: la coherencia del Gobierno en su promesa de terminar con la corrupción quedó bajo la lupa.
La conmoción por el episodio afecta a los socios electorales del oficialismo. Esta semana el PRO se ha replegado y sus candidatos no aparecen en los actos de campaña. Mauricio Macri guarda silencio y hasta ahora evitó pronunciarse sobre el escándalo. Uno de los pocos que asoma la cabeza es Cristian Ritondo, un incondicional.
En paralelo, la campaña bonaerense entró en su etapa decisiva. El resultado sigue siendo incierto, con una paridad que preocupa en ambos campamentos. El peronismo confía en que la diferencia que mantiene en la Tercera Sección electoral podría darle un triunfo ajustado. Del otro lado, las encuestas detectan caída en la imagen presidencial y reducción del margen favorable de Milei. Todavía no hay un impacto claro en la intención de voto, pero la holgura inicial se achicó dramáticamente tras el episodio de las supuestas coimas. Su ventaja, como en 2023, sigue siendo el miedo al regreso del kirchnerismo y la debilidad de las ofertas alternativas.
La pedrea contra la caravana encabezada por Milei y José Luis Espert en Lomas de Zamora dejó una postal inquietante del clima social. Tras la irrupción libertaria en el corazón de La Matanza -con el Presidente rodeado de dirigentes bajo un cartel que decía “Kirchnerismo, nunca más”-, el oficialismo local eligió no ceder otra de sus plazas y organizó una recepción de barrabrava.
Nada fue espontáneo. Como admitieron los propios protagonistas, se trató de una “contramarcha”, con fuerte presencia de militantes presuntamente vinculados al municipio gobernado por Gabriel Otermín. Hubo piedras, botellazos, insultos contra el Presidente y agresiones a sus seguidores. Un episodio grave en sí mismo, y más aún por las consecuencias que pudo haber tenido.
No se trata de un hecho aislado. Esta misma semana se repitió en Corrientes, durante una recorrida de campaña de Karina y Martín Menem. Hubo un tiempo en que, cada 24 de marzo, esos mismos sectores decidían quién podía entrar y quién no a la Plaza de Mayo para conmemorar el inicio de la dictadura más sangrienta de la historia argentina. La lógica es la misma: adueñarse de lo público y administrar el espacio común como si fuera propiedad privada.
En el frente económico el dólar parece haber dado un respiro y la semana cerró con los precios de los alimentos casi sin aumentos y con las consultoras pronosticando un IPC para agosto cercano al 2%. Eso sí, el costo que se paga por mantener la inflación más o menos controlada son tasas por encima del 50%, ahogando al mundo Pyme y planchando aún más el consumo. Todo indica que se llegará a octubre con la lengua afuera y con el desafío de reacomodar la economía luego de semejante exceso.
El mileísmo siempre se jactó de construir su proyecto prescindiendo de las formas y los modos de la política tradicional, a la que descalificó con el expresivo rótulo de “la casta”. Hoy sin embargo se lo ve padeciendo la falta de profesionalismo y la inexperiencia en la toma de decisiones de algunas de sus más encumbradas figuras.
