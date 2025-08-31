Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Colapinto, autocrítico tras Zandvoort: “Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo”

El argentino apuntó contra su equipo, Alpine

Colapinto, autocrítico tras Zandvoort: "Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo"
31 de Agosto de 2025 | 13:12

El argentino Franco Colapinto terminó el fin de semana en el Gran Premio de Países Bajos con sensaciones encontradas, ya que aunque mostró buen ritmo en pista, no logró sumar puntos al finalizar undécimo, muy cerca, y apuntó a fallas internas en el equipo Alpine.

“Era bastante fácil hacerme sumar un punto hoy por lo menos, y siento que estuvimos mal en no haberlo sumado. No había que esforzarse mucho”, dijo el piloto argentino, que ya había expresado su incomodidad en otras fechas.

“Estoy más consistente y cómodo con el auto, con eso sí estoy contento. Un poco triste porque podría haber sumado algún punto”, agregó el argentino sobre su comodidad con el auto. El pilarense quedó muy cerca de Esteban Ocón, de Haas, pero no pudo pasarlo en el cierre de la carrera.

“Una carrera larga y complicada, aprovechamos bien las oportunidades. Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo”, explicó el argentino, a quien se lo vio bastante enojado por como terminó el Gran Premio. Y apuntó contra su equipo y su compañero Pierre Gasly: “No nos ayudamos para nada en el equipo, pudimos haber hecho las cosas un poquito mejor”.

Colapinto sigue sumando experiencia en la antesala de la Fórmula 1, pero advierte que necesita más respaldo estratégico para convertir buenas actuaciones en resultados concretos.

Finalizó en el undécimo puesto en el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1, muy cerca de sumar su primer punto en el campeonato.

El pilarense largó en el puesto número 16 y, tras algunos altibajos, se repuso e hizo una buena carrera aunque no le alcanzó para sumar su primer punto con Alpine.

