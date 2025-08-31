El Gobierno a oscuras: ¿Alguien sabe quién es el topo?

Continuaron ayer en el oficialismo, las repercusiones tras la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Al respecto el candidato a diputado nacional de la Alianza La Libertad Avanza Diego Santilli enfatizó la necesidad de ir “a fondo” y “meter en cana a los que grabaron a Karina”. Y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, consideró que si Karina Milei fue grabada dentro de la Casa Rosada, “es algo que no tiene precedentes”.

Aunque Francos descartó que el autor de las grabaciones fuera una persona dentro de la gestión libertaria, resaltó que “tendrán que intervenir los servicios de la SIDE para investigar qué es lo que ha pasado y, eventualmente, la Justicia también”.

El escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) puso en el centro de la escena política a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, mencionados en los audios atribuidos al extitular de la Andis, Diego Spagnuolo, donde describe un supuesto esquema de corrupción donde la hermana del Presidente sería beneficiaria de los retornos ilegales. Menem habría sido el articulador de ese mecanismo.

Pero su protagonismo creció cuando surgió el material con su voz en Casa Rosada, que fue supuestamente grabado a escondidas y cuyo origen es desconocido. Allí, la secretaria general pareciera estar en una antigua reunión con varias personas.

“Hay que ir a fondo contra estos tipos, ir a buscarlos y meterlos en cana. Hay que dejarse de joder con estas cosas en Argentina. No se puede seguir viviendo de esta manera, en un país tenemos que tener respeto a las instituciones”, afirmó Santilli.

Según el referente del PRO, los registros son una maniobra de grupos de poder e inteligencia que buscan interferir en la política, particularmente en la previa de los comicios bonaerenses del 7 de septiembre.

Para Francos, tanto los audios atribuidos al ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, como los que se difundieron con la presunta voz de Karina Milei “es una operación armada”.

“Comenzó con los audios que se le atribuyen a Spagnuolo, que después fueron transmitidos por un canal de streaming. Eso fue replicado la noche previa a que se tratara la ley de emergencia en discapacidad [en el Congreso]. El día que comenzó a tratarse la ley, el diputado [Leandro] Santoro de Unión por la Patria replicó la denuncia en un discurso absolutamente armado, y casi simultáneamente el doctor Dalbón, abogado de Cristina Kirchner, presentó una demanda en la Justicia. En menos de 24 horas se hicieron estas cosas casi simultáneamente. Lo que demuestra que hay una operación armada”, señaló en declaraciones radiales.

“Campaña de desprestigio”

El exsenador Eduardo Menem, padre de Martín y tío de “Lule”, acusó que hay una “campaña de desprestigio” contra su familia. Señaló que el asesor presidencial está “siendo juzgado antes de que se pronuncie la Justicia”.

“Están manoseando de más mi apellido y el de mi familia. Tienen que ser más cuidadosos. En la historia reciente del país hubo muchos casos donde se hicieron muchas denuncias falsas y mancillaron nombres. Como lo que pasó con el exgobernador de Córdoba, Eduardo Angeloz, a quien destruyeron con una denuncia y después absolvieron. ¿Quién devuelve la mancha que dejan?”, expresó

El exsenador apuntó además contra Carrió, quien acusó al gobierno de Carlos Menem de “operador” y “corrupto”. “[Los Menem] Fueron haciendo negocios. No es que Eduardo Menem quedó pobre [después del gobierno menemista]. Ascendieron de una clase social a otra (...) El negocio que está haciendo ‘Lule’ es con empresas que seguramente son amigas. Tienen el negocio de seguridad, donde está Adrián [Menem], hermano de Martín”, denunció la exdiputada en La Nación+.

Menem seguró que Carrió “es una mentirosa serial. Es la que menos puede hablar”.