Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |IMPRESIONES

Ocurrencias: ¿Alguien pondrá sus manos en el fuego?

Ocurrencias: ¿Alguien pondrá sus manos en el fuego?

Alejandro Castañeda
Alejandro Castañeda

31 de Agosto de 2025 | 03:24
Edición impresa

No está la cosa para andar poniendo las manos en el fuego por nadie. El escándalo y las sospechas han venido avanzando para no desentonar con el pronóstico de esta Santa Rosa puntual. Las estafas suelen ser contagiosas. Hay rachas, como en el fútbol y el casino. La aparición de la droguería Suizo Argentina, entre dólares y sospechas, les debe haber aportado consolador alivio a los fabricantes del mortal fentanilo, descubiertos gracias a ese médico del Hospital Italiano que anduvo curioseando autopsias hasta poder dar con un verdugo común. Hoy, los millonarios de ese laboratorio fatal están en el banquillo. Y hasta piden seguir en la cárcel porque le tienen miedo a un afuera que los espera con otras ampollas peligrosas.

Ellos venían acaparando toda la atención, pero una semana después tuvieron que dejarle el centro de escena al unipersonal de Spagnuolo, una revelación que le sumó suspenso y coimas a una actualidad acostumbrada. La Casa Rosada se anotició allí que al final los ensobrados, tan demonizados, estaban más cerca que nunca. Ese fue el anuncio de la tormenta de Santa Rosa, que llegó entre relámpagos de delaciones, chaparrones de sobreprecios y una empobrecida llovizna de ilusiones. El alerta fue mutando a medida que el tema salud, enfermaba. El amarillo se volvió rojo fuego y los violentos de siempre, que estaban acorralados, aprovecharon la revelación de audios y sobres para apelar a las pedradas de siempre. Sobran manos chamuscadas en medio de un escenario complicado que, entre tobilleras y audios, le da letra y música a la inacabable serenata del despojo.

El escándalo vino avanzando para no desentonar con el pronóstico de esta Santa Rosa puntual

La coima es sin duda una de las predilecciones de los políticos vernáculos. Es tan extendido el fenómeno que algunos votantes podrían sentirse más cómplices que electores a la hora de elegir candidatos. La miniserie de Salud arrancó con alto rating y le fue sumando estrellas a un elenco en pleno crecimiento: ministro de Salud ausente, órgano de control sospechoso, facturas infladas, silencio oficial, empresarios, laboratorio criminal, droguería repartiendo muestras gratis de dólares y un Gran Hermano (¿o hermana?) rodeado por fuego amigo y emboscadas. Si desbloquean los teléfonos, sin duda llegarán nuevos intérpretes y más sobres trayendo sorpresas. Alguno estará grabando nuevos capítulos para las elecciones de octubre.

Medio país está pendiente de poder desvelar los miedos encubridores que rondan detrás de esos laboratorios que, como corresponde, van entregando teléfonos en cuenta gotas. La crisis es tan expuesta y las filtraciones han llegado a tan alto, que ya graban a la hermanísima en pleno despacho. ¿O será –todo es dudoso- una secuencia guionada y pensada para dar a luz una imagen honrada, trabajadoras y aconsejadora de una Jefe que viene siendo manoseada desde las cercanías? Como decía Celine de la posguerra: había tanto fraude, que hasta los traidores eran falsos.

Por eso nadie pone las manos en el fuego por una corrupción que es tan extendida que los casos de honradez que pueden contarse no son sino una corrupción de la corrupción, una traición al sistema. Por eso merecen un pequeño homenaje esos delatores sigilosos que han puesto bajo los reflectores a los grandes robos oficiales. La historia les reserva a ellos un lugar malicioso pero útil. Gracias a esos antihéroes, han salido a la luz hechos aberrantes. Los que graban, los que registran todo, los que espían, los que embocaron a Spagnuolo, el chofer que anotó todo en los cuadernos condenatorios, ellos no son seres ejemplares, ni mucho menos, pero desde el anonimato han ganado un merecido lugar en la historia de mostrar los trapos sucios. Es injusto por eso seguir retratando malamente a los informantes y arrepentidos que arriesgaron mucho y consiguieron mucho. Por suerte existe este trabajo, poco respetable pero necesario: los confidentes, denunciantes y soplonas que cuentan más de la cuenta y que han ayudado a poder condenar a más de un delincuente. ¿Manos en el fuego? La Casa Rosada va a necesitar más bomberos que granaderos.

LE PUEDE INTERESAR

Presentaron la Loba Capitolina en Plaza Italia

LE PUEDE INTERESAR

Renovaron el emblemático Faro de la Cultura de Tolosa

Santa Rosa se fue, pero la tormenta sigue.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Actividades: talleres para niños y jubilados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Lluvia de empleos ofrecidos en La Plata: si estás buscando, no te pierdas estos trabajos

Convivencia compartida: el Papa se va a vivir con compañía

La Plata, en alerta amarillo por la Tormenta de Santa Rosa: cuándo llegan las lluvia intensas

Estudiantes hizo en Santiago todo lo que no deberá repetir en Río de Janeiro: defendió mal y perdió 2 a 0

VIDEO.- "Ruidos terribles que no dejan pegar un ojo": otra noche descontrolada por la caravana de motos en La Plata

Viajó a la Costa a buscar un Falcon de colección y se estrelló en la Ruta 11

VIDEO. "Palo y a la bolsa": el método de una mechera que se llevó "todo los talles" de una prenda en La Plata
+ Leidas

El PJ ve una oportunidad, el impacto del escándalo y la revancha que espera Milei

A 28 años de la muerte de Lady Di La cápsula del tiempo revive la nostalgia de los años 90

Siete candidatos compiten hoy en las elecciones de Corrientes

Fin de mes tumultuoso, con tensiones al límite entre el Gobierno y los bancos

Uno por uno

VIDEO. El Pincha durmió una siesta y lo pagó caro

Romance de barrio: las noches mágicas y populares de una orquesta consagrada al bolero

VIDEO. Se viene Santa Rosa: cuándo llegaría el agua a La Plata
Últimas noticias de La Ciudad

El asado del domingo no se pierde pero sale con cortes más baratos

Romance de barrio: las noches mágicas y populares de una orquesta consagrada al bolero

La infidelidad en tiempos de redes, parejas abiertas y “no mandatos”

Los pibes de Berisso que mezclan freestyle y la ecología
Deportes
VIDEO. El Pincha durmió una siesta y lo pagó caro
Sólo le sirvió para saber todo lo que no debería repetir en Río de Janeiro
Domínguez: “No fue uno de mis mejores días”
El Madre de Ciudades, esta vez, le jugó en contra a Estudiantes
Nuevamente no pudo mantener el arco en cero
Policiales
“Quieto, porque te mato”: encañonan a un camionero para robarle
Una pizzería, escenario de una noche de terror
VIDEO. Una pareja de “mecheros” atacó en un local de ropa deportiva céntrico
Préstamos “gota a gota”: cae una banda que extorsionaba a clientes
Golpearon a un ciclista en medio de un desalmado asalto en Los Hornos
Espectáculos
Estrenos de septiembre: el drama y el misterio se apoderan de la pantalla
Una historia de amor: George Clooney, el caballero de Venecia
Hubo un tiempo que fue hermoso: hace 50 años, Sui Generis decía adiós
Furcios & fallidos: el pez por la boca muere
Cine: tres estrenos locales que se imponen
Información General
A 28 años de la muerte de Lady Di La cápsula del tiempo revive la nostalgia de los años 90
Se incrementa la morosidad en tarjetas y préstamos personales
Bailar tango contra el avance del Parkinson
Revelan huellas de impactos colosales en todo el manto de Marte
El Día del Empleado de Comercio cae viernes y analizan trasladarlo: los motivos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla