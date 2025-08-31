Franco Colapinto largará 16º en el GP de los Países Bajos en F1: horarios y cronograma completo

El PJ ve una oportunidad, el impacto del escándalo y la revancha que espera Milei
Franco Colapinto larga 16º en el GP de los Países Bajos en F1: horarios y cronograma completo
El piloto argentino largará 16° en el Gran Premio de Países Bajos, tras una clasificación con sabor a poco por problemas de tráfico. La carrera comienza a las 10 en el Circuito de Zandvoort.
Hoy domingo 31 de agosto, Franco Colapinto salta a la pista del Circuito de Zandvoort para disputar el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1. Cómo le fue al piloto de Alpine en las Prácticas Libres 1, 2 y 3 y en la Clasificación. ¿Cómo ver la carrera en vivo online o por TV?
Toda la acción del Gran Premio de Países Bajos podrá verse en vivo a través de la plataforma Disney+ Premium y en diferido por el canal Fox Sports. La señal televisiva se puede sintonizar mediante plataformas de streaming como DGO, Flow y Telecentro Play, entre otras. Otra alternativa es el canal oficial F1TV, que tiene planes desde los 8 dólares mensuales.
Zandvoort se inauguró en 1948, originalmente estuvo compuesto por una combinación de pista permanente y carretera pública que se curvaba entre las dunas de la ciudad, y albergó por primera vez la Fórmula 1 en 1952 con el triunfo de Alberto Ascari con el equipo de Ferrari. La pista se mantuvo en la máxima categoría hasta 1985, y en 2019 se remodeló para su regreso en la temporada 2020.
