Policiales |Le apoyaron un arma en la espalda y lo despojaron de todo

“Quieto, porque te mato”: encañonan a un camionero para robarle

El ataque ocurrió en la zona de 637 y 20, donde dos delincuentes encapuchados sorprendieron al trabajador, lo tiraron al piso y amenazaron con asesinarlo. Con una suma millonaria en su poder, se dieron a la fuga

“Quieto, porque te mato”: encañonan a un camionero para robarle

La víctima se transportaba en un camión Ford 700 volcador cuando fue interceptada / imagen ilustrativa

31 de Agosto de 2025 | 03:32
Edición impresa

En un nuevo hecho que desnuda la ferocidad de la delincuencia en la Región, un camionero fue asaltado por dos delincuentes armados que lo redujeron a punta de amenazas de muerte y le robaron una suma millonaria en efectivo, además de pertenencias personales y herramientas de trabajo. El dramático ataque ocurrió en la zona de 637 y 20, en el sur del Gran La Plata, cuando la víctima detuvo su vehículo para hacer un ajuste en la máquina que trasladaba.

Según su relato ante las autoridades, todo sucedió en cuestión de segundos. Mientras trabajaba sobre el camión, el hombre sintió que le apoyaban un objeto en la espalda. De inmediato, escuchó una voz firme y brutal que le ordenaba: “Quedate quieto, no te des vuelta porque te mato. Dame todo lo que tenés”. Acto seguido, otro cómplice irrumpió en la cabina del vehículo para revolver entre las pertenencias, en busca de dinero.

La víctima fue tirada al piso, boca abajo, mientras escuchaba cómo los delincuentes se comunicaban entre sí: “revisen bien, que tiene que haber algo más”. El camionero permaneció inmovilizado bajo amenaza de muerte hasta que los asaltantes escaparon en una moto roja tipo 110 cc., rumbo hacia la zona de Avenida 7.

Al reincorporarse, el trabajador constató que le habían sustraído una caja de herramientas, su teléfono celular y, sobre todo, una suma en efectivo que ascendía a más de dos millones de pesos, dinero que llevaba en el vehículo al momento del asalto.

Voceros informaron a EL DIA que el episodio ocurrió en plena tarde del último viernes. Asimismo se indicó que el conductor no pudo identificar a los autores, quienes actuaron encapuchados y no dejaron rastros de su identidad. Lo cierto -y preocupante- es que este hecho expone nuevamente la brutalidad con la que se mueven estas bandas capaces de poner en riesgo una vida por un botín.

El caso es investigado por la fiscalía en turno, aunque hasta el momento no se reportaron testigos ni cámaras de seguridad que hayan captado el accionar de los delincuentes. Intervinieron los agentes de la Subcomisaría de Arana.

Este violento robo se suma a la seguidilla de casos que mantienen en vilo a los platenses, quienes denuncian que las calles se han vuelto escenario de ataques cada vez más impunes, donde la amenaza de muerte ya no es un límite para quienes salen a delinquir.

 

