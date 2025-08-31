La Libertad Avanza prepara visitas de Milei en la Provincia para garantizar el voto de octubre
La Libertad Avanza prepara visitas de Milei en la Provincia para garantizar el voto de octubre
Cambios en Línea 129 Misión Buenos Aires: ¿qué pasará con el recorrido que conecta La Plata con CABA?
Llegó Santa Rosa a La Plata: alerta amarilla y lluvias intensas en la Región
“Quieto, porque te mato”: qué se sabe del violento robo a un camionero en La Plata
Boca sigue de racha: le ganó 2 a 0 a Aldosivi en Mar del Plata
Colapinto, autocrítico tras Zandvoort: “Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo”
Fue a su cabaña de fin de semana y la encontró desvalijada en La Plata: "Ya es la tercera vez que nos pasa"
El PJ ve una oportunidad, el impacto del escándalo y la revancha que espera Milei
Las ofertas de centro, a la pesca de votantes libertarios desencantados
"Sigamos con obras": Fuerza Patria presentó la boleta de Alak en La Plata
Tormenta de Santa Rosa: un micro quedó varado en la Ruta 5 y rescataron a 40 pasajeros en lancha
Fin de mes tumultuoso, con tensiones al límite entre el Gobierno y los bancos
Romance de barrio: las noches mágicas y populares de una orquesta consagrada al bolero
Platenses por el mundo: jóvenes que eligieron armar la valija
Nunca es tarde para aprender a tocar un instrumento: un desafío para adultos
La infidelidad en tiempos de redes, parejas abiertas y “no mandatos”
El mercado ya vio La Hermosura, donde se redefine la vida de barrio
Franco Colapinto terminó en el puesto 11 del GP de Países Bajos y logró su mejor actuación con Alpine en la Fórmula 1
De Menem a Milei: la percepción de la corrupción según cómo marcha la economía
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Siete candidatos compiten hoy en las elecciones de Corrientes
Voto migrante en la Provincia: requisitos, padrón y cómo participar el 7 de septiembre
Detección y controles gratuitos de enfermedad psoriásica en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Boca venció este domingo como visitante por 2 a 0 a Aldosivi, en un partido correspondiente a la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio José María Minella.
Los goles para el conjunto xeneize, que logra su tercer triunfo consecutivo en el torneo, los convirtieron Lautaro Di Lollo, a los 47 minutos del primer tiempo, y Rodrigo Battaglia, a los 35 del complemento.
En el arranque, tanto Aldosivi como Boca, adelantaban sus líneas en cada situación ofensiva. Los dos atacaron con muchos futbolistas y cada vez que sucedía, el rival esperaba.
A los 11 minutos, Palacios recuperó un error en la salida de Aldosivi. Merentiel tenía disparo al arco, pero prefirió tirar un centro por abajo para Cavani. Santiago Laquidaín llegó a cortar y la pelota le quedó a Carranza.
Cinco minutos después, Ayrton Costa recuperó en el fondo y la jugó larga con Merentiel. El uruguayo tenía dos pases: Cavani a su izquierda y Aguirre a su derecha. Tocó con el extremo, que pateó al arco, pero Guerrico lo cruzó muy bien y salvó el arco de su equipo.
Cuando se disputaban 20 minutos, Aldosivi llegó con una pelota parada. Cabral saltó a cabecear, pero la mandó por encima del travesaño y luego Gino con un disparo de afuera del área que se fue por encima del travesaño. Por momentos, el Tiburón incomodaba a Boca.
LE PUEDE INTERESAR
Colapinto, autocrítico tras Zandvoort: “Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo”
En el ocaso del primer tiempo, tras una mala salida del arquero Jorge Carranza, Palacios recuperó la pelota y envió un centro preciso para la cabeza de Di Lollo, quien convirtió de cabeza.
Tras una primera etapa muy luchada, Boca, que no estuvo cómodo, se puso al frente en el marcador en la última jugada y le gana 1 a 0 a Aldiosivi.
En el comienzo del complemento, Cavani, de espaldas, envió un pase preciso para la corrida de Brian quien picó solo frente al arquero Carranza, que justo lo interceptó.
A los 15 minutos, Merentiel encabezó el ataque y corrió durante 20 metros, asistió a Aguirre que definió cruzado y tapó el arquero. Por derecha, picaba Cavani, pero la acción fue invalidada por offside.
El partido comenzó a encender temperatura cuando Aldosivi se animó y acumuló varias aproximaciones al arco custodiado por Agustín Marchesín. En esos minutos, tras una plancha sobre Leandro Paredes, Tobías Leiva recibió la tarjeta amarilla.
Tras ello, a los 30 minutos, una infracción de Cavani a Cerato, Paredes y Cabral se trenzaron y el árbitro tuvo que intervenir amonestando a ambos.
A los 35 minutos, tras un córner perfectamente ejecutado por Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia conecta de cabeza y convierte el segundo del partido.
En el minuto 43, con un potente remate desde la puerta del área, el ecuatoriano Preciado generó la reacción del arquero Marchesín, quien manoteó al córner.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí