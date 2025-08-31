Boca sigue de racha: le ganó 2 a 0 a Aldosivi en Mar del Plata

Boca venció este domingo como visitante por 2 a 0 a Aldosivi, en un partido correspondiente a la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio José María Minella.

Los goles para el conjunto xeneize, que logra su tercer triunfo consecutivo en el torneo, los convirtieron Lautaro Di Lollo, a los 47 minutos del primer tiempo, y Rodrigo Battaglia, a los 35 del complemento.

En el arranque, tanto Aldosivi como Boca, adelantaban sus líneas en cada situación ofensiva. Los dos atacaron con muchos futbolistas y cada vez que sucedía, el rival esperaba.

A los 11 minutos, Palacios recuperó un error en la salida de Aldosivi. Merentiel tenía disparo al arco, pero prefirió tirar un centro por abajo para Cavani. Santiago Laquidaín llegó a cortar y la pelota le quedó a Carranza.

Cinco minutos después, Ayrton Costa recuperó en el fondo y la jugó larga con Merentiel. El uruguayo tenía dos pases: Cavani a su izquierda y Aguirre a su derecha. Tocó con el extremo, que pateó al arco, pero Guerrico lo cruzó muy bien y salvó el arco de su equipo.

Cuando se disputaban 20 minutos, Aldosivi llegó con una pelota parada. Cabral saltó a cabecear, pero la mandó por encima del travesaño y luego Gino con un disparo de afuera del área que se fue por encima del travesaño. Por momentos, el Tiburón incomodaba a Boca.

En el ocaso del primer tiempo, tras una mala salida del arquero Jorge Carranza, Palacios recuperó la pelota y envió un centro preciso para la cabeza de Di Lollo, quien convirtió de cabeza.

Tras una primera etapa muy luchada, Boca, que no estuvo cómodo, se puso al frente en el marcador en la última jugada y le gana 1 a 0 a Aldiosivi.

En el comienzo del complemento, Cavani, de espaldas, envió un pase preciso para la corrida de Brian quien picó solo frente al arquero Carranza, que justo lo interceptó.

A los 15 minutos, Merentiel encabezó el ataque y corrió durante 20 metros, asistió a Aguirre que definió cruzado y tapó el arquero. Por derecha, picaba Cavani, pero la acción fue invalidada por offside.

El partido comenzó a encender temperatura cuando Aldosivi se animó y acumuló varias aproximaciones al arco custodiado por Agustín Marchesín. En esos minutos, tras una plancha sobre Leandro Paredes, Tobías Leiva recibió la tarjeta amarilla.

Tras ello, a los 30 minutos, una infracción de Cavani a Cerato, Paredes y Cabral se trenzaron y el árbitro tuvo que intervenir amonestando a ambos.

A los 35 minutos, tras un córner perfectamente ejecutado por Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia conecta de cabeza y convierte el segundo del partido.

En el minuto 43, con un potente remate desde la puerta del área, el ecuatoriano Preciado generó la reacción del arquero Marchesín, quien manoteó al córner.