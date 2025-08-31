El PJ ve una oportunidad, el impacto del escándalo y la revancha que espera Milei
El PJ ve una oportunidad, el impacto del escándalo y la revancha que espera Milei
Romance de barrio: las noches mágicas y populares de una orquesta consagrada al bolero
Platenses por el mundo: jóvenes que eligieron armar la valija
Nunca es tarde para aprender a tocar un instrumento Un desafío para adultos
La infidelidad en tiempos de redes, parejas abiertas y “no mandatos”
El mercado ya vio La Hermosura, donde se redefine la vida de barrio
De Menem a Milei: la percepción de la corrupción según cómo marcha la economía
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Las ofertas de centro, a la pesca de votantes libertarios desencantados
Siete candidatos compiten hoy en las elecciones de Corrientes
Voto migrante en la Provincia: requisitos, padrón y cómo participar el 7 de septiembre
Detección y controles gratuitos de enfermedad psoriásica en La Plata
Fin de mes tumultuoso, con tensiones al límite entre el Gobierno y los bancos
La cosecha bonaerense y la faena impulsaron un balance favorable
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
¿El fin de las bandas?: cuál será la política cambiaria del Gobierno
El boom de la plata: los proyectos que pueden transformar la minería argentina bajo el RIGI
111 años de Cortázar: más de un siglo del escritor que revolucionó la literatura
¿Vamos al cine? Hasta el domingo, hay 2 x 1 con el cupón de EL DÍA
VIDEO. Mientras sueña despierto, Los Tilos dueño del clásico otra vez
El asado del domingo no se pierde pero sale con cortes más baratos
Estrenos de septiembre: el drama y el misterio se apoderan de la pantalla
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Seguridad, estabilidad económica o cumplir un sueño son algunos de los motivos por los que algunos de ellos eligieron irse. Los papeles, conseguir trabajo y extrañar a la familia, las dificultades más grandes
ALEJANDRO ALFONZO
Por ALEJANDRO ALFONZO
Apenas un poco más que dos décadas de vida les alcanzó a estos tres jóvenes para querer conocer un poco más de lo que llamamos “mundo”. Y no de forma ocasional -un viaje, unas vacaciones- sino de forma permanente; estable.
Estas son las historias de Rocío, Martín y Eugenia: tres, jóvenes platenses que con apenas un poco más de veinte años decidieron armar las valijas y migrar hacia Europa.
¿Por qué? Las causas son varias: un futuro económico estable y seguridad permanente. También, la posibilidad de ahorrar para volver y cumplir el deseo de comprar un terreno, una casa. No obstante, migrar puede devenir de un sueño: de la búsqueda implacable por seguir conociendo.
Las causas, en fin, pueden ser muchas pero la travesía -tomar la decisión, juntar el dinero, llevar a cabo lo pensado, llamar “casa” a un lugar desconocido- fue difícil para todos. Así lo expresaron los jóvenes que hablaron con EL DIA: “Los primeros meses lloré mucho”, contó Rocío, por ejemplo.
Para llevar a cabo la misión, los jóvenes de la Ciudad decidieron hacerlo acompañados. Los tres, aseguran que la figura de un otro fue una pieza fundamental en la migración y adaptación a la nueva vida. Obvio que también hay quienes lo hacen solos pero esa es otra historia.
¿Uno de los grandes escollos a la hora de migrar? La famosa ciudadanía europea. Uno de los entrevistados, la tenía. Otro, logró la residencia permanente y el último entrevistado, la logró a través de su pareja, con la unión convivencial.
LE PUEDE INTERESAR
Nunca es tarde para aprender a tocar un instrumento Un desafío para adultos
LE PUEDE INTERESAR
El sexo y el cuerpo: entre orgasmos y presiones sociales
Una vez solucionado el primer obstáculo, conseguir un lugar donde dormir, un trabajo y un transporte, fueron algunos de los problemas que encontraron estos tres platenses en el viejo continente.
Hoy, tras todo ello logrado, llevan varios años viviendo en Europa. Aún así, aseguran que extrañan. Martín, a EL DIA, reflexionó: “Cuando estoy de viaje, o llega el fin de semana, o sale el tema con algún amigo, ahí es cuando recuerdo y añoro. Ahí es cuando valoro la vida que tenía en La Plata: mis amigos, la cultura argentina. Ojo: también valoro mi vida actual”.
Y APARECE LA GRAN PREGUNTA: ¿SE VUELVE?
La respuesta es dispar. Mientras uno de los entrevistados confesó que piensa más en el presente, los otros dos aseguraron -con firmeza- que sí, que volver es una idea. Eugenia, aseguró a este diario: “Al menos a mí y a mi pareja, nos pesa más volvernos a Argentina. Por la contención familiar”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí