Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Temas |HISTORIAS DE MIGRANTES

Platenses por el mundo: jóvenes que eligieron armar la valija

Seguridad, estabilidad económica o cumplir un sueño son algunos de los motivos por los que algunos de ellos eligieron irse. Los papeles, conseguir trabajo y extrañar a la familia, las dificultades más grandes

Platenses por el mundo: jóvenes que eligieron armar la valija

ALEJANDRO ALFONZO
Por ALEJANDRO ALFONZO

31 de Agosto de 2025 | 05:25
Edición impresa

Apenas un poco más que dos décadas de vida les alcanzó a estos tres jóvenes para querer conocer un poco más de lo que llamamos “mundo”. Y no de forma ocasional -un viaje, unas vacaciones- sino de forma permanente; estable.

Estas son las historias de Rocío, Martín y Eugenia: tres, jóvenes platenses que con apenas un poco más de veinte años decidieron armar las valijas y migrar hacia Europa.

¿Por qué? Las causas son varias: un futuro económico estable y seguridad permanente. También, la posibilidad de ahorrar para volver y cumplir el deseo de comprar un terreno, una casa. No obstante, migrar puede devenir de un sueño: de la búsqueda implacable por seguir conociendo.

Las causas, en fin, pueden ser muchas pero la travesía -tomar la decisión, juntar el dinero, llevar a cabo lo pensado, llamar “casa” a un lugar desconocido- fue difícil para todos. Así lo expresaron los jóvenes que hablaron con EL DIA: “Los primeros meses lloré mucho”, contó Rocío, por ejemplo.

Para llevar a cabo la misión, los jóvenes de la Ciudad decidieron hacerlo acompañados. Los tres, aseguran que la figura de un otro fue una pieza fundamental en la migración y adaptación a la nueva vida. Obvio que también hay quienes lo hacen solos pero esa es otra historia.

¿Uno de los grandes escollos a la hora de migrar? La famosa ciudadanía europea. Uno de los entrevistados, la tenía. Otro, logró la residencia permanente y el último entrevistado, la logró a través de su pareja, con la unión convivencial.

LE PUEDE INTERESAR

Nunca es tarde para aprender a tocar un instrumento Un desafío para adultos

LE PUEDE INTERESAR

El sexo y el cuerpo: entre orgasmos y presiones sociales

Una vez solucionado el primer obstáculo, conseguir un lugar donde dormir, un trabajo y un transporte, fueron algunos de los problemas que encontraron estos tres platenses en el viejo continente.

Hoy, tras todo ello logrado, llevan varios años viviendo en Europa. Aún así, aseguran que extrañan. Martín, a EL DIA, reflexionó: “Cuando estoy de viaje, o llega el fin de semana, o sale el tema con algún amigo, ahí es cuando recuerdo y añoro. Ahí es cuando valoro la vida que tenía en La Plata: mis amigos, la cultura argentina. Ojo: también valoro mi vida actual”.

Y APARECE LA GRAN PREGUNTA: ¿SE VUELVE?

La respuesta es dispar. Mientras uno de los entrevistados confesó que piensa más en el presente, los otros dos aseguraron -con firmeza- que sí, que volver es una idea. Eugenia, aseguró a este diario: “Al menos a mí y a mi pareja, nos pesa más volvernos a Argentina. Por la contención familiar”.

Las historias
❑ Martín Bonavera, 29 años, España

❑ Rocío de Sousa Días, 29 años, Portugal

❑ Eugenia Ferrara, 28 años, España
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Martín Bonavera, 29 años, España

Rocío de Sousa Días, 29 años, Portugal

Eugenia Ferrara, 28 años, España
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

+ Leidas

El PJ ve una oportunidad, el impacto del escándalo y la revancha que espera Milei

A 28 años de la muerte de Lady Di La cápsula del tiempo revive la nostalgia de los años 90

Siete candidatos compiten hoy en las elecciones de Corrientes

Fin de mes tumultuoso, con tensiones al límite entre el Gobierno y los bancos

Uno por uno

VIDEO. El Pincha durmió una siesta y lo pagó caro

Romance de barrio: las noches mágicas y populares de una orquesta consagrada al bolero

VIDEO. Mientras sueña despierto, Los Tilos dueño del clásico otra vez
Últimas noticias de Temas

Nunca es tarde para aprender a tocar un instrumento Un desafío para adultos

El sexo y el cuerpo: entre orgasmos y presiones sociales

Controles gratuitos de enfermedad psoriásica en La Plata: una campaña para promover el diagnóstico temprano

Tres pueblos turísticos de campo en el mapa bonaerense

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla