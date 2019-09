| Publicado en Edición Impresa

Lionel Messi no padece una lesión muscular grave pero no será tenido en cuenta el sábado próximo, en el partido que el Barcelona jugará ante Getafe, según adelantó ayer el club catalán, que además indicó que lo evaluarán próximamente. “Messi será evaluado nuevamente para conocer el alcance exacto de la molestia muscular. En principio, no parece grave, pero desde el departamento médico consideran que es difícil que juegue ante Getafe”, informó el diario Marca.