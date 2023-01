Lio sabalero: un empleado de Colón denunció por amenazas al "Pulga" Rodríguez

Está muy complicada al situación de Luis "Pulga" Rodríguez en Colón de Santa Fe. Por un lado, el técnico Marcelo Saralegui, ya dijo que no lo tendrá en cuenta para formar el equipo. Por otro, se acaba de agregar una denuncia realizada contra el jugador, por amenazas, de parte del jefe de seguridad del club sabalero.

Sabida es la intención del delantero de irse de la institución aduciendo motivos de seguridad en relación a un "apriete" llevado por integrantes de la barra brava; y a esto se suma la denuncia realizada por el jefe de seguridad de Colón de Santa Fe, quien aseguró haber sido víctima de amenazas de parte del delantero tucumano en su vuelta a los entrenamientos.

La denuncia, realizada en la sub-comisaría 15° de Santo Tomé, alega que el empleado de 64 años recibió de parte de "Pulga" Rodríguez una serie de amenazas que se citan en el testimonio: "En primera instancia me quiere presentar una documentación para que yo le firme a modo de recibido, a lo cual le manifiesto que no soy la persona correcta para hacerlo". Tras esto, sigue diciendo la denuncia, "y mientras realizaba actividad física, trotando, pasa por mi lado y me amenaza diciendo que yo pertenezco a los traidores del club, que en el plazo no mayor a 10 días iba a tener que pedir perdón y me cuide en lo laboral y en lo personal que tenga mucho cuidado".