Cristina no deberá pagar $22.300 millones

Lluvias y ráfagas fuertes: cómo seguirá el clima en las próximas horas
Lluvias y ráfagas fuertes: cómo seguirá el clima en las próximas horas
"Nexo concausal”: qué dice el informe pericial de las ampollas de fentanilo y su efecto en las muertes
¡9 MILLONES de pesos! Cartonazo vacante y SÚPER POZO especial: cuando sale tarjeta y como jugar
La Plata: penitenciario y su pareja detenidos por abusar sexualmente de su hija de 6 meses
Docentes universitarios profundizan la protesta con nuevos paros y movilizaciones
Se cayó un ascensor en un edificio del centro de La Plata: hay una mujer herida
Intendentes peronistas, relegados en la lista nacional: crece el malestar en el conurbano
La tormenta se hace sentir en Región: los más de cien milímetros caídos provocaron anegamientos en algunos barrios
Caso Mieres: cayó el tercer sospechoso por el crimen del docente de la UNLP
Nico Vázquez rompió el silencio: "Me da mucha vergüenza" y "No la perdoné"
¡Tremendo triunfazo de Racing! Le ganó a Peñarol y jugará con Vélez en cuartos de la Copa
La reaparición de Charly García: llegó en silla de ruedas, frágil y conmovió a todos
Murió un policía en Camino Centenario al estrellarse en auto contra un poste
Anuncian la construcción de un nuevo acueducto en La Plata: a qué barrio beneficiará
VIDEO. Insólito: robaba una garrafa en La Plata, fue sorprendido por un patrullero y huyó como si nada
Así será el operativo de seguridad para el choque copero entre Estudiantes y Cerro Porteño en UNO
“Una tristeza”: Fabián Cubero tras la muerte de su papá y la ausencia de sus hijas en las últimas vacaciones
Vidal y un mensaje en LinkedIn para buscar empleo: "En diciembre me quedo sin trabajo"
Martes negro para un vecino de La Plata: le rompen la luneta del auto y le roban $15.000.000
En el Senado, la oposición dictaminó la declaración de la emergencia pediátrica y busca ir al recinto
Caravana solidaria nocturna en La Plata para personas en situación de calle
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
VIDEO. Franco Mastantuono debutó en la victoria 1 a 0 del Real Madrid ante Osasuna
Domínguez, en modo copero: "Estos partidos nos motivan, nos llenan y hay que salir a ganar"
¿Qué dirá ahora Maduro?: destructores de EE UU se dirigen a aguas de Venezuela
Ni hombres, ni presiones sociales, ni estrés: las comunidades 100% femeninas florecen en China
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El juez en lo Civil y Comercial, Marcelo Bruno Dos Santos, firmó la caducidad del proceso civil a través del cual el Estado exigía a Cristina Kirchner y a otros condenados en la causa Vialidad un resarcimiento de $22.300 millones.
La suma correspondía al 50% de las obras adjudicadas al empresario Lázaro Báez que no fueron terminadas. Con esta resolución, el pago ya no podrá ser reclamado.
La decisión se adoptó pese a la oposición del gobierno de Javier Milei, que a través de la Dirección Nacional de Vialidad buscaba mantener vivo el reclamo económico iniciado durante la gestión de Mauricio Macri.
La defensa de Cristina Kirchner, a cargo del abogado Luis Goldin, había solicitado la caducidad del proceso al señalar que el expediente no registraba avances desde octubre de 2023. El planteo ya había sido utilizado en otra oportunidad con el mismo argumento: la inactividad de Vialidad Nacional para impulsar el juicio.
El juez coincidió con la defensa y remarcó que, más allá de trámites administrativos, se habían superado los plazos que fija el Código para considerar caduca la instancia.
Vialidad Nacional intentó frenar la caducidad señalando que la causa penal por administración fraudulenta, en la que Cristina Kirchner fue condenada, seguía aportando pruebas al expediente civil. Sin embargo, el juez entendió que esas presentaciones no alcanzaban para mantener activa la demanda. El reclamo civil nació como derivación del juicio penal contra Cristina Kirchner y Lázaro Báez.
LE PUEDE INTERESAR
José Espert ya habla de postularse a la Gobernación
LE PUEDE INTERESAR
Los dólares dispares y las acciones en picada
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí