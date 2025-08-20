Cristina no deberá pagar $22.300 millones

El juez en lo Civil y Comercial, Marcelo Bruno Dos Santos, firmó la caducidad del proceso civil a través del cual el Estado exigía a Cristina Kirchner y a otros condenados en la causa Vialidad un resarcimiento de $22.300 millones.

La suma correspondía al 50% de las obras adjudicadas al empresario Lázaro Báez que no fueron terminadas. Con esta resolución, el pago ya no podrá ser reclamado.

La decisión se adoptó pese a la oposición del gobierno de Javier Milei, que a través de la Dirección Nacional de Vialidad buscaba mantener vivo el reclamo económico iniciado durante la gestión de Mauricio Macri.

La defensa de Cristina Kirchner, a cargo del abogado Luis Goldin, había solicitado la caducidad del proceso al señalar que el expediente no registraba avances desde octubre de 2023. El planteo ya había sido utilizado en otra oportunidad con el mismo argumento: la inactividad de Vialidad Nacional para impulsar el juicio.

El juez coincidió con la defensa y remarcó que, más allá de trámites administrativos, se habían superado los plazos que fija el Código para considerar caduca la instancia.

Vialidad Nacional intentó frenar la caducidad señalando que la causa penal por administración fraudulenta, en la que Cristina Kirchner fue condenada, seguía aportando pruebas al expediente civil. Sin embargo, el juez entendió que esas presentaciones no alcanzaban para mantener activa la demanda. El reclamo civil nació como derivación del juicio penal contra Cristina Kirchner y Lázaro Báez.