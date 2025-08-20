Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |En un Juicio civil por la Causa Vialidad

Cristina no deberá pagar $22.300 millones

Cristina no deberá pagar $22.300 millones
20 de Agosto de 2025 | 02:17
Edición impresa

El juez en lo Civil y Comercial, Marcelo Bruno Dos Santos, firmó la caducidad del proceso civil a través del cual el Estado exigía a Cristina Kirchner y a otros condenados en la causa Vialidad un resarcimiento de $22.300 millones.

La suma correspondía al 50% de las obras adjudicadas al empresario Lázaro Báez que no fueron terminadas. Con esta resolución, el pago ya no podrá ser reclamado.

La decisión se adoptó pese a la oposición del gobierno de Javier Milei, que a través de la Dirección Nacional de Vialidad buscaba mantener vivo el reclamo económico iniciado durante la gestión de Mauricio Macri.

La defensa de Cristina Kirchner, a cargo del abogado Luis Goldin, había solicitado la caducidad del proceso al señalar que el expediente no registraba avances desde octubre de 2023. El planteo ya había sido utilizado en otra oportunidad con el mismo argumento: la inactividad de Vialidad Nacional para impulsar el juicio.

El juez coincidió con la defensa y remarcó que, más allá de trámites administrativos, se habían superado los plazos que fija el Código para considerar caduca la instancia.

Vialidad Nacional intentó frenar la caducidad señalando que la causa penal por administración fraudulenta, en la que Cristina Kirchner fue condenada, seguía aportando pruebas al expediente civil. Sin embargo, el juez entendió que esas presentaciones no alcanzaban para mantener activa la demanda. El reclamo civil nació como derivación del juicio penal contra Cristina Kirchner y Lázaro Báez.

LE PUEDE INTERESAR

José Espert ya habla de postularse a la Gobernación

LE PUEDE INTERESAR

Los dólares dispares y las acciones en picada
De Vido
Los fiscales Fabiana León y Nicolás Codromaz pidieron 4 años y 8 meses de prisión para el exministroPlanificación Julio De Vido por el delito de fraude al Estado, en el marco del juicio oral por las presuntas irregularidades en la compra de Gas Natural Licuado (GNL) en 2008

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La tormenta se hace sentir en Región: los más de cien milímetros caídos provocaron anegamientos en algunos barrios

Se cayó un ascensor en un edificio del centro de La Plata: hay una mujer herida

Se supo: quién es el supuesto tercero en discordia entre Gime Accardi y Nico Vázquez

Murió un policía en Camino Centenario al estrellarse en auto contra un poste

Por una golpiza en un boliche de La Plata, lo condenaron a pagar $110 millones

Megatoma de Los Hornos: un lugar hostil conectado a otra tragedia
+ Leidas

Sin Meza, con el Ruso y sondeo por Palacios

Estudiantes va por el pase a cuartos de final

Amigos son los amigos: Milei esta vez se metió en el armado de listas

Con un fallo en contra y apelación, escala el caso Ian Moche en la Justicia

Los números de la suerte del miércoles 20 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco

Homenaje a los campeones de 1975, a 50 años del título

Por el dólar: la inflación mayorista se aceleró hasta el 2,8%

Diputados opositores van por los proyectos de los gobernadores
Últimas noticias de Política y Economía

Por el dólar: la inflación mayorista se aceleró hasta el 2,8%

Diputados opositores van por los proyectos de los gobernadores

Amigos son los amigos: Milei esta vez se metió en el armado de listas

En campaña, vuelve la polémica por la edad de la imputabilidad
Deportes
Estudiantes va por el pase a cuartos de final
“La motivación es más fuerte que los nervios”
Sin Meza, con el Ruso y sondeo por Palacios
Briasco será baja y Orfila busca su reemplazante
Con los tucumanos, el lunes 1 de setiembre a las 17 en el Bosque
Espectáculos
VIDEO. Gime Accardi: “Cometí un error, me hago cargo”
Campanella se metió en la polémica por Homo Argentum
La reaparición de Charly García: llegó en silla de ruedas, frágil y conmovió a todos
Nico Vázquez rompió el silencio: "Me da mucha vergüenza" y "No la perdoné"
“Una tristeza”: Fabián Cubero tras la muerte de su papá y la ausencia de sus hijas en las últimas vacaciones
Policiales
“Incidió en el desenlace fatal”: pericias clave sobre el fentanilo adulterado
Apelarían el millonario monto de condena por una cara desfigurada
Motochorros, dentro y fuera de la Megatoma
Investigan un abuso a una beba de seis meses
Irrumpen a plena luz del día y se llevan una fortuna
Información General
Reducir consumos: lo hace el 80% de los argentinos
El gasto en servicios públicos disminuye en agosto
Controladores aéreos confirmaron un paro
“Operación Jubilee”: a 83 años de Dieppe, la sangrienta incursión aliada que anticipó el Día D
Mate, café, harina pero tomate no: ANMAT advirtió sobre un lote afectado en Marolio

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla