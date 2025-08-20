Conmoción y muerte en La Plata: un hombre cayó del 8vo piso de un edificio del Centro

Momentos de suma conmoción es lo que vivieron trabajadores y vecinos del centro de La Plata durante esta mañana, luego de enterarse de que un trabajador se suicidio en las inmediaciones del edificio de Federación Patronal, ubicado en la calle 51 entre 10 y 11.

Según fuentes exclusivas que accedió EL DIA, contaron que la víctima venía sufriendo una depresión y era padre de dos hijos.

"El hombre se tiró del octavo piso y el cuerpo está tirado en el interior de la cochera del patio interno", explicaron.

En tanto, al lugar acudió una ambulancia del SAME, quien constató lamentablemente el deceso del hombre. Hay un amplio operativo en la zona.

Por último, en el lugar trabajan agentes de la Comisaría Primera de La Plata, que tiene jurisdicción en la zona y la UFI en Turno, quien caratuló el hecho como "Suicidio".