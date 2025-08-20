Sospechas de un “buchón” para un golpe muy jugoso

“Incidió en el desenlace fatal”: pericias clave sobre el fentanilo adulterado
El 1º de julio pasado una mujer de 39 años retiró 2.500.000 pesos de un banco situado en Gonnet, sobre el camino Centenario y la calle 503. El dinero fue colocado en una mochila y guardado en un auto, con el que emprendió viaje hasta la vecina City Bell en busca de comida. Pero al salir del local -iba junto a su pareja- descubrió que alguien le rompió uno de los vidrios y se llevó toda la plata.
También, según fuentes del caso, la víctima perdió unos dólares que colocó dentro del mismo bolso.
En ese momento, la embargó una sensación de indignación, aunque enseguida apareció otra más fuerte y vinculada a un interrogante: ¿Sabían que los billetes estaban en el coche?
Los abogados de la damnificada no lo dudan. Se trata de Cristian Parodi y Fernando Palazzo, quienes buscan movilizar la investigación hacia un posible entregador.
La causa debería tramitar en la UFI Nº 2, que estaba de turno aquel día.
Se supo que, entre las medidas de prueba, pedirán el análisis de las cámaras de la entidad financiera.
