Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡$9.000.000! El Súper Cartonazo vacante y mañana pedí la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Policiales

La viuda negra que se llevó hasta las armas de su víctima y había caído presa por otro robo

La viuda negra que se llevó hasta las armas de su víctima y había caído presa por otro robo
20 de Agosto de 2025 | 09:22

Escuchar esta nota

Un hombre de 48 años hizo match con una chica de 23 por una aplicación de citas y quedaron en juntarse para tomar algo y ver qué pasaba. Se vieron esa noche en un bar de Ramos Mejía. Todo salió bien, o al menos eso creía él, y se fueron para su casa en Pontevedra. Poco se acuerda de lo que pasó después de darle un sorbo a un trago. Poco también le quedó en su casa: ella era una viuda negra y se llevó hasta sus armas.

Y no sólo a ella. También a sus cómplices de 19 y 40 años que están prófugos. El mayor figura como monotributista técnico de electrodomésticos que hace más de una década fue policía.

De todas maneras, en las últimas horas se hicieron allanamientos que culminaron en el hallazgo de parte de lo robado a la víctima de la viuda negra:

Según la denuncia, la víctima conoció una mujer a través de una aplicación y se citaron en un bar para luego ir a su casa, donde se desvaneció al poco tiempo de llegar, según las fuentes del caso.
El hombre se despertó horas después y ahí se dio cuenta de que la chica no estaba y que le faltaba su Volkswagen Vento, una pistola Bersa, una escopeta calibre 16, una carabina calibre .22 con mira telescópica y otros elementos de valor.

El coche robado lo encontraron los policías abandonado en el cruce de la avenida Bicentenario y Ruta 40, en el partido Merlo. Fue en esos procedimientos que establecieron que Sofía ya estaba presa, en la Unidad Penitenciaria de Ezeiza a raíz de allanamientos hechos por la Policía Federal el pasado 20 de junio, en el marco de una causa por hurto que lleva el Juzgado Nacional N°30.

Ahora, los investigadores buscan a los dos cómplices de la viuda negra.

LE PUEDE INTERESAR

“Incidió en el desenlace fatal”: pericias clave sobre el fentanilo adulterado

LE PUEDE INTERESAR

Quiénes son los ex rugbiers de La Plata condenados a pagar $110 millones por desfigurar a un joven: apelarían el fallo

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Quiénes son los ex rugbiers de La Plata condenados a pagar $110 millones por desfigurar a un joven: apelarían el fallo

¡$9.000.000! El Súper Cartonazo vacante y mañana pedí la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Estudiantes ante Cerro Porteño, por el pase a cuartos de final de la Libertadores: formaciones, hora y TV

Briasco será baja y Orfila busca su reemplazante

La ciclogénesis dejó en La Plata más de 100 milímetros de agua: toda la lluvia de un mes, en poco más de un día

El escándalo del año: Gime Accardi confesó la infidelidad pero negó que Andrés Gil haya sido su amante

Qué se sabe del presunto abuso a una beba de seis meses en La Plata: denuncias cruzadas

Mañana retoman los paros los docentes universitarios
+ Leidas

Malas noticias por la ciclogénesis en La Plata: el acumulado barrio por barrio, mientras sigue activo el alerta amarillo por fuertes ráfagas y dan más lluvias

Quiénes son los ex rugbiers de La Plata condenados a pagar $110 millones por desfigurar a un joven: apelarían el fallo

Estudiantes ante Cerro Porteño, por el pase a cuartos de final de la Libertadores: formaciones, hora y TV

Sin Meza, con el Ruso y sondeo por Palacios

Un candidato a diputado provincial por La Libertad Avanza irá a juicio por violencia de género en La Plata

Mañana no habrá clases en las escuelas secundarias de La Plata: el motivo 

Mañana retoman los paros los docentes universitarios

Cristina no deberá pagar $22.300 millones
Últimas noticias de Policiales

Conmoción y muerte en La Plata: un hombre cayó del 8vo piso de un edificio del Centro

“Incidió en el desenlace fatal”: pericias clave sobre el fentanilo adulterado

Quiénes son los ex rugbiers de La Plata condenados a pagar $110 millones por desfigurar a un joven: apelarían el fallo

Motochorros, dentro y fuera de la Megatoma
La Ciudad
Mañana no habrá clases en las escuelas secundarias de La Plata: el motivo 
Malas noticias por la ciclogénesis en La Plata: el acumulado barrio por barrio, mientras sigue activo el alerta amarillo por fuertes ráfagas y dan más lluvias
Cuenta DNI activó un descuento en un supermercado de La Plata este miércoles 20 de agosto
La ciclogénesis dejó en La Plata más de 100 milímetros de agua: toda la lluvia de un mes, en poco más de un día
¡$9.000.000! El Súper Cartonazo vacante y mañana pedí la nueva tarjeta gratis con EL DIA
Deportes
Mastantuono, con trato estelar: cuál es y cuánto vale el lujoso auto que le regaló el Real Madrid
Estudiantes ante Cerro Porteño, por el pase a cuartos de final de la Libertadores: formaciones, hora y TV
“La motivación es más fuerte que los nervios”
Sin Meza, con el Ruso y sondeo por Palacios
Briasco será baja y Orfila busca su reemplazante
Espectáculos
No fue: la historia de la pareja perfecta sin final feliz
Gime Accardi, reincidente: los detalles de la infidelidad que Nico Vázquez ya le había perdonado en 2018
Pampita confesó todo sobre su reconciliación con Martín Pepa: “El amor hizo que volviéramos"
Habló Tania, la azafata vinculada a Martín Demichelis en la separación de Evangelina Anderson: "Me gustaba, nos vimos en un hotel"
La nueva y polémica entrega de los Martín Fierro: los detalles
Información General
A 85 años del asesinato de León Trotsky: un espía, la orden de Stalin y el pico clavado en el cráneo
Día Mundial de la Papa Frita: la disputa por su origen y cuál es el mejor punto de cocción
Reducir consumos: lo hace el 80% de los argentinos
El gasto en servicios públicos disminuye en agosto
Controladores aéreos confirmaron un paro

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla