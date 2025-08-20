La viuda negra que se llevó hasta las armas de su víctima y había caído presa por otro robo

Un hombre de 48 años hizo match con una chica de 23 por una aplicación de citas y quedaron en juntarse para tomar algo y ver qué pasaba. Se vieron esa noche en un bar de Ramos Mejía. Todo salió bien, o al menos eso creía él, y se fueron para su casa en Pontevedra. Poco se acuerda de lo que pasó después de darle un sorbo a un trago. Poco también le quedó en su casa: ella era una viuda negra y se llevó hasta sus armas.

Y no sólo a ella. También a sus cómplices de 19 y 40 años que están prófugos. El mayor figura como monotributista técnico de electrodomésticos que hace más de una década fue policía.

De todas maneras, en las últimas horas se hicieron allanamientos que culminaron en el hallazgo de parte de lo robado a la víctima de la viuda negra:

Según la denuncia, la víctima conoció una mujer a través de una aplicación y se citaron en un bar para luego ir a su casa, donde se desvaneció al poco tiempo de llegar, según las fuentes del caso.

El hombre se despertó horas después y ahí se dio cuenta de que la chica no estaba y que le faltaba su Volkswagen Vento, una pistola Bersa, una escopeta calibre 16, una carabina calibre .22 con mira telescópica y otros elementos de valor.

El coche robado lo encontraron los policías abandonado en el cruce de la avenida Bicentenario y Ruta 40, en el partido Merlo. Fue en esos procedimientos que establecieron que Sofía ya estaba presa, en la Unidad Penitenciaria de Ezeiza a raíz de allanamientos hechos por la Policía Federal el pasado 20 de junio, en el marco de una causa por hurto que lleva el Juzgado Nacional N°30.

Ahora, los investigadores buscan a los dos cómplices de la viuda negra.