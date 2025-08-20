Comercio, turismo y obras, los ejes del debate de candidatos platenses

“Incidió en el desenlace fatal”: pericias clave sobre el fentanilo adulterado
“Incidió en el desenlace fatal”: pericias clave sobre el fentanilo adulterado
Comercio, turismo y obras públicas fueron los principales ejes que los candidatos a concejales y a diputados provinciales por La Plata llevaron ayer al debate organizado por el Consejo Consultivo para el Desarrollo local.
De las 16 listas oficializadas por la Junta Electoral, se presentaron a exponer sus propuestas ocho candidatos de cada nivel, los que, según los lineamientos del reglamento, enfatizaron ideas para regularizar el funcionamiento del cordón frutihortícola y el control de frutas y verduras en el Mercado Regional; apostar a un nuevo sistema de transporte público más ágil y que propicie conectividad entre los barrios de las localidades, así como una política activa que evite las usurpaciones en terrenos ociosos de la Ciudad.
Del mismo modo, desde la oposición reclamaron medidas de alivio fiscal para comerciantes y empresarios pymes, al tiempo que el oficialismo destacó las obras de infraestructura y recuperación del espacio público que viene ejecutando para potenciar el turismo local.
Participaron los oficialistas de Fuerza Patria Juan Granillo Fernández, Ariel Archanco y Lucía Iañez; y, por la oposición, los candidatos de Somos Buenos Aires, Leandro Bazze, Manuela Forneris (al Concejo), Pablo Nicoletti y Antonela Moreno (a diputados); Francisco Lucero (a concejal) y Micaela Fragasso (a diputado); Luana Simioni (a concejal) y Laura Cano Kelly (a diputada), del FIT-Unidad; Facundo Díaz (a diputado) y Jaime Lasa Mateucci (a concejal), del Nuevo MAS; Néstor Rotela (a concejal) y Enrique Otero (a diputado), de Valores Republicanos; Ricardo Bayés (a concejal) y Leonardo Panebianco (a diputado). Y Daniel Loyola (a concejal) y Jorge Metz (a diputado), de Potencia.
