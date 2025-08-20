Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡$9.000.000! El Súper Cartonazo vacante y mañana pedí la nueva tarjeta gratis con EL DIA

La Ciudad

Mañana no habrá clases en las escuelas secundarias de La Plata: el motivo 

Mañana no habrá clases en las escuelas secundarias de La Plata: el motivo 
20 de Agosto de 2025 | 09:04

Escuchar esta nota

Las escuelas secundarias de gestión estatal y privada de La Plata no tendrán clases este jueves 21 de agosto en el marco de una jornada de capacitación pedagógica -históricamente conocida como "perfeccionamiento docente"- dispuesta la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.  

Para evitar confusiones, según pudo averiguar eldia.com a través de consultas con la comunidad educativa (a falta de información por parte de Educación), la jornada destinada al personal de la educación se aplicará en días diferentes según cada distrito. Por caso, a diferencia de La Plata, en Mar del Plata tendrá lugar el viernes 22 de agosto. 

Con respecto a su alcance, afecta a Escuelas de Educación Secundaria Orientadas, Escuelas de Educación Artística y Escuelas Secundarias Especializadas en Arte. 

Con respecto a la medida, en las escuelas de gestión privada las familias comenzaron a enterarse ayer a partir de los comunicados emitidos por las instituciones. En tanto que en las escuelas de gestión estatal recién hoy comenzaba a notificarse a las familias. 

Un colegio privado de nuestra ciudad informó el martes: "Queridas familias de la escuela secundaria, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad escribo para informar sobre la realización (conforme el Calendario de actividades docentes 2025) de la 2da JORNADA PEDAGÓGICA INSTITUCIONAL PROVINCIAL del año".  

 "La misma se realizará el jueves 21 de agosto con suspensión de clases en todas las escuelas secundarias (Escuelas de Educación Secundaria Orientadas, Escuelas de Educación Artística y Escuelas Secundarias Especializadas en Arte). 

 Otra institución también de la órbita privada reportó que "el próximo jueves 21 de agosto se realizará la Jornada Pedagógica Institucional con suspensión de clases". 

"El objetivo de la misma es la implementación plena del nuevo Régimen Académico, Convivencia escolar y actualización del Diseño Curricular, según lo dispuesto por el Ministerio de Educación de la Provincia de Bs. As.", se aclaró. 

Este medio además pudo corroborar que en las escuelas secundarias plenamente estatales, en donde mañana tampoco habrá clases, que durante este miércoles se estará notificando a las familias 

La jornada de capacitación pedagógica está destinada a directivos, profesores, profesoras, equipos de orientación escolar, preceptores y preceptoras. 

Esta instancia se propone la implementación efectiva de la Actualización del Régimen Académico de las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires, la cual es producto de un largo proceso de estudio, análisis y participación llevadas adelante en todo el territorio bonaerense durante 2022. 

El Régimen Académico, que entró en vigencia por Resolución 1650/24 a partir del 6 de junio de este año, integra normativas como la Resolución 1236/23 que establecen pautas para la organización institucional, la planificación de la enseñanza con momentos pautados en dos cuatrimestres, que incorpora los espacios de intensificación y profundización de la enseñanza y el estudio.  

Además, se abordará la Convivencia Escolar atendiendo a la transversalidad de la Educación Sexual Integral y la Cultura Digital desde un enfoque de derechos. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Quiénes son los ex rugbiers de La Plata condenados a pagar $110 millones por desfigurar a un joven: apelarían el fallo

¡$9.000.000! El Súper Cartonazo vacante y mañana pedí la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Estudiantes ante Cerro Porteño, por el pase a cuartos de final de la Libertadores: formaciones, hora y TV

Briasco será baja y Orfila busca su reemplazante

La ciclogénesis dejó en La Plata más de 100 milímetros de agua: toda la lluvia de un mes, en poco más de un día

El escándalo del año: Gime Accardi confesó la infidelidad pero negó que Andrés Gil haya sido su amante

Qué se sabe del presunto abuso a una beba de seis meses en La Plata: denuncias cruzadas

Mañana retoman los paros los docentes universitarios
+ Leidas

Malas noticias por la ciclogénesis en La Plata: el acumulado barrio por barrio, mientras sigue activo el alerta amarillo por fuertes ráfagas y dan más lluvias

Quiénes son los ex rugbiers de La Plata condenados a pagar $110 millones por desfigurar a un joven: apelarían el fallo

Estudiantes ante Cerro Porteño, por el pase a cuartos de final de la Libertadores: formaciones, hora y TV

Sin Meza, con el Ruso y sondeo por Palacios

Un candidato a diputado provincial por La Libertad Avanza irá a juicio por violencia de género en La Plata

Mañana no habrá clases en las escuelas secundarias de La Plata: el motivo 

Cristina no deberá pagar $22.300 millones

Mañana retoman los paros los docentes universitarios
Últimas noticias de La Ciudad

Malas noticias por la ciclogénesis en La Plata: el acumulado barrio por barrio, mientras sigue activo el alerta amarillo por fuertes ráfagas y dan más lluvias

Cuenta DNI activó un descuento en un supermercado de La Plata este miércoles 20 de agosto

La ciclogénesis dejó en La Plata más de 100 milímetros de agua: toda la lluvia de un mes, en poco más de un día

¡$9.000.000! El Súper Cartonazo vacante y mañana pedí la nueva tarjeta gratis con EL DIA
Deportes
Mastantuono, con trato estelar: cuál es y cuánto vale el lujoso auto que le regaló el Real Madrid
Estudiantes ante Cerro Porteño, por el pase a cuartos de final de la Libertadores: formaciones, hora y TV
“La motivación es más fuerte que los nervios”
Sin Meza, con el Ruso y sondeo por Palacios
Briasco será baja y Orfila busca su reemplazante
Policiales
La viuda negra que se llevó hasta las armas de su víctima y había caído presa por otro robo
“Incidió en el desenlace fatal”: pericias clave sobre el fentanilo adulterado
Quiénes son los ex rugbiers de La Plata condenados a pagar $110 millones por desfigurar a un joven: apelarían el fallo
Motochorros, dentro y fuera de la Megatoma
Qué se sabe del presunto abuso a una beba de seis meses en La Plata: denuncias cruzadas
Espectáculos
No fue: la historia de la pareja perfecta sin final feliz
Gime Accardi, reincidente: los detalles de la infidelidad que Nico Vázquez ya le había perdonado en 2018
Pampita confesó todo sobre su reconciliación con Martín Pepa: “El amor hizo que volviéramos"
Habló Tania, la azafata vinculada a Martín Demichelis en la separación de Evangelina Anderson: "Me gustaba, nos vimos en un hotel"
La nueva y polémica entrega de los Martín Fierro: los detalles
Información General
A 85 años del asesinato de León Trotsky: un espía, la orden de Stalin y el pico clavado en el cráneo
Día Mundial de la Papa Frita: la disputa por su origen y cuál es el mejor punto de cocción
Reducir consumos: lo hace el 80% de los argentinos
El gasto en servicios públicos disminuye en agosto
Controladores aéreos confirmaron un paro

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla