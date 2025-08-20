Mañana no habrá clases en las escuelas secundarias de La Plata: el motivo 

Las escuelas secundarias de gestión estatal y privada de La Plata no tendrán clases este jueves 21 de agosto en el marco de una jornada de capacitación pedagógica -históricamente conocida como "perfeccionamiento docente"- dispuesta la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

Para evitar confusiones, según pudo averiguar eldia.com a través de consultas con la comunidad educativa (a falta de información por parte de Educación), la jornada destinada al personal de la educación se aplicará en días diferentes según cada distrito. Por caso, a diferencia de La Plata, en Mar del Plata tendrá lugar el viernes 22 de agosto.

Con respecto a su alcance, afecta a Escuelas de Educación Secundaria Orientadas, Escuelas de Educación Artística y Escuelas Secundarias Especializadas en Arte.

Con respecto a la medida, en las escuelas de gestión privada las familias comenzaron a enterarse ayer a partir de los comunicados emitidos por las instituciones. En tanto que en las escuelas de gestión estatal recién hoy comenzaba a notificarse a las familias.

Un colegio privado de nuestra ciudad informó el martes: "Queridas familias de la escuela secundaria, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad escribo para informar sobre la realización (conforme el Calendario de actividades docentes 2025) de la 2da JORNADA PEDAGÓGICA INSTITUCIONAL PROVINCIAL del año".

"La misma se realizará el jueves 21 de agosto con suspensión de clases en todas las escuelas secundarias (Escuelas de Educación Secundaria Orientadas, Escuelas de Educación Artística y Escuelas Secundarias Especializadas en Arte).

Otra institución también de la órbita privada reportó que "el próximo jueves 21 de agosto se realizará la Jornada Pedagógica Institucional con suspensión de clases".

"El objetivo de la misma es la implementación plena del nuevo Régimen Académico, Convivencia escolar y actualización del Diseño Curricular, según lo dispuesto por el Ministerio de Educación de la Provincia de Bs. As.", se aclaró.

Este medio además pudo corroborar que en las escuelas secundarias plenamente estatales, en donde mañana tampoco habrá clases, que durante este miércoles se estará notificando a las familias

La jornada de capacitación pedagógica está destinada a directivos, profesores, profesoras, equipos de orientación escolar, preceptores y preceptoras.

Esta instancia se propone la implementación efectiva de la Actualización del Régimen Académico de las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires, la cual es producto de un largo proceso de estudio, análisis y participación llevadas adelante en todo el territorio bonaerense durante 2022.

El Régimen Académico, que entró en vigencia por Resolución 1650/24 a partir del 6 de junio de este año, integra normativas como la Resolución 1236/23 que establecen pautas para la organización institucional, la planificación de la enseñanza con momentos pautados en dos cuatrimestres, que incorpora los espacios de intensificación y profundización de la enseñanza y el estudio.

Además, se abordará la Convivencia Escolar atendiendo a la transversalidad de la Educación Sexual Integral y la Cultura Digital desde un enfoque de derechos.