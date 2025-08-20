Quiénes son los ex rugbiers de La Plata condenados a pagar $110 millones por desfigurar a un joven: apelarían el fallo
Escuchar esta nota
Todo desde el dolor. Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nicolás Vázquez. Pero, en medio del escándalo, trascendió que este no sería el primer desliz de la actriz en los 18 años de relación.
Ahora, en la tele, Pepe Ochoa reveló: “En el 2018, Gime tuvo una historia con una persona que vive cerca de donde ellos dos viven ahora, lo voy a poner en estos términos: fueron un par de polvos. Pero lo que pasó es que este personaje no era del entorno de ellos, pero era una persona a la que Nico más o menos podía llegar y conocer”, remarcó.
En cuanto al vínculo, resumió: “Obviamente, las cosas no trascendieron. Fue simplemente eso, un coqueteo, sexo, un par de veces, durante un par de meses, en un verano y Nico lo supo”.
El productor señaló que pese a ese desliz, la pareja trascendió la situación y siguieron apostando a su relación. “Pero esto no es la primera vez que pasa”, concluyo enigmático.
Por su parte, recordemos que, Nicolás Vázquez rompió el silencio tras la infidelidad de Gimena Accardi y todo ocurrió horas después de que la actriz confirmara que tuvo un desliz.
“Me da mucha vergüenza estar acá. La verdad es lo que dijo ella. La quiero acompañar desde el lugar que puedo. Para mí es una persona muy importante y siempre va a ser familia”, sostuvo y contó que este mediodía estuvieron juntos.
Finalmente, Nico sostuvo: “Me parece muy delicado entrar en detalles, no lo voy a hacer”, aclaró lejos de toda polémica. Y remarcó: “Si aclararles que lo que dijo Gimena, es lo que sucedió”.
