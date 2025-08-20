Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |Otro engaño

Gime Accardi, reincidente: los detalles de la infidelidad que Nico Vázquez ya le había perdonado en 2018

Gime Accardi, reincidente: los detalles de la infidelidad que Nico Vázquez ya le había perdonado en 2018
20 de Agosto de 2025 | 08:20

Escuchar esta nota

Todo desde el dolor. Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nicolás Vázquez. Pero, en medio del escándalo, trascendió que este no sería el primer desliz de la actriz en los 18 años de relación.

Ahora, en la tele, Pepe Ochoa reveló: “En el 2018, Gime tuvo una historia con una persona que vive cerca de donde ellos dos viven ahora, lo voy a poner en estos términos: fueron un par de polvos. Pero lo que pasó es que este personaje no era del entorno de ellos, pero era una persona a la que Nico más o menos podía llegar y conocer”, remarcó.

En cuanto al vínculo, resumió: “Obviamente, las cosas no trascendieron. Fue simplemente eso, un coqueteo, sexo, un par de veces, durante un par de meses, en un verano y Nico lo supo”.

El productor señaló que pese a ese desliz, la pareja trascendió la situación y siguieron apostando a su relación. “Pero esto no es la primera vez que pasa”, concluyo enigmático.

Por su parte, recordemos que, Nicolás Vázquez rompió el silencio tras la infidelidad de Gimena Accardi y todo ocurrió horas después de que la actriz confirmara que tuvo un desliz.

“Me da mucha vergüenza estar acá. La verdad es lo que dijo ella. La quiero acompañar desde el lugar que puedo. Para mí es una persona muy importante y siempre va a ser familia”, sostuvo y contó que este mediodía estuvieron juntos.

Pampita confesó todo sobre su reconciliación con Martín Pepa: “El amor hizo que volviéramos"

Habló Tania, la azafata vinculada a Martín Demichelis en la separación de Evangelina Anderson: "Me gustaba, nos vimos en un hotel"

Finalmente, Nico sostuvo: “Me parece muy delicado entrar en detalles, no lo voy a hacer”, aclaró lejos de toda polémica. Y remarcó: “Si aclararles que lo que dijo Gimena, es lo que sucedió”.

 

