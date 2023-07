Aplicaciones de citas: el boom del “match” y el amor del “corazoncito”

Las aplicaciones de citas son una forma popular de conocer gente. Con el aumento del uso de teléfonos inteligentes y el acceso a Internet, cada vez más personas están recurriendo a estas aplicaciones para encontrar pareja o simplemente para conocer gente nueva. De hecho, un estudio confirmó que una de cada tres parejas argentinas se conoció mediante apps para ligar.

Algunas de las más conocidas en la Región y el país incluyen a Tinder, Grindr, Happn, Badoo y Bumble. Estas aplicaciones ofrecen una amplia variedad de opciones para los usuarios, desde la posibilidad de deslizar hacia la derecha o hacia la izquierda para indicar interés, hasta la posibilidad de enviar mensajes y chatear con otros usuarios.

Según una investigación reciente de la compañía de seguridad informática Kaspersky, alrededor del 30% de los argentinos han conocido a su pareja actual mediante una aplicación de citas. Esto demuestra el impacto que estas aplicaciones están teniendo en la forma en que las personas se relacionan y se conectan entre sí.

En cuanto a las aplicaciones de citas más utilizadas, el informe citaba primero a Tinder, luego a OkCupid, Badoo, Bumble, Mamba, Pure y Happn, entre otras. Estas aplicaciones son populares entre los usuarios debido a su facilidad de uso y a la gran cantidad de opciones que ofrecen.

De acuerdo a un artículo en Visa Hunter, Tinder es la aplicación de citas más popular en Argentina. Esta aplicación permite a los usuarios deslizar hacia la derecha o hacia la izquierda para indicar interés en otros usuarios y ofrece una amplia variedad de opciones para personalizar el perfil y buscar posibles parejas.

Muchas aplicaciones ofrecen opciones premium que permiten a los usuarios acceder a funciones adicionales por un precio. Por ejemplo, Tinder ofrece una opción llamada “Tinder Plus” que permite a los usuarios deshacer deslizamientos accidentales y cambiar su ubicación para buscar posibles parejas en otras partes del mundo.

El uso de Internet y el acceso a computadoras aumentó durante los años 80 y 90, lo que llevó a más y más personas a conectarse en línea. En 1995 se lanzó el primer sitio web de citas del mundo: Match.com. Los corazones solitarios se regocijaron al poder conocer y coquetear con posibles parejas sin tener que cambiarse el pijama. Con el tiempo, surgieron muchas más aplicaciones y sitios web de citas.

Las aplicaciones de citas han revolucionado la forma en que las personas se relacionan y buscan pareja en Argentina. Un estudio reciente de Data.ai ha revelado que Tinder, que durante mucho tiempo lideró el mercado de aplicaciones de citas en el país, ha sido superada por una nueva favorita: Litmatch. Esta aplicación, que también sirve para hacer amistades y se ha convertido en una especie de red social, ha ganado popularidad rápidamente.

Tinder es la aplicación de citas más conocida y descargada en Argentina

El informe llamado “State of Mobile 2023” muestra que, además de Litmatch, otras plataformas para conocer gente también han tenido un incremento significativo de descargas en los últimos 12 meses en Argentina. Entre ellas se encuentran Badoo, Influxy, Happn, Kismia y Match.com, demostrando la diversidad de opciones disponibles para aquellos que buscan conexiones y relaciones.

Un aspecto relevante que destaca el estudio es el aumento del uso de microtransacciones dentro de estas aplicaciones. Los usuarios están optando por pagar para obtener deslizamientos ilimitados y una mejor ubicación del perfil, lo que incrementa sus oportunidades de encontrar pareja o nuevas amistades

Estas aplicaciones han transformado la forma en que las personas se relacionan, y no solo entre los jóvenes. Los adultos mayores y personas mayores también han encontrado en ellas una herramienta útil para conocer nuevas personas y ampliar su círculo social. Además, son ideales para aquellos que son tímidos o se sienten incómodos al invitar a alguien a salir en persona.

En cuanto a la seguridad de los usuarios, la mayoría de las aplicaciones en Argentina ofrecen la posibilidad de verificar los perfiles, lo que brinda una mayor tranquilidad a los usuarios. También existe la opción de suscribirse a planes premium que ofrecen funciones adicionales, como una mayor visibilidad, más zonas para buscar parejas o acceso a más fotografías de posibles candidatos.

A pesar de la creciente popularidad de Litmatch y otras aplicaciones, Tinder sigue siendo la plataforma en la que los argentinos gastan más dinero en servicios premium, lo que también se repite a nivel mundial. Happn, Bumble y Grinder son otras opciones populares entre los usuarios argentinos.

A nivel global, el gasto del consumidor en aplicaciones de citas ha experimentado un notable crecimiento, con un aumento interanual del 12% en 2022 y un sorprendente 91% en comparación con el gasto previo a la pandemia. Países como Canadá, México, India y el Reino Unido han sido testigos de un aumento significativo en el gasto de sus usuarios en estas aplicaciones.

En dos años, los argentinos gastaron alrededor de un millón y medio de dólares en estas apps

En el caso de Argentina, el gasto total en aplicaciones de citas ascendió de 720.000 dólares en 2021 a 780.000 dólares en 2022, según los datos proporcionados por el estudio de Data.ai. Si bien esta cifra es significativa, queda en comparación con los más de 3 millones de dólares gastados por los usuarios mexicanos y los impresionantes 5.2 millones de dólares gastados por los usuarios brasileños en estas aplicaciones durante el mismo período.

El auge de las aplicaciones de citas muestra que la forma de conocer gente y establecer relaciones está en constante evolución. Litmatch ha irrumpido en el mercado argentino, ofreciendo una alternativa atractiva a los usuarios que buscan conexiones significativas y nuevas amistades. Sin embargo, la competencia es feroz, y las aplicaciones más establecidas siguen atrayendo a los usuarios con ofertas de servicios premium y herramientas para mejorar la experiencia de búsqueda de pareja. Lo que está claro es que estas aplicaciones han cambiado la forma en que nos conectamos y abren nuevas posibilidades para aquellos que buscan el amor o simplemente una nueva amistad.

Hay apps para todas las edades y gustos / Pewels

Las más populares en argentina

En Google Play Store

❑ Tinder

❑ Badoo

❑ Bumblee

❑ Iris

❑ Chat y dating - Sweet meet

❑ Inner Circle

❑ Chat y dating – Evermatch

❑ Citas y chat - Maybe you

❑ Cupi Chat

❑ Zona Citas

En iOS

❑ Bumblee

❑ Badoo

❑ Hapnn

❑ Grindr

❑ Inner Circle

❑ HER: Lesbian LGBTQ Dating

❑ Tinder