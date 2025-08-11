Brutal accidente en La Plata: un camión chocó a dos camionetas y hay heridos

Brutal accidente en Villa Elvira: un camión chocó a dos camionetas y hay tres heridos
Este lunes por la tarde, un camión protagonizó un brutal choque contra dos camionetas en un transitado cruce de La Plata. Producto del fuerte impacto, uno de los vehículos terminó volcado sobre la vera de la calle 5 y 96, como así también se registraron al menos tres heridos. Los vecinos solicitan medidas urgentes para prevenir nuevos incidentes viales.
La zona de Villa Elvira en cuestión, transitada por micros y camiones, registró hace algunos meses un trágico accidente que le costó la vida a una joven policía que circulaba a bordo de una moto. A su vez, hace algunos años y a escasos metros, un jubilado perdió la vida cuando circulaba en una bicicleta y fue arrollado por un camión.
Un vecino de la zona, en diálogo con Diario EL DIA, denunció: "Hace semanas hago reclamos a la Municipalidad porque pasan camiones y no hay reductores de velocidad". Además, agregó: "Quitaron los carteles de 'prohibido circular con camiones' que habían sido colocados por el accidente del jubilado".
A metros del accidente, un vecino documentó que solo quedó un sector con una pequeña lomada de un reductor de velocidad deteriorado con el paso del tiempo.
Luego, continuó: "En esa esquina hay muchos chicos de escuela que esperan los micros. Y lo grave es que se suma los micros a los camiones doble acoplado, podría haber sido nuevamente una tragedia".
En el lugar actuó personal del Comando de Patrullas y del SAME para auxiliar a los heridos y asistirlos tras ser evacuados de los vehículos que ocupaban al momento del siniestro. Las causas que originaron el incidente vial son materia de investigación por estos momentos y la división Científica analizará en la escena la mecánica del hecho.
