Espectáculos

Marixa Balli con botón antipánico: “Estoy recibiendo amenazas tremendas”

11 de Agosto de 2025 | 15:35

Marixa Balli está muy comprometida con la ayuda a los animales y se involucra de lleno en rescates y en resolver situaciones de maltrato, además de visibilizar esta problemática para encontrar soluciones. En una oportunidad, hizo llevar las cámaras de televisión a un allanamiento a un criadero clandestino y logró desbaratarlo.

Ahora se encuentra intentando que un hombre en situación de calle recupere a su perrita Lola, que la crió y cuidó desde que nació. Pero a la perra se la llevó un grupo de rescatistas, según ella, por el prejuicio de que esté a cargo de un hombre sin techo. Y no la quieren devolver.

Marixa expuso públicamente este problema y ahora tiene miedo porque recibió amenazas. Según contó en sus redes sociales, decidió ir a la comisaría para hacer la denuncia.

“Estoy recibiendo amenazas tremendas de las que se hacen llamar rescatistas y tienen páginas (de defensa animal). Ya realizamos la denuncia penal”, contó la panelista de LAM en sus redes sociales. “Hoy me entregan el botón antipánico. Pedido del fiscal por el grado de amenazas”, explicó Marixa y le pidió a Carlos, un hombre en situación de calle, que se cuidara, mientras ella lo ayuda a recuperar a su perrita: “Todos por Lola. Carlos cuídate”.


