Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡A sólo $9.990! Pedí "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar

Política y Economía

El Gobierno evalúa medidas para incentivar la venta de autos 0Km.: ¿se viene un nuevo Plan Canje?

Las automotrices proyectan para 2026 un crecimiento de las ventas, pero lejos de los objetivos. Impuestos y poco crédito, y caro, dos obstáculos

El Gobierno evalúa medidas para incentivar la venta de autos 0Km.: ¿se viene un nuevo Plan Canje?
11 de Agosto de 2025 | 13:55

Escuchar esta nota

El envejecimiento del parque automotor en Argentina y las dificultades para acceder a un auto 0Km., precios elevados y muy poco crédito, son dos factores que estarían siendo analizadas por el Gobierno y que una herramienta que también se evalúa, según fuentes del sector, sería la de lanzar una nueva edición del "Plan Canje".

Ante la dificultad de incidir directamente en las tasas de interés o en los impuestos, en el Gobierno baraja la posibilidad de implementar ese instrumento que no dependa de subsidios estatales. La idea es estimular la renovación del parque automotor de forma natural, otorgando beneficios al comprador de un vehículo nuevo que entregue un usado.

Una de las medidas ya implementadas para darle más valor a los autos viejos fue la ampliación del número de autopartes que los desarmaderos habilitados pueden recuperar, pasando de 30 a 142. Esto busca que el auto usado tenga mayor valor, tanto para su mantenimiento como para ser entregado como parte de pago en la compra de uno nuevo.

Argentina ya tuvo dos experiencias de "Plan Canje" en 1995 y 1999. El primero ofrecía un 20% de descuento en la compra de un 0Km., financiado por el Estado, los fabricantes y los concesionarios. El segundo otorgaba un cupón con un monto fijo para la compra de un vehículo nuevo, con la posibilidad de endosarlo.

Hoy, las opciones que se analizan para un nuevo plan son diferentes. Una posibilidad es ampliar el cupo de exención de aranceles de importación para vehículos híbridos y eléctricos, un beneficio que podría extenderse a todo el sector. Otra herramienta en estudio es eximir a las terminales de los aranceles de exportación, a cambio de que utilicen ese beneficio para vender autos 0Km. tomando un certificado de desguace como parte de pago. Se estima que, si el proyecto avanza, se implementaría el año próximo.

La Argentina tiene un parque automotor con una antigüedad promedio de 14,3 años, lo que marca un retroceso del 1% respecto al año anterior, cuando era de 14,1 años. Este dato, proveniente de un informe anual de la Asociación de Fábricas de Componentes (AFAC), pone en relieve la creciente obsolescencia de los vehículos en circulación. Para frenar esta tendencia, el sector estima que se deberían vender al menos 1,1 millones de autos 0Km. por año, una cifra muy lejana de las proyecciones actuales.

LE PUEDE INTERESAR

La Provincia y el "efecto Milei": advierte por el aumento de despidos y cierre de fábricas

LE PUEDE INTERESAR

25 de Mayo: Bahillo vetó la continuidad del alquiler de la Ayudantía Fiscal

A pesar de una leve recuperación en las ventas y proyecciones de 650.000 unidades para 2025 y 700.000 para 2026, el mercado todavía se encuentra muy por debajo del objetivo mínimo de 1,1 millones de vehículos. Los principales obstáculos para alcanzar esta cifra son los altos precios y las condiciones de crédito desfavorables.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Campaña roñosa”: Kicillof cargó contra Milei por otro video falso

La tragedia de 7 y 49: el dolor de una familia que espera justicia

VIDEO. Domínguez: “Nuestra obligación es ser un equipo sólido y representar al hincha”

Norberto Briasco: resurrección clave para este momento del Lobo

Semana paralizada en facultades y colegios de la UNLP, entre paros, un asueto y el feriado

El lado político del fentanilo contaminado y se supo que el lote afectado salió a la calle en forma exprés

De pintar remeras a exponer en Europa: travesía de un artista local

Indagaron a 3 policías acusados de tratos denigrantes en una seccional
+ Leidas

Horas clave de la paritaria de estatales y docentes: el pedido de los gremios, que esperan el llamado de la Provincia

Con posibles variantes, Estudiantes busca el once para visitar a Cerro

Invirtiendo $1.500.000 en un plazo fijo, ¿cuánto rinde en 30 días?: las mejores tasas, banco por banco

Conmoción: murió Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial de Colombia atacado por sicarios

“Campaña roñosa”: Kicillof cargó contra Milei por otro video falso

Pasar la noche por un turno: travesía en los hospitales públicos de La Plata

Cómo comprar electros más baratos desde Tierra del Fuego

Norberto Briasco: resurrección clave para este momento del Lobo
Últimas noticias de Política y Economía

La Provincia y el "efecto Milei": advierte por el aumento de despidos y cierre de fábricas

25 de Mayo: Bahillo vetó la continuidad del alquiler de la Ayudantía Fiscal

Chivilcoy: 6.000 familias sin vivienda propia y reclamos por planes federales paralizados

Julio fue el mejor mes en lo que va de 2025 para la venta de autos usados
Deportes
Foster Gillett puso los dólares y apagó momentáneamente el incendio en Uruguay
CONMEBOL homenajeó a Estudiantes con su versión animada: "Notifulbo y el tetracampeón"
La crisis de uno de los clubes más viejos del mundo: Sheffield Wednesday, al borde del colapso
VIDEO. Domínguez: “Nuestra obligación es ser un equipo sólido y representar al hincha”
Con posibles variantes, Estudiantes busca el once para visitar a Cerro
Policiales
Misterio en Coghlan: se presentó ante el fiscal el ex compañero del joven asesinado hace 41 años
La causa de las muertes por fentanilo suma elementos: "Además de la contaminación, ya se habla de otras hipótesis delictivas"
La tragedia de 7 y 49: el dolor de una familia que espera justicia
El lado político del fentanilo contaminado y se supo que el lote afectado salió a la calle en forma exprés
Indagaron a 3 policías acusados de tratos denigrantes en una seccional
Espectáculos
Gustavo Yankelevich rompió el silencio y habló de la muerte de su nieta Mila: "Con dolor, pero de pie"
María Fernanda Callejón vs Ángel de Brito, en guerra mediática: escuchá los polémicos audios filtrados
Gustavo Cerati cumpliría 66 años: Soda, secretos, legado y la huella de una joven platense 
El abogado de Julieta Prandi espera por la pena para Contardi: “Es incapaz de reinsertarse en la sociedad”
Fiesta de cumpleaños de su hija Ana: la foto que Pampita se sacó con Roberto García Moritán 
Información General
Invirtiendo $1.500.000 en un plazo fijo, ¿cuánto rinde en 30 días?: las mejores tasas, banco por banco
Seguro automotor: un 60% redujo su cobertura
Seis planetas alineados con la Luna se ven desde hoy
VIDEO. Terminó el exitoso “streaming” submarino del Conicet
El "pulpo Dumbo" y la "estrella de mar culona": último día de streaming del Conicet

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla