Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡A sólo $9.990! Pedí "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar

Espectáculos

Gustavo Yankelevich rompió el silencio y habló de la muerte de su nieta Mila: "Con dolor, pero de pie"

Gustavo Yankelevich rompió el silencio y habló de la muerte de su nieta Mila: "Con dolor, pero de pie"
11 de Agosto de 2025 | 13:24

Escuchar esta nota

La muerte de Mila Yankelevich enlutó al mundo del espectáculo argentino por tratarse de una nena de 7 años, que pertenece a una de las familias más queridas del país y que ya venía de sufrir la trágica partida de Romina Yan, hace 15 años.

Los familiares de la niña se unieron en Miami para apoyar a Tomás Yankelevich y Sofía Reca ante la partida de su hija, y optaron por el silencio total para poder transitar este momento tan difícil.

Sin embargo, Gustavo Yankelevich esbozó unas palabras durante las últimas horas y lo hizo para darle aliento a Valentín, su nieto que se dedica a las carreras de autos y que él apoya de manera incondicional.

“Finde de Acpac Tur Car 2000. Final P6 me quedo con el buen ritmo cuando quedamos solos en pista. Gracias a todo el Ambrogio Racing”, escribió Valentín en un posteo de Instagram, en el cual publicó varias fotos de la carrera en el Autódromo Villicum, en San Juan, Argentina.

Su abuelo le dedicó un mensaje y contó cómo atraviesan este momento: “Valen Querido, hoy vimos con Tomas tu carrera por televisión, nos emocionó, nos enorgulleció que estuvieses ahí de alguna manera representando a nuestra familia, es una forma de decirles a todos los que nos quieren y nos hicieron llegar su afecto, que estamos tristes, con mucho dolor, pero de pie. Gracias por todo el cariño que nos hacen sentir”.

LE PUEDE INTERESAR

María Fernanda Callejón vs Ángel de Brito, en guerra mediática: escuchá los polémicos audios filtrados

LE PUEDE INTERESAR

Gustavo Cerati cumpliría 66 años: Soda, secretos, legado y la huella de una joven platense 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Mirtha, conmovida por la muerte de Mila Yankelevich

Muerte de la nieta de Cris Morena: se conocieron los resultados de los estudios de toxicológicos a los tripulantes

Quién era Mila Yankelevich, la pequeña nieta de Cris Morena

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Campaña roñosa”: Kicillof cargó contra Milei por otro video falso

La tragedia de 7 y 49: el dolor de una familia que espera justicia

VIDEO. Domínguez: “Nuestra obligación es ser un equipo sólido y representar al hincha”

Norberto Briasco: resurrección clave para este momento del Lobo

Semana paralizada en facultades y colegios de la UNLP, entre paros, un asueto y el feriado

El lado político del fentanilo contaminado y se supo que el lote afectado salió a la calle en forma exprés

De pintar remeras a exponer en Europa: travesía de un artista local

Indagaron a 3 policías acusados de tratos denigrantes en una seccional
+ Leidas

Horas clave de la paritaria de estatales y docentes: el pedido de los gremios, que esperan el llamado de la Provincia

Con posibles variantes, Estudiantes busca el once para visitar a Cerro

Invirtiendo $1.500.000 en un plazo fijo, ¿cuánto rinde en 30 días?: las mejores tasas, banco por banco

Conmoción: murió Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial de Colombia atacado por sicarios

“Campaña roñosa”: Kicillof cargó contra Milei por otro video falso

Pasar la noche por un turno: travesía en los hospitales públicos de La Plata

Cómo comprar electros más baratos desde Tierra del Fuego

Norberto Briasco: resurrección clave para este momento del Lobo
Últimas noticias de Espectáculos

María Fernanda Callejón vs Ángel de Brito, en guerra mediática: escuchá los polémicos audios filtrados

Gustavo Cerati cumpliría 66 años: Soda, secretos, legado y la huella de una joven platense 

El abogado de Julieta Prandi espera por la pena para Contardi: “Es incapaz de reinsertarse en la sociedad”

Fiesta de cumpleaños de su hija Ana: la foto que Pampita se sacó con Roberto García Moritán 
La Ciudad
Un sector de Lisandro Olmos ya tiene nuevo asfalto
Descuentos en supermercados de La Plata usando Cuenta DNI: uno por uno, de lunes a sábados
Horas clave de la paritaria de estatales y docentes: el pedido de los gremios, que esperan el llamado de la Provincia
Cuenta DNI: las promociones activas de este lunes 11 de agosto
¡Súper Cartonazo por 4 millones! Los números de este lunes 11 de agosto
Deportes
Foster Gillett puso los dólares y apagó momentáneamente el incendio en Uruguay
CONMEBOL homenajeó a Estudiantes con su versión animada: "Notifulbo y el tetracampeón"
La crisis de uno de los clubes más viejos del mundo: Sheffield Wednesday, al borde del colapso
VIDEO. Domínguez: “Nuestra obligación es ser un equipo sólido y representar al hincha”
Con posibles variantes, Estudiantes busca el once para visitar a Cerro
Policiales
Misterio en Coghlan: se presentó ante el fiscal el ex compañero del joven asesinado hace 41 años
La causa de las muertes por fentanilo suma elementos: "Además de la contaminación, ya se habla de otras hipótesis delictivas"
La tragedia de 7 y 49: el dolor de una familia que espera justicia
El lado político del fentanilo contaminado y se supo que el lote afectado salió a la calle en forma exprés
Indagaron a 3 policías acusados de tratos denigrantes en una seccional
Información General
Invirtiendo $1.500.000 en un plazo fijo, ¿cuánto rinde en 30 días?: las mejores tasas, banco por banco
Seguro automotor: un 60% redujo su cobertura
Seis planetas alineados con la Luna se ven desde hoy
VIDEO. Terminó el exitoso “streaming” submarino del Conicet
El "pulpo Dumbo" y la "estrella de mar culona": último día de streaming del Conicet

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla