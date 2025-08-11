Foster Gillett puso los dólares y apagó momentáneamente el incendio en Uruguay

Horas clave de la paritaria de estatales y docentes: el pedido de los gremios, que esperan el llamado de la Provincia
Horas clave de la paritaria de estatales y docentes: el pedido de los gremios, que esperan el llamado de la Provincia
Milei vuelve a La Plata: ¿qué candidatos estarían presentes este jueves en Atenas?
Indagaron a 3 policías acusados de tratos denigrantes en una seccional
La causa de las muertes por fentanilo suma elementos: "Además de la contaminación, ya se habla de otras hipótesis delictivas"
Conmoción: murió Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial de Colombia atacado por sicarios
Gustavo Cerati cumpliría 66 años: Soda, secretos, legado y la huella de una joven platense
Pasar la noche por un turno: travesía en los hospitales públicos de La Plata
La Plata, insegura: cuatro encapuchados sorprenden a un jubilado mientras dormía
CONMEBOL homenajeó a Estudiantes con su versión animada: "Notifulbo y el tetracampeón"
Norberto Briasco: resurrección clave para este momento del Lobo
María Fernanda Callejón vs Ángel de Brito, en guerra mediática: escuchá los polémicos audios filtrados
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Gerchunoff presenta en la Ciudad “La imposible república verdadera”
Misterio en Coghlan: se presentó ante el fiscal el ex compañero del joven asesinado hace 41 años
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
De pintar remeras a exponer en Europa: travesía de un artista local
Semana paralizada en facultades y colegios de la UNLP, entre paros, un asueto y el feriado
Invirtiendo $1.500.000 en un plazo fijo, ¿cuánto rinde en 30 días?: las mejores tasas, banco por banco
Descuentos en supermercados de La Plata usando Cuenta DNI: uno por uno, de lunes a sábados
La crisis de uno de los clubes más viejos del mundo: Sheffield Wednesday, al borde del colapso
Identifican a tres víctimas del 11-S 24 años después de los atentados
La tragedia de 7 y 49: el dolor de una familia que espera justicia
Dólar, tasas, licitación e inflación: los datos clave que espera el gobierno esta semana
¡Súper Cartonazo por 4 millones! Los números de este lunes 11 de agosto
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En medio de una de las crisis más profundas de sus 111 años de vida, Rampla Juniors logró esquivar un golpe que hubiera marcado para siempre su historia. El grupo inversor encabezado por el empresario estadounidense Foster Gillett canceló a último momento una parte clave de la deuda del club, lo justo y necesario para evitar un descenso administrativo a la Primera C del fútbol uruguayo, una categoría en la que el “Picapiedra” jamás jugó.
La situación económico-financiera del club, uno de los más tradicionales del vecino país, es caótica. Bajo la gestión de Gillett -iniciada este año-, Rampla profundizó su crisis de forma exponencial, acumulando deudas que pusieron en jaque su continuidad en la Segunda División Profesional. El riesgo era claro: si no se abonaba hasta el viernes pasado, la sanción de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) implicaba la pérdida de la categoría.
Finalmente, se pagaron alrededor de 90 mil dólares para saldar compromisos inmediatos con la AUF, que había otorgado dos subsidios para cubrir sueldos mínimos de jugadores -no así los complementarios- y para afrontar déficits operativos de partidos. También se abonó un mes de salario a los futbolistas y se prevé completar pagos a funcionarios y staff técnico. Trabajadores afirman que las deudas datan de hace cuatro meses.
La AUF, en virtud del convenio colectivo que mantiene con la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, había intervenido previamente para garantizar que los jugadores cobraran lo básico. En la B, cada club tiene derecho a ocho subsidios por año para cubrir salarios mínimos, una herramienta que ya había sido utilizada por Rampla en varias ocasiones en la temporada. Pero esta vez, la advertencia fue tajante: sin el pago correspondiente, el descenso era automático.
El comunicado oficial
“Rampla Juniors Fútbol Club informa a socios, hinchas y opinión pública que en el día de la fecha se ha efectuado el pago correspondiente a un mes de salario del plantel principal. Este paso reafirma el compromiso del inversor con la institución, sus jugadores y cuerpo técnico, garantizando la continuidad de la competencia oficial. A pesar de las dificultades económicas, Rampla Juniors continúa trabajando con responsabilidad y transparencia para honrar sus compromisos y defender con dignidad nuestros colores”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí