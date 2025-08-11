Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Tras denunciar el falso video, Kicillof habló de la foto de Milei en La Matanza: “Huyó cuando los vecinos fueron a hablarle”

Tras denunciar el falso video, Kicillof habló de la foto de Milei en La Matanza: "Huyó cuando los vecinos fueron a hablarle"
11 de Agosto de 2025 | 10:43

El gobernador bonaerense Axel Kicillof criticó este lunes el inicio de la campaña electoral de La Libertad Avanza (LLA) con una provocadora foto en un baldío en Villa Celina, partido de La Matanza con el presidente Javier Milei, su hermana Karina, y dirigentes del PRO que se sumaron a las filas libertarias.  

El jueves pasado, Milei se metió de lleno en la campaña bonaerense y se tomó una foto junto a los candidatos del espacio sosteniendo una bandera con la proclama: “Kirchnerismo nunca más”. Eso escrito con la misma tipografía con la que fue presentado el informe de la Conadep sobre los desaparecidos.

“Otra noticia falsa es que Milei fue a La Matanza. No fue a La Matanza. Milei armó un pequeño operativo de marketing, un montaje, mostrando un cartel, estuvo 20 minutos desde que llegó hasta que se fue, así que estuvo 5 minutos parado en ese territorio“, expresó Kicillof.

“Huyó después porque los vecinos que lo vieron decidieron ir a hablarle y a decirle otras cosas, que no necesitaban grabar”, agregó en diálogo con Radio 10 el mandatario, quien además apuntó a la difusión de un video fake con una entrevista radial que le habían hecho y que fue difundido por el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Según fuentes del Municipio de La Matanza, Milei no tuvo interés ni atendió las inquietudes de los vecinos en esa breve visita. El Presidente estuvo rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad. Según testigos, a pesar de que un grupo de vecinos quiso aprovechar para hablar, les impidieron acercarse y solo pudieron observarlo desde lejos.

Junto a Milei se ubicó el excomisario Maximiliano Bondarenko, quien quedó en el centro de la polémica por la denuncia del Gobierno provincial a 24 policías que, según la cartera de Seguridad bonaerense, trabajaban para el ahora candidato libertario. En ese sentido, Kicillof apuntó a Bondarenko y cuestionó sus vínculos con “oficiales en actividad”, a quienes acusó de estar “trabajando con un candidato con recursos de la Policía, información, lo cual está prohibido”.

Asimismo, volvió a cuestionar la campaña libertaria a la que calificó de “roñosa” en redes sociales, con lo que llamó “milicias digitales”. “Yo denominé la campaña roñosa, la creación de una suerte de campaña compuesta de noticias falsas elementos turbios, pauta encubierta, eso es lo que se nos viene, y todavía no empezaron otro tipo de operaciones que pueden tener que ver con denuncias en la justicia”, advirtió.

Críticas al plan económico de Milei

Además, el mandatario criticó el plan económico del Gobierno y recalcó que “la inflación de las familias no es la que el Gobierno muestra”. “Milei tiene un plan ortodoxo: recesivo, de ajuste, de reducción de ingresos, y de desindustrialización”, definió. Y sostuvo que “la gente no puede pagar servicios, ni el bondi”.

En ese sentido, recalcó que “la inflación de las familias no es la que el Gobierno muestra” y que “Fuerza Patria no sólo quiere ponerle un freno a Milei sino defender a los jubilados, al CONICET, a los docentes, la soberanía y la democracia”.

Al ser consultado sobre las propuestas del peronismo para estos comicios, Kicillof contestó: “Estamos ante una elección legislativa. La boleta de Fuerza Patria viene a defender la salud pública, la educación pública, la obra pública y la seguridad. Todas cuestiones que el gobierno nacional vino a destruir”.

