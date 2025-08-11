Julio fue el mejor mes en lo que va de 2025 para la venta de autos usados

La Cámara del Comercio Automotor (CCA), informó que en julio se comercializaron 179.363 vehículos usados, un 25,26% más que en junio, cuando se transfirieron 143.191 unidades.

A pesar de este fuerte incremento intermensual, en la comparativa interanual se dio una baja de 2,34% en relación a igual mes de 2024, ya que en aquella ocasión cambiaron de manos 183.668 vehículos.

De todos modos, en el acumulado enero-julio 2025 se vendieron 1.097.767 unidades, lo que representa un aumento de 18,93% con respecto a igual período de 2024, en el cual se comercializaron 923.066 vehículos.

"Pese a la pequeña baja en la venta de autos usados registrada el mes pasado, julio representó el mejor mes de lo va del año, el mercado sigue traccionando con buen ritmo", destacó Alejandro Lamas, Secretario de la CCA.

"Otros dos datos que corroboran nuestros dichos fue el fuerte incremento de las ventas comparadas con junio (24%) y la fuerte tendencia que se mantiene comparados los primeros siete meses del año con igual período del 2024, con casi 1.100.000 unidades", añadió.

"Hoy el motor que viene empujando desde hace meses al sector es el interior del país en detrimento del AMBA. El ranking lo encabezó Formosa (46,66%), seguido de Neuquén (42,07%), La Rioja (39,91%), Catamarca (37,55%) y Jujuy (36,98%)", aportó el representante de los concesionarios de segunda mano.

"También, estamos convencidos que todavía hay mucho campo para desarrollar en el tema financiación; creemos que el futuro y la expansión del mercado vendrá por el lado de esta herramienta de vital importancia para el sector. La demanda sigue vigente y las agencias tienen los productos que la gente requiere. Vislumbramos un segundo semestre muy parejo con el primero, siempre y cuando no aparezca ningún cisne negro en el camino", finalizó Lamas.

Ránking de los 10 autos usados más vendidos en julio 2025:

- Volkswagen Gol y Trend: 10.228

- Toyota Hilux: 7.068

- Chevrolet Corsa y Classic: 5.327

- Ford Ranger: 4.649

- Volkswagen Amarok: 4.551

- Ford EcoSport: 3.681

- Peugeot 208: 3.647

- Toyota Corolla: 3.542

- Fiat Palio: 3.430

- Ford Ka: 3.293.

