Quejas por fuertes aumentos en la luz en el AMBA y falta otro en noviembre

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) dio a conocer las nuevas tarifas que rigen este mes para las distribuidoras metropolitanas Edenor y Edesur, que suponen un incremento del 5,5 por ciento en promedio para los usuarios de Nivel 1, es decir, aquellos considerados de altos ingresos junto a los que no se inscribieron en el registro para seguir recibiendo los subsidios de parte del Estado nacional. Pero usuarios del Área Metropolitana (AMBA) de este sector salieron a denunciar que le llegaron las facturas con “aumentos exhorbitantes”.

Mientras, se informó que no hubo no modificaciones para usuarios del Nivel 2 y 3, de tarifa social e ingresos medios, siempre que el consumo no supere la porción de la tarifa que mantiene el subsidio. Aunque también hubos reclamos de fuertes subas por el consumo del último mes.

Las quejas de los usuarios difundidas en medios capitalinos hablan de aumentos “impagables”, como por ejemplo, de una factura domiciliaria que el mes pasado había pagado alrededor de $11 mil, en agosto tiene que abonar más de $50 mil “con el mismo consumo”.

OTRO AUMENTO

El Gobierno, mientras, aseguró que mantiene su plan para lo que resta del año respecto a los aumentos de tarifas de energía -que incluiría una única suba en noviembre-, luego de que el Fondo Monetario Internacional advirtiera sobre la necesidad de acelerar el recorte del gasto en subsidios, en especial los energéticos. En lo que va del año esa cuenta del gasto público tuvo una poda, en términos reales, cercana al 20 por ciento, aseguran.

El plan original, dicen en la Secretaría de Energía, plantea que en octubre, todavía en pleno desarrollo del calendario electoral, debería tener lugar una audiencia pública que determine cuál es el aumento de tarifa en la boletas de noviembre, previsto como el único y último que restaría para el 2023.

De todas formas, podría no ser un calendario definitivo, admiten.