Orfila podría repetir el mismo once en el Lobo

Gimnasia continúa con su preparación de cara al partido del domingo ante Lanús, a partir de las 14 en el Bosque. Alejandro Orfila evalúa poner el mismo equipo que le ganó a Godoy Cruz en Mendoza, ya que continuaría Juan Villalba en lugar del lesionado, Pedro Silva Torrejón.

El ex Boca fue descartado por una molestia muscular, que no le permite entrenar a la par de sus compañeros. Será el segundo partido de manera consecutiva que se perderá, ya que ante el Tomba no pudo estar presente.

Villalba fue el encargado de reemplazarlo y tuvo una buena labor como lateral por izquierda, por lo que el técnico lo volvería a bancar para jugar en el Bosque.

Ayer el plantel hizo trabajos tácticos y fútbol en espacios reducidos. Hoy va a haber práctica de fútbol, por lo que el once podría quedar definido.

Sin dudas, para el cuerpo técnico y los jugadores el partido del domingo es ideal para reafirmar el buen momento, luego de dos victorias en fila. Además, enfrente tendrá un Granate que estará con la mente en la Sudamericana, ya que ayer jugó la ida de Octavos de la Copa Sudamericana ante Central Córdoba y el próximo jueves definirá su suerte como local.

El DT vio muy bien al equipo en los últimos compromisos, donde generó momentos de buen fútbol y mayor solidez defensiva. Sin embargo y más allá de si pone titulares o suplentes, sabe que el Granate tiene un plantel con buenos nombres y que deberá tomar los recaudos necesarios para no sufrir.

Además, a nivel ofensivo, Briasco está mostrando su mejor versión desde que llegó al club, mientras que Torres se va afianzando como el delantero del equipo. También el ingreso de Panaro le dio frescura al mediocampo, tanto en lo ofensivo como en lo defensivo.

Por lo pronto, el plantel vuelve a entrenar hoy en Abasto, donde el equipo empezaría a quedar definido de cara al duro compromiso del domingo.

HABRÁ GENERALES

Gimnasia comunicó que los socios ya pueden canjear las entradas para el partido del domingo ante Lanús. Lo pueden hacer a través del portal Autogestión o la aplicación móvil, donde se puede elegir la ubicación y realizar la compra de la entrada.

Por otro lado, el Lobo informó que habrá un remanente de plateas, que se podrán solicitar también por el portal Autogestión y la aplicación móvil. El ticket para la Basile Alta costará 35 mil pesos, mientras que para la Basile Baja saldrá 40 mil pesos.

Por otro lado, la venta de entradas generales también será por Autogestión y la aplicación móvil. También se podrán adquirir el mismo domingo, desde las 10 hasta el inicio del encuentro en las ventanillas ubicadas frente al observatorio. $28.000 saldrá para los mayores, $16.500 para jubilados y pensionados y $11.500 para los menores de 0 a 9 años.