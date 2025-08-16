La utilización política: el fentanilo copó la campaña

Hasta ahora, la muerte de 96 personas a las que le aplicaron en distintos procedimientos médicos fentanilo contaminado, permanecía en el ámbito de la Justicia. Y desde lo jurídico, el tema predominante era la falta de controles del Estado para impedir que este medicamento adulterado le fuera transmitido a las personas.

Pero el jueves, en La Plata, el presidente Javier Milei metió el tema en la campaña política. Lanzó fuertes críticas al gobernador Axel Kicillof y a Cristina Kirchner y los vinculó con el fentanilo contaminado. “Les parece casualidad que el juez que tiene la causa sea justo el hermano del ministro de Salud de Kicillof?”. Se refirió al Juez federal Ernesto Kreplak, hermano del ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak.

Al mismo tiempo, un mensaje difundido por la cuenta de X de la Vocería de Presidencia, subrayó que “si en los próximos días el Juez Kreplak no ordenara la inmediata detención del dueño del laboratorio, Ariel García Furfaro, el gobierno nacional lo recusará presumiendo un conflicto de intereses resultante de su vínculo familiar con Nicolás Kreplak”.

El juez Kreplak no se quedó callado. “Le recuerdo al Sr. Presidente su obligación constitucional de abstenerse de interferir en una causa penal en curso”, dijo en relación a los dichos de Milei en el acto del Club Atenas de nuestra ciudad.

“Les parece casualidad que el juez que tiene la causa sea hermano del ministro de Salud de Kicillof?”

Javier Milei Presidente de la Nación

Y agregó: “Suficientes omisiones y dificultades ha debido superar la investigación hasta ahora como para que, sobre ello, se pretenda politizar un trabajo judicial bien hecho. Respeto por las víctimas y las instituciones”.

El mismo jueves, en la Cámara de Diputados de la Nación, la diputada Silvana Giudici (PRO) insistió en que se la creación de una comisión investigadora parlamentaria sobre el tema. La legisladora ya venía apareciendo en los medios denunciando las relaciones del dueño del laboratorio Pharma, Ariel García Furfaro, con el kirchnerismo. Finalmente la comisión aprobó enviar un pedido de informes dirigido a la ANMAT.

“Se pretende politizar un trabajo judicial bien hecho. Respeto por las víctimas e instituciones”

Ernesto Kreplak Juez Federal

Al respecto, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara baja, el médico tucumano Pablo Yedlin (UxP), acusó al Gobierno por la falta de controles. “Queda claro que la responsabilidad es toda de este Gobierno. La elaboración del fentanilo fue durante este Gobierno. Las inspecciones que muestran irregularidades son de este Gobierno”, dijo en declaraciones televisivas.

En contra de la politización

Familiares de las víctimas del fentanilo contaminado, que ha provocado al menos 96 muertes en Argentina, denunciaron ayer la utilización política del caso, después de que el presidente Javier Milei amenazara con recusar al juez a cargo de la causa, lo que paralizaría la investigación.

“La elaboración del fentanilo fue durante este gobierno. Las inspecciones con irregularidades también”

Pablo Yedlin Diputado Nacional (UxP)

“Después de cuatro meses de estar callado, el Gobierno aparece a querer recusar un juez. No quiere que se sepa la verdad”, dijo Sol Francese, madre del joven Renato Nicolini, quien murió con 18 años en el Hospital Italiano de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, tras recibir fentanilo contaminado.

Además los familiares de tres de las víctimas asistieron a una reunión con diputados oficialistas y aliados al Gobierno de Milei, y luego denunciaron en declaraciones a la agencia EFE haber sido utilizados políticamente.

“García Furfaro tiene vinculaciones con los kirchneristas. Tiene amistad con Alicia Kirchner y Lázaro Báez”

Silvana Giudici Diputada Nacional (PRO)

“Silvana Giudici nos dijo que había que recusar al juez”, advirtió Gisele Oviedo, hermana de Daniel Oviedo (44), fallecido el 17 de mayo en el Hospital Italiano de la Plata tras recibir fentanilo de HLB.

“Nosotros fuimos a buscar a Giudici para que legisle, para que impulsen la ley de trazabilidad, no para que inicie ninguna comisión investigadora”, se quejó Oviedo, quien dejó claro: “La investigación la está llevando a cabo el juez y el Instituto Malbrán y estamos muy conformes con el trabajo que se está haciendo”.