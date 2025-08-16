Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $8.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA para controlar

Política y Economía |Pocas propuestas y muchas acusaciones rumbo a las elecciones legislativas

La utilización política: el fentanilo copó la campaña

El oficialismo libertario acusó al kirchnerismo de tener responsabilidad en las muertes producidas por el uso de este fármaco. Críticas del juez Kreplak y familiares

La utilización política: el fentanilo copó la campaña
16 de Agosto de 2025 | 03:11
Edición impresa

Hasta ahora, la muerte de 96 personas a las que le aplicaron en distintos procedimientos médicos fentanilo contaminado, permanecía en el ámbito de la Justicia. Y desde lo jurídico, el tema predominante era la falta de controles del Estado para impedir que este medicamento adulterado le fuera transmitido a las personas.

Pero el jueves, en La Plata, el presidente Javier Milei metió el tema en la campaña política. Lanzó fuertes críticas al gobernador Axel Kicillof y a Cristina Kirchner y los vinculó con el fentanilo contaminado. “Les parece casualidad que el juez que tiene la causa sea justo el hermano del ministro de Salud de Kicillof?”. Se refirió al Juez federal Ernesto Kreplak, hermano del ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak.

Al mismo tiempo, un mensaje difundido por la cuenta de X de la Vocería de Presidencia, subrayó que “si en los próximos días el Juez Kreplak no ordenara la inmediata detención del dueño del laboratorio, Ariel García Furfaro, el gobierno nacional lo recusará presumiendo un conflicto de intereses resultante de su vínculo familiar con Nicolás Kreplak”.

El juez Kreplak no se quedó callado. “Le recuerdo al Sr. Presidente su obligación constitucional de abstenerse de interferir en una causa penal en curso”, dijo en relación a los dichos de Milei en el acto del Club Atenas de nuestra ciudad.

Les parece casualidad que el juez que tiene la causa sea hermano del ministro de Salud de Kicillof?”

Javier Milei Presidente de la Nación

LE PUEDE INTERESAR

Bullrich candidata a senadora y más tensiones de LLA con el PRO

LE PUEDE INTERESAR

Aún no se sabe quién encabezará la lista del PJ

Y agregó: “Suficientes omisiones y dificultades ha debido superar la investigación hasta ahora como para que, sobre ello, se pretenda politizar un trabajo judicial bien hecho. Respeto por las víctimas y las instituciones”.

El mismo jueves, en la Cámara de Diputados de la Nación, la diputada Silvana Giudici (PRO) insistió en que se la creación de una comisión investigadora parlamentaria sobre el tema. La legisladora ya venía apareciendo en los medios denunciando las relaciones del dueño del laboratorio Pharma, Ariel García Furfaro, con el kirchnerismo. Finalmente la comisión aprobó enviar un pedido de informes dirigido a la ANMAT.

Se pretende politizar un trabajo judicial bien hecho. Respeto por las víctimas e instituciones”

Ernesto Kreplak Juez Federal

Al respecto, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara baja, el médico tucumano Pablo Yedlin (UxP), acusó al Gobierno por la falta de controles. “Queda claro que la responsabilidad es toda de este Gobierno. La elaboración del fentanilo fue durante este Gobierno. Las inspecciones que muestran irregularidades son de este Gobierno”, dijo en declaraciones televisivas.

En contra de la politización

Familiares de las víctimas del fentanilo contaminado, que ha provocado al menos 96 muertes en Argentina, denunciaron ayer la utilización política del caso, después de que el presidente Javier Milei amenazara con recusar al juez a cargo de la causa, lo que paralizaría la investigación.

La elaboración del fentanilo fue durante este gobierno. Las inspecciones con irregularidades también”

Pablo Yedlin Diputado Nacional (UxP)

“Después de cuatro meses de estar callado, el Gobierno aparece a querer recusar un juez. No quiere que se sepa la verdad”, dijo Sol Francese, madre del joven Renato Nicolini, quien murió con 18 años en el Hospital Italiano de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, tras recibir fentanilo contaminado.

Además los familiares de tres de las víctimas asistieron a una reunión con diputados oficialistas y aliados al Gobierno de Milei, y luego denunciaron en declaraciones a la agencia EFE haber sido utilizados políticamente.

García Furfaro tiene vinculaciones con los kirchneristas. Tiene amistad con Alicia Kirchner y Lázaro Báez”

Silvana Giudici Diputada Nacional (PRO)

“Silvana Giudici nos dijo que había que recusar al juez”, advirtió Gisele Oviedo, hermana de Daniel Oviedo (44), fallecido el 17 de mayo en el Hospital Italiano de la Plata tras recibir fentanilo de HLB.

“Nosotros fuimos a buscar a Giudici para que legisle, para que impulsen la ley de trazabilidad, no para que inicie ninguna comisión investigadora”, se quejó Oviedo, quien dejó claro: “La investigación la está llevando a cabo el juez y el Instituto Malbrán y estamos muy conformes con el trabajo que se está haciendo”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

“El que más va a perder con esto es el Gobierno”
Multimedia

Javier Milei Presidente de la Nación

Ernesto Kreplak Juez Federal

Pablo Yedlin Diputado Nacional (UxP)

Silvana Giudici Diputada Nacional (PRO)

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes se reinventó y sueña en la Copa Libertadores

VIDEO. ¡Sorpresa! La futurista Tesla Ciber Truck, en La Plata

Viral | Un hombre vencido: Coroniti chapó en vivo con la actriz porno Cam Nair y le dijo "te amo"

¿Quién era el joven que murió atropellado en Ruta 2?

¿Qué hacemos el finde? Música, shows, cine, teatro y más en La Plata

"Estropeaste la vida de mi hijo": la mamá del joven de 18 años que murió en La Plata por fentanilo cruzó en vivo al dueño del laboratorio

Orfila podría repetir el mismo once en el Lobo

IPS cuando cobro: las fechas de pago de jubilados bonaerenses
+ Leidas

José Sosa: “No nos podemos confiar ni subestimar a nadie”

Mueve el banco: primera vez para Yangali y vuelve Enzo Martínez

Un gran problema en la banda izquierda: ¿quién jugará?

Una ex vedette iría como diputada nacional

Como las frecuencias, las aplicaciones del micro atrasan a la gente

“Un salario mínimo de $2 millones financiado con impuestos a grandes fortunas”

La Justicia de EE UU suspendió la entrega del 51% de acciones de YPF

Descuentos en supermercados de La Plata usando Cuenta DNI: sábado con una promo especial en la Región
Últimas noticias de Política y Economía

No repunta: el consumo masivo de julio reflejó una nueva caída con respecto al año pasado

Inflación: advierten que la suba del dólar está teniendo más impacto en agosto que en julio

Por una dura disputa, se rompió la alianza de La Libertad Avanza y el PRO en Río Negro

En medio del escándalo por el fentanilo mortal, Milei miró la película de Francella en Olivos
Deportes
José Sosa: “No nos podemos confiar ni subestimar a nadie”
Mueve el banco: primera vez para Yangali y vuelve Enzo Martínez
Estupor por la muerte de Ramón Maddoni
Russo busca unidad y lleva a todos a Mendoza
San Lorenzo y Everton se repartieron los puntos
Policiales
Un auto ardió en llamas en la zona oeste de La Plata
“La plata o te corto la oreja”: dramático asalto a una pareja de jubilados
Otra joven vida perdida por la inseguridad vial
Tres policías ayudaron a una mujer a dar a luz
VIDEO. El doloroso descargo de la madre de una de las víctimas por el fentanilo
Espectáculos
Dalila confirmó que es “amiga con derechos” de El Polaco y fue lapidaria con Barby Silenzi
La agenda de este sábado en La Plata para disfrutar con la familia
Tini y De Paul, camino al altar: todo lo que se sabe de su esperada boda
Vuelve La Beriso: “No callarse forma parte de una banda de rock”
More Rial y un nuevo papelón: terminó a los botellazos en un boliche
Información General
Canasta de crianza: en julio duplicó a la inflación
Lecciones del pasado para adaptarse al calentamiento
Fracasó el acuerdo global contra la contaminación plástica
Los números de la suerte del sábado 16 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
IPS cuando cobro: las fechas de pago de jubilados bonaerenses

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla