¡Sorpresa! La futurista Tesla Ciber Truck, en La Plata

Tesla Cybertruck, la futurista pickup eléctrica diseñada por Elon Musk, debutó en Estados Unidos hace 623 días. Ahora, dos unidades de este modelo fueron vistas circulando por Argentina, marcando la llegada oficial del vehículo al país.

Primero fueron vistas en la Zona Franca de La Plata y, tras ser liberadas por la aduana argentina, se las vio transportadas en un camión mosquito por la ruta. Automovilistas lograron captar el momento y compartieron videos en redes sociales, generando gran expectativa entre los fanáticos de la tecnología y los vehículos eléctricos.

La venta en Argentina estaría a cargo de Black Sapphire S.A., la importadora del empresario Malék Fara, conocido por traer al país marcas de lujo como Ferrari, Maserati, Rolls-Royce y Lamborghini. En el terreno de los vehículos eléctricos, Fara ya había introducido el microauto XEV Yoyo y la GMC Hummer EV. Ahora, su portfolio suma la icónica pickup de Elon Musk.

Tesla Cybertruck: principales características

Long Range : dirección electrónica en las cuatro ruedas, caja de carga de 6’x4’, frunk eléctrico y conducción autónoma supervisada (FSD).

: dirección electrónica en las cuatro ruedas, caja de carga de 6’x4’, frunk eléctrico y conducción autónoma supervisada (FSD). All Wheel Drive : suspensión neumática adaptativa, interior premium, sistema de audio mejorado, pantalla secundaria de 9,4 pulgadas y llantas de 20".

: suspensión neumática adaptativa, interior premium, sistema de audio mejorado, pantalla secundaria de 9,4 pulgadas y llantas de 20". Cyberbeast: tres motores, velocidad máxima de 206 km/h, vectorización de par trasero, interior en gamuza y acero inoxidable, insignia exclusiva y capacidad de alimentación bidireccional (Powershare).

Con su estética angulosa y tecnología avanzada, la Cybertruck se perfila como un nuevo ícono del lujo automotor en Argentina, incorporándose a la tendencia global donde las pickups eléctricas comienzan a ganar terreno frente a sus pares a combustión.

Precio de la Tesla Cybertruck en 2025

En agosto de 2025, Tesla ofrece la Cybertruck en tres configuraciones en Estados Unidos, con precios que van de USD 69.990 a USD 99.990:

Long Range : USD 69.990

: USD 69.990 All Wheel Drive : USD 79.990

: USD 79.990 Cyberbeast: USD 99.990

Todavía no se conoce cuál será el precio de las unidades que llegarán a Argentina.