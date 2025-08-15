¡Sorpresa! La futurista Tesla Ciber Truck, en La Plata

El viernes “no laborable” en La Plata, con ritmo de sábado: comercios abiertos por las compras del Día del Niño
El viernes “no laborable” en La Plata, con ritmo de sábado: comercios abiertos por las compras del Día del Niño
VIDEO.- “Son peor que el narco”: en La Plata, Milei apuntó al kirchnerismo
Quién es la ex vedette que Milei eligió para ser la número 2 de la lista que encabeza Espert
VIDEO. Indefinidamente desalojados: el drama de los vecinos del depósito
Por redes, el juez del fentanilo defendió su actuación y le respondió al Gobierno
¿Qué hacemos el finde? Música, shows, cine, teatro y más en La Plata
Hobby Toys celebra el Día de la Niñez con descuentos imperdibles
Después de la condena a Claudio Contardi: Julieta Prandi confesó hasta el mínimo detalle de su calvario
¿Por qué se rindió Japón?: a 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial en el frente del Pacífico
La palabra de Evangelina Anderson sobre la separación de Martín Demichelis
Tres mujeres policías héroes en La Plata: ayudaron a dar a luz a una madre en su casa
El “eterno” reclamo en La Plata por los micros que no llegan
¡A sólo $9.990! Desde mañana podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Piden justicia por el hombre que murió atropellado por un camión recolector en La Plata
Descuentos en supermercados de La Plata usando Cuenta DNI: viernes con una promo especial en la Región
Festejá el cumpleaños de Estudiantes con sus libros campeones
Feriado muy fresco en la Región: ¿cómo estará el finde de semana en La Plata?
Quién era “Fernandito”, el hombre que murió en la vereda de Ringuelet
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
Plazos fijos e inversiones en billeteras virtuales: ¿dónde rinde más tu dinero este viernes 15 de agosto?
Inédita foto de Wanda Nara cuando era niña: los primeros pasos como modelo
Lujos y placeres: la China Suárez mostró detalles de la casa donde vivirá con Mauro Icardi en Turquía
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Después de debutar hace casi dos años en Estados Unidos se comercializa a nivel local. Los detalles y sus precios
Escuchar esta nota
Tesla Cybertruck, la futurista pickup eléctrica diseñada por Elon Musk, debutó en Estados Unidos hace 623 días. Ahora, dos unidades de este modelo fueron vistas circulando por Argentina, marcando la llegada oficial del vehículo al país.
Primero fueron vistas en la Zona Franca de La Plata y, tras ser liberadas por la aduana argentina, se las vio transportadas en un camión mosquito por la ruta. Automovilistas lograron captar el momento y compartieron videos en redes sociales, generando gran expectativa entre los fanáticos de la tecnología y los vehículos eléctricos.
La venta en Argentina estaría a cargo de Black Sapphire S.A., la importadora del empresario Malék Fara, conocido por traer al país marcas de lujo como Ferrari, Maserati, Rolls-Royce y Lamborghini. En el terreno de los vehículos eléctricos, Fara ya había introducido el microauto XEV Yoyo y la GMC Hummer EV. Ahora, su portfolio suma la icónica pickup de Elon Musk.
Con su estética angulosa y tecnología avanzada, la Cybertruck se perfila como un nuevo ícono del lujo automotor en Argentina, incorporándose a la tendencia global donde las pickups eléctricas comienzan a ganar terreno frente a sus pares a combustión.
En agosto de 2025, Tesla ofrece la Cybertruck en tres configuraciones en Estados Unidos, con precios que van de USD 69.990 a USD 99.990:
Todavía no se conoce cuál será el precio de las unidades que llegarán a Argentina.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí