Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $8.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA para controlar

Política y Economía |El armado electoral en capital federal

Bullrich candidata a senadora y más tensiones de LLA con el PRO

La ministra de Seguridad confirmó que irá por una banca en la Cámara alta y la secundaría el economista Agustín Monteverde

Bullrich candidata a senadora y más tensiones de LLA con el PRO

Patricia Bullrich, al firmar la aceptación de su candidatura / X

16 de Agosto de 2025 | 03:10
Edición impresa

La Libertad Avanza confirmó lo que era un secreto a voces: Patricia Bullrich será candidata a senadora nacional por Capital Federal. La propia funcionaria fue la encargada de dar a conocer la novedad a través de sus redes sociales.

Despejada esa incógnita, ahora la especulación ronda en torno de quien secundará a la ministra de Seguridad en la lista. Por estas horas se habla del economista Agustín Monteverde, un ferviente defensor de las políticas del presidente Javier Milei.

“Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la próxima batalla está en el Senado”, escribió en su cuenta de X, acompañando el mensaje con una foto en la que se la ve firmando su postulación. “Allí voy a liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora”.

En su comunicado, Bullrich se mostró como una de las principales espadas políticas del oficialismo: “Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo. Donde se defiende el país que soñamos y debemos construir. Ese esfuerzo que hace cada uno, con valentía y esperanza, nos mantiene firmes para superar esta etapa y dejar atrás a quienes nos hundieron en el desorden, la delincuencia y la pobreza”.

También apuntó contra el kirchnerismo. “Esos inútiles y corruptos quieren destruir todo para volver al poder. No les importa la gente ni el país. Pero no vamos a dejar que se lleven puesto todo el trabajo hecho”.

La postulación de Bullrich circulaba como versión en ámbitos políticos desde hacía semanas, pero hasta ayer ni ella ni otros funcionarios de LLA habían confirmado el dato. El martes, al ser consultada por la prensa, había dejado entrever su disposición: “Estoy dispuesta a ir adonde el proyecto me necesite. Seguridad es difícil y hoy el Senado es difícil, todo el tiempo están pensando en cómo voltear lo que quiere el Gobierno”.

LE PUEDE INTERESAR

Aún no se sabe quién encabezará la lista del PJ

LE PUEDE INTERESAR

La Justicia de EE UU suspendió la entrega del 51% de acciones de YPF

Bullrich llegó al gabinete de Javier Milei desde el PRO, partido que presidió hasta marzo de este año, y ratificó su alineamiento total con el programa libertario: “Me van a sacar con los pies para adelante”, dijo días atrás.

Respaldo presidencial

Minutos después del anuncio, el presidente Javier Milei celebró en redes sociales: “¡Vamos! Grande Patricia Bullrich, dando la lucha en CABA para que avancemos en la pelea por terminar con los kukas...”. Ella le respondió en el mismo tono: “Vamos por las reformas que faltan y blindar lo que ya tenemos. ¡Viva la Libertad, Carajo, Presidente!”.

Desde el PRO, su antiguo espacio, también llegaron apoyos de referentes que hoy acompañan a LLA. El diputado Damián Arabia destacó: “Tuviste la grandeza de acompañar al Presidente en una de las áreas más difíciles, devolviéndonos seguridad a los argentinos. Ahora vas al Senado, donde desde el 10 de diciembre se darán las grandes batallas para cambiar definitivamente la Argentina”.

El candidato a senador provincial por la Primera Sección bonaerense, Diego Valenzuela, escribió: “¡Una nueva batalla, para seguir cambiando la Argentina!”. Y la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado la felicitó por “asumir este nuevo desafío con coraje y compromiso por la libertad, el orden y el futuro del país”.

Mientras tanto, siguen las tensiones entre libertarios y el PRO por la lista de diputados nacionales porteña. Mauricio Macri estaría proponiendo los nombres de Fernando de Andreis, exsecretario General de la Presidencia y asesor estratégico de la gestión porteña y de Jimena de la Torre, consejera de la Magistratura.

De Andreis pasaría el filtro de Karina Milei, pero no así De la Torre, según trascendió en fuentes partidarias. Lo que sí parece confirmado es que Pilar Ramírez, una dirigente con pasado kirchnerista y de extrema confianza de la hermana del Presidente, encabezará la lista de diputados nacionales en territorio porteño.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

La danza de nombres para la sucesión en Seguridad
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes se reinventó y sueña en la Copa Libertadores

VIDEO. ¡Sorpresa! La futurista Tesla Ciber Truck, en La Plata

Viral | Un hombre vencido: Coroniti chapó en vivo con la actriz porno Cam Nair y le dijo "te amo"

¿Quién era el joven que murió atropellado en Ruta 2?

¿Qué hacemos el finde? Música, shows, cine, teatro y más en La Plata

"Estropeaste la vida de mi hijo": la mamá del joven de 18 años que murió en La Plata por fentanilo cruzó en vivo al dueño del laboratorio

Orfila podría repetir el mismo once en el Lobo

IPS cuando cobro: las fechas de pago de jubilados bonaerenses
+ Leidas

José Sosa: “No nos podemos confiar ni subestimar a nadie”

Mueve el banco: primera vez para Yangali y vuelve Enzo Martínez

Un gran problema en la banda izquierda: ¿quién jugará?

Una ex vedette iría como diputada nacional

Como las frecuencias, las aplicaciones del micro atrasan a la gente

“Un salario mínimo de $2 millones financiado con impuestos a grandes fortunas”

La Justicia de EE UU suspendió la entrega del 51% de acciones de YPF

Descuentos en supermercados de La Plata usando Cuenta DNI: sábado con una promo especial en la Región
Últimas noticias de Política y Economía

No repunta: el consumo masivo de julio reflejó una nueva caída con respecto al año pasado

Inflación: advierten que la suba del dólar está teniendo más impacto en agosto que en julio

Por una dura disputa, se rompió la alianza de La Libertad Avanza y el PRO en Río Negro

En medio del escándalo por el fentanilo mortal, Milei miró la película de Francella en Olivos
Deportes
José Sosa: “No nos podemos confiar ni subestimar a nadie”
Mueve el banco: primera vez para Yangali y vuelve Enzo Martínez
Estupor por la muerte de Ramón Maddoni
Russo busca unidad y lleva a todos a Mendoza
San Lorenzo y Everton se repartieron los puntos
Policiales
Un auto ardió en llamas en la zona oeste de La Plata
“La plata o te corto la oreja”: dramático asalto a una pareja de jubilados
Otra joven vida perdida por la inseguridad vial
Tres policías ayudaron a una mujer a dar a luz
VIDEO. El doloroso descargo de la madre de una de las víctimas por el fentanilo
Espectáculos
Dalila confirmó que es “amiga con derechos” de El Polaco y fue lapidaria con Barby Silenzi
La agenda de este sábado en La Plata para disfrutar con la familia
Tini y De Paul, camino al altar: todo lo que se sabe de su esperada boda
Vuelve La Beriso: “No callarse forma parte de una banda de rock”
More Rial y un nuevo papelón: terminó a los botellazos en un boliche
Información General
Canasta de crianza: en julio duplicó a la inflación
Lecciones del pasado para adaptarse al calentamiento
Fracasó el acuerdo global contra la contaminación plástica
Los números de la suerte del sábado 16 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
IPS cuando cobro: las fechas de pago de jubilados bonaerenses

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla