Bullrich candidata a senadora y más tensiones de LLA con el PRO

La ministra de Seguridad confirmó que irá por una banca en la Cámara alta y la secundaría el economista Agustín Monteverde
La Libertad Avanza confirmó lo que era un secreto a voces: Patricia Bullrich será candidata a senadora nacional por Capital Federal. La propia funcionaria fue la encargada de dar a conocer la novedad a través de sus redes sociales.
Despejada esa incógnita, ahora la especulación ronda en torno de quien secundará a la ministra de Seguridad en la lista. Por estas horas se habla del economista Agustín Monteverde, un ferviente defensor de las políticas del presidente Javier Milei.
“Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la próxima batalla está en el Senado”, escribió en su cuenta de X, acompañando el mensaje con una foto en la que se la ve firmando su postulación. “Allí voy a liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora”.
En su comunicado, Bullrich se mostró como una de las principales espadas políticas del oficialismo: “Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo. Donde se defiende el país que soñamos y debemos construir. Ese esfuerzo que hace cada uno, con valentía y esperanza, nos mantiene firmes para superar esta etapa y dejar atrás a quienes nos hundieron en el desorden, la delincuencia y la pobreza”.
También apuntó contra el kirchnerismo. “Esos inútiles y corruptos quieren destruir todo para volver al poder. No les importa la gente ni el país. Pero no vamos a dejar que se lleven puesto todo el trabajo hecho”.
La postulación de Bullrich circulaba como versión en ámbitos políticos desde hacía semanas, pero hasta ayer ni ella ni otros funcionarios de LLA habían confirmado el dato. El martes, al ser consultada por la prensa, había dejado entrever su disposición: “Estoy dispuesta a ir adonde el proyecto me necesite. Seguridad es difícil y hoy el Senado es difícil, todo el tiempo están pensando en cómo voltear lo que quiere el Gobierno”.
Aún no se sabe quién encabezará la lista del PJ
Bullrich llegó al gabinete de Javier Milei desde el PRO, partido que presidió hasta marzo de este año, y ratificó su alineamiento total con el programa libertario: “Me van a sacar con los pies para adelante”, dijo días atrás.
Minutos después del anuncio, el presidente Javier Milei celebró en redes sociales: “¡Vamos! Grande Patricia Bullrich, dando la lucha en CABA para que avancemos en la pelea por terminar con los kukas...”. Ella le respondió en el mismo tono: “Vamos por las reformas que faltan y blindar lo que ya tenemos. ¡Viva la Libertad, Carajo, Presidente!”.
Desde el PRO, su antiguo espacio, también llegaron apoyos de referentes que hoy acompañan a LLA. El diputado Damián Arabia destacó: “Tuviste la grandeza de acompañar al Presidente en una de las áreas más difíciles, devolviéndonos seguridad a los argentinos. Ahora vas al Senado, donde desde el 10 de diciembre se darán las grandes batallas para cambiar definitivamente la Argentina”.
El candidato a senador provincial por la Primera Sección bonaerense, Diego Valenzuela, escribió: “¡Una nueva batalla, para seguir cambiando la Argentina!”. Y la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado la felicitó por “asumir este nuevo desafío con coraje y compromiso por la libertad, el orden y el futuro del país”.
Mientras tanto, siguen las tensiones entre libertarios y el PRO por la lista de diputados nacionales porteña. Mauricio Macri estaría proponiendo los nombres de Fernando de Andreis, exsecretario General de la Presidencia y asesor estratégico de la gestión porteña y de Jimena de la Torre, consejera de la Magistratura.
De Andreis pasaría el filtro de Karina Milei, pero no así De la Torre, según trascendió en fuentes partidarias. Lo que sí parece confirmado es que Pilar Ramírez, una dirigente con pasado kirchnerista y de extrema confianza de la hermana del Presidente, encabezará la lista de diputados nacionales en territorio porteño.
