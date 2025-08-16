Tres policías ayudaron a una mujer a dar a luz

La Justicia de EE UU suspendió la entrega del 51% de acciones de YPF
Una historia que comenzó con tensión terminó en un final lleno de felicidad en la zona norte de nuestra región. Tres mujeres policías del Comando de Patrullas La Plata se convirtieron en protagonistas de un hecho emocionante: asistieron a una mujer en trabajo de parto y acompañaron el nacimiento de su bebé en el Camino Belgrano y la calle 455, en City Bell.
Según se informó, todo comenzó con un llamado al 911 que alertaba que una joven estaba próxima a dar a luz en su casa. Inmediatamente, las agentes Adriana y María, pertenecientes al UPP, se trasladaron al lugar. El tiempo apremiaba, pero las oficiales actuaron con rapidez y profesionalismo. Gracias a su intervención, la bebé nació en perfectas condiciones antes de la llegada de la ambulancia.
Una vez arribada la unidad sanitaria, las policías acompañaron a la madre y a su recién nacida hasta el Hospital San Roque de Gonnet, donde se confirmó que ambas se encontraban fuera de peligro.
En diálogo con EL DÍA, la madre de la mujer, Graciela Suárez, relató: “Todo ocurrió entre las 8 y las 8:30 de la mañana. Mi hija empezó con trabajo de parto y enseguida la bebé estaba por nacer, así que llamamos al 911. Vinieron dos patrulleros volando y luego llegó la ambulancia del SAME. Quiero agradecer a la policía bonaerense por asistir a mi hija y estar con nosotros hasta que llegó la ambulancia”.
