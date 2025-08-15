¿Quién era el joven que murió atropellado en Ruta 2?

En las plazas de La Plata, ritmos para todos los gustos este finde: recitales de tango, cumbia, rock y música española
Luego de conocerse esta mañana la triste noticia que un joven falleció casi en el acto producto de un fatal accidente, ahora se conocieron más detalles y la identidad de la víctima de 20 años que trabajaba como playero de la estación de servicio de la firma Shell ubicada en la Ruta 2 km 45, en la localidad de El Peligro.
Según fuentes policiales que accedió EL DIA, contaron que la víctima circulaba a bordo de una motocicleta marca Honda modelo CG bordó cuando, por causas que se investigan, chocó con una camioneta marca Volkswagen modelo Saveiro de color negra conducida por un hombre de 56 años.
En tanto, el joven fue identificado como Luciano Manuel Andino Guerrero, tenía 20 años, era empleado de la estación de servicio Shell y vecino de la zona oeste platense. Hay una gran conmoción en el barrio.
En declaraciones que consiguió también este medio, una mujer relató: "El chico se egresó y fue alumno de la secundaria de acá de El Peligro. Un chico excelente, trabajaba ahí en la Shell dónde fue el accidente, tenemos el corazón roto partido en mil pedazos. Hace años nos cansamos de pedir iluminación en ese cruce peligroso. Es muy feo ese crece ya se llevó la vida de muchos vecinos de la zona", dijo una vecina en exclusiva a este medio.
A su vez, el impacto fue de tal magnitud que el motociclista perdió la vida casi al instante en el lugar. El conductor de la camioneta resultó ileso y quedó imputado por el delito de "homicidio culposo".
Por último, en el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de El Peligro, oficiales del Destacamento Policial El Peligro, Policía Científica y personal de la UFI N°12 de La Plata, a cargo del fiscal Fernando Padovan, quien ordenó las pericias y el cumplimiento de las diligencias de rigor.
UN CRUCE PELIGROSO Y VECINOS LO DENUNCIAN HACE TIEMPO
En declaraciones que hizo la misma vecina a este medio, explicó: "Esto nos golpea muy fuerte porque hace unos días hablamos con mi marido de ese cruce y decíamos cuando van a poner luces ahí. Al estar la estación de servicios los autos bajan o salen y algunos que cruzan hacia la estación y hay accidentes todo el tiempo".
"Yo creo que después de esto se va a armar una movida muy grande porque la ruta 2 se está llevando la vida de muchos hijos y deben poner ya como zona urbana. Los carteles de mínima en la zona más urbana dónde están las escuela son de 100 km, quien se salva si ese esa es la mínima".
"Mandamos notas a AUBASA y estamos sin respuestas", finalizó la mujer.
