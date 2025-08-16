Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Otra joven vida perdida por la inseguridad vial

Luciano Andino falleció a raíz de un siniestro en el kilómetro 42,5 de la Ruta 2. Era vecino de la zona y un pibe “laburador”

Otra joven vida perdida por la inseguridad vial

Luciano Andino era muy querido por su familia y amigos / Instagram

16 de Agosto de 2025 | 05:03
La inseguridad vial volvió a mostrar su costado más trágico en la Región. Esta vez, la fatalidad tuvo lugar en la Autovía 2, a la altura de la localidad de El Peligro, y se cobró la vida de un joven de apenas 20 años.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales a EL DIA, el siniestro mortal ocurrió en horas de la noche del último jueves, cuando una motocicleta y un auto Volkswagen Saveiro colisionaron en inmediaciones del acceso a una estación de servicio “Shell” ubicada sobre la Ruta 2 y la calle 425. Producto del impacto, el motociclista quedó tendido sobre la calzada y, pese a la rápida llegada de equipos de emergencia, los médicos constataron su fallecimiento.

La víctima fue identificada como Luciano Manuel Andino Guerreiro, de 20 años, mecánico, vecino de la zona de 420 y 229. También se supo que Andino Guerreiro trabajaba en la estación de servicio en donde sucedió el accidente fatal.

Si bien todo se encuentra bajo investigación para esclarecer las causas de este lamentable hecho, lo cierto es que según se desprende del parte oficial, los profesionales de la salud que acudieron al lugar confirmaron que había perdido la vida en el acto, a raíz de la gravedad de las heridas sufridas.

Tras el choque, el tránsito en la autovía permaneció restringido durante horas para permitir el despliegue de los peritos y el retiro de los vehículos involucrados. En el lugar trabajaron oficiales del Destacamento Policial El Peligro, Policía Científica y personal de la UFI N°12 de La Plata, a cargo del fiscal Fernando Padovan, quien ordenó las pericias y el cumplimiento de las diligencias de rigor.

El conductor de la camioneta, de 56 años, resultó ileso y quedó imputado por el delito de “homicidio culposo”. Cabe mencionar que en el interior del vehículo también se encontraba una mujer de 44 años, quien resultó con lesiones leves tras el impacto. Fue atendida en el lugar por personal médico y trasladada posteriormente al Hospital Alejandro Korn para una evaluación más completa, aunque se encuentra fuera de peligro.

Un drama sin freno

La muerte de Luciano Andino Guerreiro se suma a una larga lista de víctimas de la inseguridad vial en la región. En lo que va del año, son 45 las personas que perdieron la vida a causa de un siniestro vial en La Plata, Berisso y Ensenada; siendo además que los accidentes de tránsito representan una de las principales causas de fallecimiento en la vía pública, con especial incidencia en rutas y accesos donde conviven autos particulares, transporte pesado y motociclistas.

Cabe mencionar que tras el fallecimiento de “Murci” (así conocían a Luciano Andino en su círculo íntimo), familiares y amigos lo despidieron con mucho dolor a través de las redes sociales. “Dejaste un vacío tan grande”, escribió Cami, la novia de la víctima.

 

