El doloroso descargo de la madre de una de las víctimas por el fentanilo

El caso del fentanilo contaminado se agrava y, además de la Cámara de Diputados, ya interviene también el Gobierno nacional (ver página 5). En ese contexto, en las últimas horas Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios acusados (HLB Pharma y Laboratorios Ramallo), declaró su inocencia en un programa de televisión por la señal de “TN”, mientras en el estudio se encontraba Soledad Francese, la madre de Renato Nicolini (18), una de las víctimas, que lo cruzó con dureza. La mujer dijo además que las familia de las víctimas no están de acuerdo con la recusación del juez Ernesto Kreplak, planteada por el Gobierno.

Tras intentar explicar su versión de los hechos, el conductor Diego Sehinkman le preguntó si quería dirigirle unas palabras a Francese. García Furfaro respondió: “La acompaño en el sentimiento. Soy el primero que quiero que se sepa lo que le pasó a su hijo, leí toda su historia clínica. Su hijo tenía varias bacterias, no sé si se lo dijeron o no”. “¿Está mal que tenga la bacteria de la ampolla? Obvio que está mal. Hay que dejar que los médicos digan qué pasó, qué no pasó. Si le causó algo o no. ¿Cómo no voy a pedir justicia por su hijo? Soy el primero. Y si yo tengo algo que ver e hice algo mal a propósito, pongo mi cabeza y me la vuelo adelante suyo”, agregó.

Francese respondió: “No te creo nada. Si decís que vas a poner la cabeza, bueno tráela, porque sos responsable de todas las muertes”.

Luego añadió: “En el lote 31202 había dos bacterias, no era una sola; la segunda bacteria que se encuentra es propia del laboratorio. Vos sabés, el lote 31202 tiene un período de fabricación de 8 horas y se tardó 16 en fabricarlo; tenía una diferencia de temperatura, que eso también prolifera que se creen las bacterias. Hay un montón de cosas y de fallas y vos sos responsable”.

“Fue la vida de mi hijo la que vos estropeaste con las bacterias que estaban en tu fentanilo, que llevaron a que Renato empeorara y falleciera igual que todas las otras víctimas. No te acepto las disculpas, no te acepto nada. Para mí no hay duda de la responsabilidad que vos tenés, de las personas que tenías trabajando dentro del laboratorio que hacían mal las cosas”, finalizó Francese.

Francese además se refirió a la recusación del juez Kreplak por parte del Gobierno y aseguró que las familias de las víctimas no están de acuerdo con esa decisión: “Nos pareció incorrecto lo que dijo el Gobierno de recusar al juez. Nosotros como familias querellantes, y hablo en representación de todos, no estamos de acuerdo. No queremos que se lo saque porque es muy importante que él siga siendo el que investiga”.

La madre de Renato Nicolini explicó que “nosotros vemos que él está haciendo y todas las cosas que salieron a la luz fueron gracias a la investigación que él hace”. Cabe recordar que Renato Nicolini, de 18 años, sufrió un grave accidente de moto en uno de los accesos a la ciudad de Chascomús, cerca del cruce entre la ruta 20 y la autovía 2, y debido a la complejidad del caso fue derivado al Hospital Italiano de La Plata. La primera en ser contactada fue su madre. A partir de ese momento comenzó un extenso proceso médico que derivó en que se convirtiera en la víctima más joven del fentanilo contaminado.