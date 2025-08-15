Agenda de espectáculos en La Plata: ¿qué hacemos el finde? Música, shows, cine, teatro y más

HOY

MÚSICA

Dúo Madorran Breppe + La Gomería.- A las 21 en La Salamanca, 5 entre 61 y 62.

Dúo Aguirre/Rodríguez.- A las 21 en La Cour des Miracles, diagonal 73 y 60, Nº92, Plaza Rocha en el marco del Ciclo Ensayo Abierto + Pedro Bello.

Pappo x Juanse.- A las 20 en Teatro Ópera, 58 entre 10 y 11.

Ópera Queer.- A las 21 en Teatro Metro, 4 entre 51 y 53.

Cine

Watchmen.- Hoy a las 16.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Zack Snyder. Se proyecta en 35mm, en el marco de La Plata Comics.

TEATRO

Adela, todavía estoy acá.- A las 21 en El Escape, 44 entre 23 y 24, con Mirta Azzano. Dramaturgia y dirección: Lorena Velázquez.

Monstruos.- A las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, de Rodrigo Mauregui.

Made in Lanús.- A las 21 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47, con Alberto Ajaka, Cecilia Dopazo, Malena Soldi y Esteban Meloni, con dirección de Luis Brandoni.

Las Lorenzas.- A las 21 en El Teatro Bar, 43 entre 7 y 8, con Marian Moretti, Dani La Chepi, Tucu López, Andrés Pomiro y Evelina Cabrera.

La otra ventana.- A las 22 en La Macacha, 69 entre 25 y 26.

Puzzle.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, de Omar Lopardo, con dirección de Paula Boero.

EVENTOS

La Plata Comics.- De 12 a 20 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7. Invitados especiales, shows en vivo, concurso de cosplay, atracciones, stands de merch, artist alley, comics y mangas, sector de editoriales, área gamer, realidad virtual, sector medieval, k-pop… y más.

Viernes en Meridiano V.- En 17 y 71. Música con Regina Bauzá en formato trío a las 15 en el playón. Satori Funk a las 16.30 en el playón.

Mañana

MÚSICA

Ricardo Parisi.- A las 21 en La Vermucería, 16 y 65. Melódicos y bailables.

Fede Moura: tributo a Virus.- A las 21 en el Teatro Bar, 43 entre 7 y 8.

Los Tipitos.- A las 20 en el Ópera, 58 entre 10 y 11.

Lito Vitale Trío: el reencuentro.- A las 21 en el Metro, 4 entre 51 y 53.

Cine

Tesis sobre una domestiación.- Mañana a las 18:30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Javier Van De Couter

El dependiente.- Mañana a las 20.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Leonardo Favio en el marco del Ciclo Cinemecánica.

TEATRO

Fauna postal.- A las 21 en Dynamo, 17 y 68.

Laurza Azcurra en Frida, viva la vida.- A las 21 en La Nonna, 3 esquina 47.

Orsini.- A las 20.30 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, espectáculo de marionetas.

Inéditas: colección de escenas.- A las 21 en el Centro Cultural Lázuli, 62 entre 4 y 5.

Cumbia Morena cumbia.- A las 21 en El altillo del sur, 1 casi 67, de Mauricio Kartum. Dirige: Homero Di Luca.

Las Olas: (des)conociendo a Coriolano.- A las 19 en El Obrero, 13 y 71, con dirección de Claudio Cogo.

Pole on fire.- A las 19 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, exhibición de pole dance. U

Fakeland S.A.- A las 21 en El Obrero, 13 y 71, con dramaturgia y dirección de Alejandro Santucci.

Alicia (o cómo narrar el olvido).- A las 20.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, con dramaturgia y dirección de Gastón Figueiredo Cabanas.

Bye Bye.- A las 21 en la Sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63. Gratis. Las entradas se retiran desde una hora antes de la función.

Humorísimas.- A las 22 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19, celebra sus 22 años de transformismo y humor con nuevo espectáculo.

La Leona.- A las 21 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40. Estreno. Dramaturgia y Dirección: Gastón Marioni

Dicha y desdicha del juego y devoción de la virgen.- A las 20 en la Sala A del Pasaje, 50 entre 6 y 7. Compañía española.

Con las manos atadas.- Mañana a las 18 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, una obra de Claudia Piñeiro, dirigida por Sara Mon.

INFANTILES

La Sirenita, un mundo bajo el mar.- A las 17 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, a cargo de ARTEX100PRE.

EVENTOS

La Plata Comic.- De 12 a 20 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7. Invitados especiales, shows en vivo, concurso de cosplay, atracciones, stands de merch, artist alley, comics y mangas, sector de editoriales, área gamer, realidad virtual, sector medieval, k-pop… y más.

Sábado en Meridiano V.- A las 14 feria en el playón, 17 y 71. A las 15, El ruido de las nubes, a la gorra. Pájaro y los amores, a las 16.30 en el playón. A las 18 en la planta alta “Río”, muestra de fotos.

Domingo

MÚSICA

Ricardo Parisi.- A las 13 en Corazones Unidos de Tolosa, 4 entre 521 y 522.

VVS Freestyle.- A las 18 en Casa Pulsar, 58 entre 5 y 6, jornada solidaria. Con entrada libre y gratuita, se presentan Valentino, Nexo, Alma Joven, Fabri, La Banda de la 90, Knd, Lolo Montenegro, Flz, Kioma y Dhari. Entrada: un juguete nuevo o en buen estado para donar a un comedor local.

Feria y festival.- A las 11 en 11 y 162, Berisso, con Sembrando Raíces, Nuna Yan, Grupo San Ramón, Nilda Arancibia, Amigos de Corazón, Andrea silvestro, Yosolpasqui, Los cuerdas y Ceferino Céspedes. Entrada libre y gratuita.

Gala flamenca.- A las 20.30 en Rosset lounge Bar, diagonal 74 entre 46 y 47. La bailaora Carito Echegaray presenta El Tablao junto a Cathy Sandoval, referente del flamenco chileno, quien estará en La Plata dictando cursos durante el fin de semana. Las acompañan el guitarrista Rodrigo González Mendiondo y el cante gitano de Eugenio Romero.

Concierto en la Peña de las Bellas Artes.- A las 18 en 49 nº 879 entre 12 y 13 se presenta el Armonía Opus Trío que integran David Lheritier, clarinete, Fanny Suarez, piano y María Marta Ferreyra, con obras de Beethoven, Julio Viera, Pablo Loudet y Astor Piazzolla. Gratis.

Cine

Batman.- El domingo a las 16.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Tim Burton en el marco de La Plata Comics.

TEATRO

Jubilación, grotesco futurista.- A las 20 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.

Rayuela.- A las 19 en Dynamo, 17 y 68.

El Pabellón de lxs Millennials.- A las 19.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, La Terraza Teatro, en su 25 aniversario, presenta una nueva función de esta obra de Rigoberto Vera, con dirección de Diego Biancotto.

Los sirvientes.- A las 20 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, de Adriana Tursi con dirección de César Palumbo.

Con el Cuchillo Entre los Dientes.- A las 19 en El Obrero, 13 y 71, con dirección de Diego de Miguel.

Al final de todos los cumpleaños.- A las 19 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, desde CABA.

Bye Bye.- A las 20 en la Sala Discépolo, 12 entre 62 y 63, dirigida por Diego Rinaldi. Gratis. Las entradas se retiran desde una hora antes de la función.

El principio de Arquímedes.- A las 18.30 en El Estudio, 3 entre 39 y 40, con dramaturgia de Josep María Miró, y dirección de Sara Mon.

Se me murió entre los brazos.- A las 20 en El Escape, 44 entre 23 y 24, de Alberto Drago.

INFANTILES

Viajando al mundo de los cuentos.- A las 16 en la Sala Discépolo, 12 entre 62 y 63. Gratis. Las entradas se retiran desde una hora antes de la función.

Larita y Bluey en Cuentos con sorpresa.- A las 16 en La Nonna, 3 esquina 47, celebrando el Día de la Niñez.

EVENTOS

La Plata Comic.- De 12 a 20 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7. Invitados especiales, shows en vivo, concurso de cosplay, atracciones, stands de merch, artist alley, comics y mangas, sector de editoriales, área gamer, realidad virtual, sector medieval, k-pop… y más.

Domingo en Meridiano V.- A las 14, feria en el playón de 17 y 71. Desde las 15, especial día de las infancias con plásticas, juegos y sorteos. A las 15.30, Ensayo abierto de la Orquesta Big Bend en la Planta Alta. A las 16.30, Rewind Classics en el playón. A las 17.30, clase de swing abierta y gratuita.