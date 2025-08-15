Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $8.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA para controlar

Espectáculos

Agenda de espectáculos en La Plata: ¿qué hacemos el finde? Música, shows, cine, teatro y más

Agenda de espectáculos en La Plata: ¿qué hacemos el finde? Música, shows, cine, teatro y más

Laura Azcurra es “Frida, viva la vida”

15 de Agosto de 2025 | 02:27
Edición impresa

HOY

MÚSICA

Dúo Madorran Breppe + La Gomería.- A las 21 en La Salamanca, 5 entre 61 y 62.

LE PUEDE INTERESAR

Agenda Buenos Aires

LE PUEDE INTERESAR

Recomendados de cine y televisión

Dúo Aguirre/Rodríguez.- A las 21 en La Cour des Miracles, diagonal 73 y 60, Nº92, Plaza Rocha en el marco del Ciclo Ensayo Abierto + Pedro Bello.

Pappo x Juanse.- A las 20 en Teatro Ópera, 58 entre 10 y 11.

Ópera Queer.- A las 21 en Teatro Metro, 4 entre 51 y 53.

Cine

Watchmen.- Hoy a las 16.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Zack Snyder. Se proyecta en 35mm, en el marco de La Plata Comics.

TEATRO

Adela, todavía estoy acá.- A las 21 en El Escape, 44 entre 23 y 24, con Mirta Azzano. Dramaturgia y dirección: Lorena Velázquez.

Monstruos.- A las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, de Rodrigo Mauregui.

Made in Lanús.- A las 21 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47, con Alberto Ajaka, Cecilia Dopazo, Malena Soldi y Esteban Meloni, con dirección de Luis Brandoni.

Las Lorenzas.- A las 21 en El Teatro Bar, 43 entre 7 y 8, con Marian Moretti, Dani La Chepi, Tucu López, Andrés Pomiro y Evelina Cabrera.

La otra ventana.- A las 22 en La Macacha, 69 entre 25 y 26.

Puzzle.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, de Omar Lopardo, con dirección de Paula Boero.

EVENTOS

La Plata Comics.- De 12 a 20 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7. Invitados especiales, shows en vivo, concurso de cosplay, atracciones, stands de merch, artist alley, comics y mangas, sector de editoriales, área gamer, realidad virtual, sector medieval, k-pop… y más.

Viernes en Meridiano V.- En 17 y 71. Música con Regina Bauzá en formato trío a las 15 en el playón. Satori Funk a las 16.30 en el playón.

Mañana

MÚSICA

Ricardo Parisi.- A las 21 en La Vermucería, 16 y 65. Melódicos y bailables.

Fede Moura: tributo a Virus.- A las 21 en el Teatro Bar, 43 entre 7 y 8.

Los Tipitos.- A las 20 en el Ópera, 58 entre 10 y 11.

Lito Vitale Trío: el reencuentro.- A las 21 en el Metro, 4 entre 51 y 53.

Cine

Tesis sobre una domestiación.- Mañana a las 18:30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Javier Van De Couter

El dependiente.- Mañana a las 20.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Leonardo Favio en el marco del Ciclo Cinemecánica.

TEATRO

Fauna postal.- A las 21 en Dynamo, 17 y 68.

Laurza Azcurra en Frida, viva la vida.- A las 21 en La Nonna, 3 esquina 47.

Orsini.- A las 20.30 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, espectáculo de marionetas.

Inéditas: colección de escenas.- A las 21 en el Centro Cultural Lázuli, 62 entre 4 y 5.

Cumbia Morena cumbia.- A las 21 en El altillo del sur, 1 casi 67, de Mauricio Kartum. Dirige: Homero Di Luca.

Las Olas: (des)conociendo a Coriolano.- A las 19 en El Obrero, 13 y 71, con dirección de Claudio Cogo.

Pole on fire.- A las 19 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, exhibición de pole dance. U

Fakeland S.A.- A las 21 en El Obrero, 13 y 71, con dramaturgia y dirección de Alejandro Santucci.

Alicia (o cómo narrar el olvido).- A las 20.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, con dramaturgia y dirección de Gastón Figueiredo Cabanas.

Bye Bye.- A las 21 en la Sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63. Gratis. Las entradas se retiran desde una hora antes de la función.

Humorísimas.- A las 22 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19, celebra sus 22 años de transformismo y humor con nuevo espectáculo.

La Leona.- A las 21 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40. Estreno. Dramaturgia y Dirección: Gastón Marioni

Dicha y desdicha del juego y devoción de la virgen.- A las 20 en la Sala A del Pasaje, 50 entre 6 y 7. Compañía española.

Con las manos atadas.- Mañana a las 18 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, una obra de Claudia Piñeiro, dirigida por Sara Mon.

INFANTILES

La Sirenita, un mundo bajo el mar.- A las 17 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, a cargo de ARTEX100PRE.

EVENTOS

La Plata Comic.- De 12 a 20 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7. Invitados especiales, shows en vivo, concurso de cosplay, atracciones, stands de merch, artist alley, comics y mangas, sector de editoriales, área gamer, realidad virtual, sector medieval, k-pop… y más.

Sábado en Meridiano V.- A las 14 feria en el playón, 17 y 71. A las 15, El ruido de las nubes, a la gorra. Pájaro y los amores, a las 16.30 en el playón. A las 18 en la planta alta “Río”, muestra de fotos.

Domingo

MÚSICA

Ricardo Parisi.- A las 13 en Corazones Unidos de Tolosa, 4 entre 521 y 522.

VVS Freestyle.- A las 18 en Casa Pulsar, 58 entre 5 y 6, jornada solidaria. Con entrada libre y gratuita, se presentan Valentino, Nexo, Alma Joven, Fabri, La Banda de la 90, Knd, Lolo Montenegro, Flz, Kioma y Dhari. Entrada: un juguete nuevo o en buen estado para donar a un comedor local.

Feria y festival.- A las 11 en 11 y 162, Berisso, con Sembrando Raíces, Nuna Yan, Grupo San Ramón, Nilda Arancibia, Amigos de Corazón, Andrea silvestro, Yosolpasqui, Los cuerdas y Ceferino Céspedes. Entrada libre y gratuita.

Gala flamenca.- A las 20.30 en Rosset lounge Bar, diagonal 74 entre 46 y 47. La bailaora Carito Echegaray presenta El Tablao junto a Cathy Sandoval, referente del flamenco chileno, quien estará en La Plata dictando cursos durante el fin de semana. Las acompañan el guitarrista Rodrigo González Mendiondo y el cante gitano de Eugenio Romero.

Concierto en la Peña de las Bellas Artes.- A las 18 en 49 nº 879 entre 12 y 13 se presenta el Armonía Opus Trío que integran David Lheritier, clarinete, Fanny Suarez, piano y María Marta Ferreyra, con obras de Beethoven, Julio Viera, Pablo Loudet y Astor Piazzolla. Gratis.

Cine

Batman.- El domingo a las 16.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Tim Burton en el marco de La Plata Comics.

TEATRO

Jubilación, grotesco futurista.- A las 20 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.

Rayuela.- A las 19 en Dynamo, 17 y 68.

El Pabellón de lxs Millennials.- A las 19.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, La Terraza Teatro, en su 25 aniversario, presenta una nueva función de esta obra de Rigoberto Vera, con dirección de Diego Biancotto.

Los sirvientes.- A las 20 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, de Adriana Tursi con dirección de César Palumbo.

Con el Cuchillo Entre los Dientes.- A las 19 en El Obrero, 13 y 71, con dirección de Diego de Miguel.

Al final de todos los cumpleaños.- A las 19 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, desde CABA.

Bye Bye.- A las 20 en la Sala Discépolo, 12 entre 62 y 63, dirigida por Diego Rinaldi. Gratis. Las entradas se retiran desde una hora antes de la función.

El principio de Arquímedes.- A las 18.30 en El Estudio, 3 entre 39 y 40, con dramaturgia de Josep María Miró, y dirección de Sara Mon.

Se me murió entre los brazos.- A las 20 en El Escape, 44 entre 23 y 24, de Alberto Drago.

INFANTILES

Viajando al mundo de los cuentos.- A las 16 en la Sala Discépolo, 12 entre 62 y 63. Gratis. Las entradas se retiran desde una hora antes de la función.

Larita y Bluey en Cuentos con sorpresa.- A las 16 en La Nonna, 3 esquina 47, celebrando el Día de la Niñez.

EVENTOS

La Plata Comic.- De 12 a 20 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7. Invitados especiales, shows en vivo, concurso de cosplay, atracciones, stands de merch, artist alley, comics y mangas, sector de editoriales, área gamer, realidad virtual, sector medieval, k-pop… y más.

Domingo en Meridiano V.- A las 14, feria en el playón de 17 y 71. Desde las 15, especial día de las infancias con plásticas, juegos y sorteos. A las 15.30, Ensayo abierto de la Orquesta Big Bend en la Planta Alta. A las 16.30, Rewind Classics en el playón. A las 17.30, clase de swing abierta y gratuita.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Laura Azcurra es “Frida, viva la vida”

Pérez y Vita Set en Domingo Club

Guía de cines

Agenda Buenos Aires

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes ganó 1 a 0 en Asunción ante Cerro Porteño y queda muy bien perfilado para definir la serie en UNO

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

Así quedarán los sueldos de estatales y docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia

EL DÍA EN PARAGUAY. La previa copera de los hinchas en Asunción

La primera foto Contardi preso, el ex de Julieta Prandi condenado a 19 años por abuso sexual
+ Leidas

Internado por un ataque en el Albert Thomas

Agustín Creevy: “Di todo y estoy feliz de terminar acá”

Estudiantes se reinventó y sueña en la Copa Libertadores

VIDEO. Indefinidamente desalojados: el drama de los vecinos del depósito

VIDEO.- “Son peor que el narco”: en La Plata, Milei apuntó al kirchnerismo

Los detalles de la denuncia de nutricionistas contra el influencer Santiago Maratea

Piensa en el Taladro y en las posibles modificaciones

VIDEO. En medio de la campaña, Kicillof y Alak enfatizan la obra pública
Últimas noticias de Espectáculos

Se supo: Tini Stoessel y Rodrigo De Paul firmarán un acuerdo para proteger sus fortunas antes del casamiento

Jennifer Aniston: “La muerte de Matthew fue lo mejor”

Pappo, según Juanse: “El Carpo no se puede relatar, es de otra galaxia”

VIDEO. The Beatles: a 60 años del concierto que cambió la música para siempre
La Ciudad
¡Sorpresa! La futurista Tesla Ciber Truck, en La Plata
Feriado muy fresco en la Región: ¿cómo estará el finde de semana en La Plata?
¡Súper Cartonazo por $8.000.000! Estos son los números que salieron hoy en EL DIA
VIDEO. Indefinidamente desalojados: el drama de los vecinos del depósito
Los detalles de la denuncia de nutricionistas contra el influencer Santiago Maratea
Deportes
Estudiantes se reinventó y sueña en la Copa Libertadores
Orfila podría repetir el mismo once en el Lobo
“Es mentira que le voy a hacer juicio a Boca”
La serie quedó abierta: River empató con Libertad
Racing busca regalarse una alegría ante Tigre
Policiales
“La Vuelta de Obligado”: el delito apuró el final de un plan turístico
García Furfaro buscó autorización para producir más medicamentos
En un sector de City Bell arrecian los robos y los vecinos exigen medidas
Vestido de policía, raptó a una menor de 12 años
Quién era “Fernandito”, el hombre que murió en la vereda de Ringuelet
Información General
Argentinos y redes: entre la atracción y el estrés
Hijos de cartoneros brillaron en un examen
Furor por los primeros Juegos Mundiales de Robots Humanoides
Los números de la suerte del viernes 15 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Alertan por el aumento del vapeo de adolescentes: avanza sin freno en Argentina

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla